QAnon passou de conspiração obscura a um culto completo

Em vez de tentar analisar a disseminação da teoria da conspiração nas plataformas online, tentar prever como ela pode mudar com base em padrões anteriores pode revelar mais informações sobre o apelo da própria conspiração. Em essência, a conspiração do QAnon tem sucesso por causa de fatores conhecidos entre pesquisadores que estudam a persuasão:

Fornece uma história de fácil processamento para explicar um evento ou uma faceta horrível da sociedade (tráfico de crianças); Sua capacidade de persuasão está impregnada de apelos emocionais/afetivos; A crença proporciona um senso de comunidade, de pertencimento a um grupo e de poder de ação.

O QAnon não é bem-sucedido apenas porque fornece informações para dar sentido ao mundo, mas também porque permite a seus aderentes moldar a narrativa para além da história inicial.

Isto significa que em uma nova era política com novas plataformas, a conspiração evoluiu de estar focada em Hillary Clinton para tentar implicar cantores como Justin Bieber. Ela expandiu da original história sobre a rede de pedofilia liderada pelos democratas através de uma pizzaria para incluir temores antigos sobre cultos satânicos (populares nas décadas de 1980 e 1990), canibalismo e até mesmo tráfico de órgãos. De alguma forma, a conspiração do QAnon não é atraente porque é uma narrativa coerente, mas porque é um amontoado de pânicos morais colocados no mesmo saco para criar uma conspiração-mor que contém multidões. Os aderentes podem então escolher com que partes da conspiração se alinham mais fortemente, as partes que escolhem espalhar e, mais importante ainda, o que vão adicionar. As comunidades da teoria da conspiração, em certa medida, sempre se permearam, mas a internet levou o fenômeno a um novo nível, dando espaço para que essas crenças se espalhem, mas também permitindo que as pessoas se envolvam em um nível de co-construção e co-evolução que é difícil de acompanhar.

As teorias da conspiração, e especialmente aquelas como o QAnon, refletem não apenas epistemologias alternativas, mas também uma forma de consciência e inteligência coletivas. É aqui que algo como o QAnon pode deixar de ser considerado uma teoria de conspiração e ser visto como um culto ou um novo movimento religioso. Desvendar o que torna a teoria da conspiração tão popular nos aponta para o conceito sociológico básico do funcionalismo: para os aderentes, ela lhes dá um sentido e um propósito à vida; ajuda a reforçar a estabilidade social; é um agente de controle social e comportamento; e os motiva a trabalhar pela mudança social. Dessa forma, os aderentes do QAnon acreditam que estão lutando por um mundo melhor vis-à-vis a eliminação do tráfico de crianças e exposição de pedófilos. O uso de crianças como peões políticos é uma tática antiga usada para promover agendas políticas e esta estratégia funciona bem para os aderentes do QAnon: tentar argumentar contra eles pode se voltar contra você, já que os aderentes então lhe acusam de apoiar o tráfico de crianças.