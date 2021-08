O referendo contra a impunidade no México acabou sendo um exercício fracassado

Todos os que fizeram (fizemos) parte desta história de abusos de poder e expropriação da esfera pública, e das resistências e lutas que se seguiram, sentiram-se interpelados por um referendo que finalmente procurava reverter a impunidade dos responsáveis ​​e sofreram com a ingerência que a descarrilou.

Em um país presidencialista em que a concentração real e simbólica de poder em uma figura unipessoal sexenal faz parte do ritual constitutivo do poder estatal, o ódio a ex-presidentes faz parte de sentimentos políticos difusos e persistentes. Isso não para de distorcer a percepção da real conformação do poder político, do andaime tecnocrático e partidário, da rede com os poderes fáticos.

Vale ressaltar a ironia do discurso obradorista que acompanhou o referendo de que Salinas foi acusado da fraude das eleições de 1988 em que foi eleito, sem mencionar que a sua realização contou com o papel importante do então secretário do Interior, Manuel Bartlett, hoje aliado de López Obrador e membro de seu governo.

Em todo caso, além do triunfalismo de López Obrador – para quem tudo é sempre um sucesso – o resultado da consulta trunca o caminho institucional de uma possível reparação coletiva, minando a legitimidade do caminho judicial que visava desmantelar os laços que garantiam a impunidade dos ex-presidentes. Ao mesmo tempo, é claro que os milhões que se apresentaram para votar demonstram a existência e o peso de um sentimento difuso e de uma vontade política que seria mais do que suficiente para justificar a abertura de um exercício de memória coletiva e de julgamento político.

Por outro lado, a consulta popular representou a inauguração de uma forma de democracia participativa que teve seus antecedentes mais relevantes em alguns movimentos anti-neoliberais da segunda metade dos anos 90, promovidos e realizados por movimentos sociais e partidos de oposição: O zapatismo, que fez desse formato uma prática recorrente e distinta, mas também do movimento universitário da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) em 1999-2000 e do mesmo Partido da Revolução Democrática (PRD), então encabeçado por López Obrador, contra a dívida contraída pelo governo Zedillo, numa consulta em que votaram três milhões de pessoas.

Também é importante destacar que a atual retórica obradorista parece confundir a ideia geral de democracia participativa com o simples instrumento de consulta popular, sem considerar outras práticas como, por exemplo, o orçamento participativo (atualmente reduzido a micropráticas hiperburocratizadas na Cidade do México), a democratização dos espaços de trabalho e educacionais, a participação comunitária ou das assembleias territoriais e o reconhecimento das dinâmicas organizacionais autônomas como formas de participação e democracia direta.

Assim, como resposta imediata à decepção com os resultados da consulta, o obradorismo, após o ritual triunfalista, passou a mirar o futuro. López Obrador declarou que, por ocasião do referendo revogatório previsto para março de 2022, a participação seria maciça. Além disso, o dirigente nacional do Morena, Mario Delgado, propôs legislar sobre esta modalidade específica e não, por exemplo, modificar a lei vigente consulta que foi preparada durante a gestão de Peña Nieto. Além da abertura de outras formas de democracia participativa, a próxima convocação, ligada à continuidade da figura unipessoal do presidente atual, inevitavelmente tingirá o uso incipiente do referendo de uma lógica plebiscitária.

Em conclusão, uma consulta que poderia ter sido um ato político importante, um sinal de uma mudança significativa, embora limitada e relativa, no que diz respeito à história de reclamações e impunidade das últimas três décadas e à abertura de novas formas de participação política, acabou sendo, devido a uma série de fatores e responsabilidades que incluem os próprios promotores, um exercício fracassado que corre o risco de criar um precedente negativo e inibir o desenvolvimento de futuras consultas populares que não são de natureza estritamente plebiscitária.