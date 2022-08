Proibido desde 2017, garimpo volta ao Rio Madeira

Ao menos 20 balsas de garimpeiros já estão operando livremente no rio Madeira, na parte mais ao centro do estado do Amazonas, atividade proibida desde 2017 pela Justiça Federal. A reportagem decidiu sobrevoar o local após saber da notícia da retomada do garimpo ilegal. Partindo de Manaus, o sobrevoo foi realizado no fim da manhã e início da tarde de sábado (16) no entorno das comunidades ribeirinha Rosarinho e indígena Urucurituba, no município de Autazes (AM), nas proximidades do município de Nova Olinda do Norte. Na mesma região, a reportagem identificou desmatamentos no entorno das terras indígenas do povo Mura.

O prefixo da aeronave não será divulgado por medida de segurança. No ano passado, nesse mesmo percurso, um piloto relatou que seu avião foi recebido a tiros por garimpeiros. O destino principal da reportagem foi o município de Autazes, que por terra tem acesso pela rodovia federal BR-319 (Manaus/Porto Velho (RO). De avião, são 113 quilômetros em linha reta da capital.

Para ingressar nessa área, os garimpeiros também usam a rodovia para o abastecimento das balsas no rio Madeira. Eles utilizam estradas secundárias pelas comunidades de Realidade, a 100 quilômetros do centro de Humaitá, e Democracia, no município de Manicoré, ambas no sul do Amazonas.

Durante o sobrevoo no rio Madeira, que teve a duração de 1 hora e 45 minutos, a reportagem avistou três blocos de balsas com draga no entorno da comunidade ribeirinha de Rosarinho. O primeiro bloco com 11 balsas é o maior e as embarcações estão juntas uma das outras. O segundo bloco registrou 4 balsas, e o terceiro mais 5 embarcações, que estão mais afastadas da comunidade. Estima-se que mais de cem homens estão trabalhando nessa nova frente. Essas balsas podem ser o início de uma nova temporada de garimpo ilegal no Madeira.

As balsas dos garimpeiros estão situadas a menos de 20 minutos de distância da comunidade indígena Urucurituba, território não demarcado dos Mura, a Terra Indígena Soares/Urucurituba, também em Autazes. O tuxaua de Urucurituba, Admilson Pavão, disse à reportagem que o seu povo já sente os efeitos do uso do mercúrio nas águas.

“Esse mês mesmo muita gente adoeceu do estômago com diarreia, provocando. A gente acha que são consequências da água. Ninguém sabe onde eles jogam os resíduos [do mercúrio]. Então a gente está prejudicado e sofre com isso. As autoridades precisam tomar as providências sobre isso. Está errado. Para muita gente é bom, pois os ricos ganham. Nós que somos pobres o que faz é aumentar as doenças e a necessidade”.

A atividade garimpeira com o mercúrio causa impacto em todo o ecossistema e a cadeia biológica do entorno: contamina as águas e degrada as condições de saúde de comunidades ribeirinhas e indígenas, cidades próximas e se estende para além da região.

As balsas foram avistadas pela primeira vez no mês de junho na região de Humaitá, próximo a Porto Velho, em Rondônia, como divulgou a agência.

Garimpo proibido

A proibição da extração de ouro no leito do rio Madeira pela Justiça Federal se estende em uma área de mais de 37 mil hectares, na região sul do Amazonas. A sentença de 2017 permanece válida até os dias atuais.