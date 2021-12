Psicólogos ligados à direita cristã dos EUA promovem conversão gay na Costa Rica

Estas atividades são muito comuns nas igrejas evangélicas, "especialmente nas áreas rurais", disse Shi Alarcón, sociólogo e ativista da diversidade sexual da Casa Rara, um grupo de apoio a jovens LGBTQ.

De acordo com Alarcón, estas falsas curas estão em ascensão. "Se eu escuto dez adolescentes por mês, oito me dizem que foram oferecidos ou levados a ['sessões de conversão' nas igrejas] ou que suas mães disseram: 'Vamos fazê-lo'", afirmou.

Alarcón apoia a proibição proposta, mas acredita que é preciso fazer mais para acabar com tais práticas nas igrejas.

"Precisamos ampliar a categoria de crimes de ódio [...] para incluir a 'conversão gay', e deixar de chamá-la de 'terapia'", disse. "Precisamos parar de ceder palavras que associamos ao 'bem-estar' – 'família', 'terapia', 'saúde' – aos setores conservadores", disse ele.

Grupos norte-americanos anti-LGBTQ trabalham em conjunto

A Exodus International, a organização "ex-gay" fundada nos EUA em 1976 e retratada no recente documentário da Netflix "Pray Away", foi fundamental na difusão da "terapia de conversão" em todo o mundo, lançando a ‘Exodus Global Alliance’ como sua plataforma internacional. Ela foi formalmente dissolvida em 2013, quando muitos de seus líderes reconheceram que a homossexualidade não poderia ser "curada".

Entretanto, a Exodus Global Alliance permaneceu ativa como uma entidade independente e continua a promover estas práticas no exterior. Possui um escritório nos EUA e centros regionais no Brasil (Exodus Brasil) e no México (‘Exodus Latinoamérica’). Em junho do ano passado, encerrou suas operações no Canadá devido a um projeto de lei para criminalizar a "terapia de conversão".

A Exodus International foi um parceiro de longa data da Focus on the Family. Esta última lançou Love Won Out em 1998, uma série de palestras que percorreu os EUA pregando que "a mudança é possível para aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo". Anos mais tarde, ela vendeu a franquia para a Exodus.

A Focus on the Family e a Exodus Global Alliance também trabalharam juntos na América Latina, como mostram vários materiais online.

Nos EUA, a Focus on the Family dirige uma rede de profissionais que fornece "tratamento" para pessoas LGBTQ, mesmo em estados onde tais atividades são proibidas, como o openDemocracy revelou.

O grupo está presente na Costa Rica e no Equador através de seus escritórios da Enfoque a la Familia desde pelo menos 1988. Sixto Porras, ex-diretor regional, é uma figura pública na Costa Rica. Ele apresenta programas online e podcasts e é frequentemente convidado pela mídia para falar como especialista em assuntos familiares.

Porras está ligado ao candidato presidencial evangélico Fabricio Alvarado, enquanto seu filho Daniel, que também trabalha para a Enfoque a la Familia, está sujeito a uma investigação pelas autoridades eleitorais por seu suposto papel na arrecadação de fundos não declarados para o antigo partido de Alvarado, Restauración Nacional, durante a campanha presidencial de 2018.

Em 22 de julho de 2020, o grupo americano registrou oficialmente sua filial como uma "corporação com fins lucrativos sob as leis da Costa Rica", com o nome Focus on the Family Latin America, Sociedad Anónima. Os documentos revisados pelo openDemocracy indicam que a subsidiária é administrada pela mesma diretoria e gestão da Focus on the Family nos EUA.

Sixto Porras não figura como tendo qualquer envolvimento com esta nova empresa. Mas, este ano, ele foi nomeado vice-presidente de um novo Ministério Hispânico de Desenvolvimento da Focus on the Family em Miami, que tem como foco as comunidades de língua espanhola nos EUA.

Em resposta à nossa pergunta, a Focus on the Family simplesmente nos enviou um documento, intitulado "Assessoramento para problemas de identidade sexual', que diz: "As restrições a qualquer tipo de ajuda para jovens que não se conformam aos valores e identidade LGBT estão avançando. Estão em jogo as liberdades religiosas, sagradas para as famílias e a vida americana, a autonomia dos clientes, o bem-estar individual e os direitos dos pais."

O texto também afirma que o grupo "apoia e acredita na disponibilidade de ajuda profissional em questões de sexualidade que seja respeitosa, segura, ética e responsiva aos valores e desejos do cliente". Acrescenta que as pessoas LGBTQ "frequentemente experimentam estresse, tensão familiar e perguntas que são profundamente desconcertantes".

A Exodus Global Alliance não respondeu às nossas tentativas de contato.



Danae Vilchez contribuiu para esta reportagem.

*Traduzido por Lourenço Melo