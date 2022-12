Relação entre gênero e clima continua negligenciada?

Chaverri Solano concorda: “O texto final contém uma linguagem fraca e sem substância. Não garantiu os recursos necessários para a proteção e o empoderamento de meninas e mulheres que estão na vanguarda da luta climática”.

De modo geral, o financiamento para as ações climáticas e, em particular, para as perdas e danos causados pelas mudanças climáticas foram temas-chave da COP27. As mulheres foram algumas das principais palestrantes sobre o tema, incluindo a presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, que fez um dos discursos mais elogiados da cúpula, no qual pediu aos países desenvolvidos que cumprissem suas promessas sobre financiamento climático.

“Deve existir um compromisso para desbloquear financiamentos vantajosos para os países vulneráveis aos impactos climáticos”, disse Mottley, acrescentando que "não há como os países em desenvolvimento travarem esta batalha” sem acesso a financiamento. Já Suluhu Hassan cobrou dos países desenvolvidos o cumprimento de suas promessas de transferência de tecnologia.

Mas há esperança de que as futuras edições da COP sejam mais inclusivas, depois que participantes relataram um ambiente pouco convidativo para as mulheres. A jornalista Tais Gadea Lara, que cobre mudanças climáticas na Argentina, também destacou seu desconforto: “Nós mulheres tivemos muito cuidado com nossa segurança. Em outras conferências, voltei sozinha à 1h, mas não aqui – só pude ficar na rua até as 22h30”.

A jornalista disse que a ausência de mulheres era evidente em todos os espaços da COP27: “Quando se entra no ônibus, quando se entra numa coletiva de imprensa, há mais homens do que mulheres na sala”. Para ela, isso “tem relação com o país onde está sendo realizada [a COP] e quem o preside”.

Essa insegurança também é enfrentada pelas mulheres no Egito, onde 99% delas sofreram assédio sexual e quase não há serviços de assistência para vítimas de violência sexual e motivada por gênero.

Mulher sofre mais com clima

As mudanças climáticas são descritas pelas ONU Mulheres como um “multiplicador de ameaças”, um motor que potencializa as desigualdades de gênero existentes. A América Latina e o Caribe são as regiões mais socialmente desiguais do mundo e estão entre as mais impactadas pela pandemia da Covid-19.