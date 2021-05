Retrocesso democrático no México: para o bem ou para o mal?

O México vive hoje um retrocesso democrático sob o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Isso é certo. O que é menos certo é se este é o início da implementação de uma democracia mais autêntica, ou se estamos caminhando para um novo regime autoritário. Hoje, os sinais do governo sugerem que o segundo cenário é mais provável. Nos últimos meses, AMLO parece estar mais interessado em colocar as instituições democráticas sob seu controle do que em reformá-las para torná-las mais autônomas e eficientes.

Comecemos com o óbvio: os sinais de regressão democrática no México estão em toda parte. Vou focar em duas.

O primeiro são os constantes ataques de AMLO e de seu partido, o Movimento pela Regeneração Nacional (MORENA), ao Instituto Nacional Eleitoral (INE) e, mais recentemente, ao Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário Federal (TEPJF). Em 28 de Abril, o presidente declarou que o “TEPJF e o INE foram criados para que não haja democracia”. É surpreendente ouvir um líder eleito falar desta maneira, especialmente um que se aproveitou ao máximo das liberdades e oportunidades trazidas pela transição democrática (1977-1996).

O motivo do seu descontentamento foi a ordem do INE, apoiada pelo tribunal, de negar as candidaturas dos candidatos do MORENA ao governo dos estados de Guerrero e Michoacán. Os candidatos inicialmente nomeados não apresentaram suas despesas de pré-campanha ao INE, conforme exigido. Consequentemente, o instituto impôs a punição indicada por lei: o cancelamento de suas candidaturas. AMLO ficou furioso: “Vocês acreditam que os conselheiros do INE ou os magistrados do tribunal são democratas? Eu digo: não, pelo contrário, eles conspiram contra a democracia”.

Sua antipatia pelos conselheiros e magistrados não é nova – vem desde suas derrotas nas eleições de 2006 e 2012, que ele nunca aceitou sob alegações infundadas de fraude eleitoral. O destino do INE parece haver sido traçado. Seja qual for o resultado das eleições de meio de mandato, em junho de 2021, o MORENA certamente afirmará ter sido vítima de fraude. Será o primeiro passo para promover mudanças legais no instituto e, assim, desmantelá-lo para as eleições presidenciais de 2024.

O segundo sinal de retrocesso democrático é o que está ocorrendo na Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), que gradativamente está sendo colonizada pelo Poder Executivo. Tudo começou com a destituição do ministro Eduardo Medina Mora em 2019, que renunciou ao cargo aparentemente motivado por uma investigação sobre seus bens pelas autoridades federais. Medina Mora afastou-se silenciosamente e cedeu lugar à atual ministra Margarita Ríos Farjat, indicada por AMLO ao Senado (controlado pelo MORENA).

Ainda mais preocupante é a tentativa atual do MORENA de aumentar o mandato do presidente da corte, o ministro Arturo Zaldívar, de quatro para seis anos. Apesar de o artigo 97 da Constituição afirmar que “A cada quatro anos, o Plenário elegerá o Presidente da SCJN entre seus membros”, a bancada do partido no poder aprovou, em 23 de abril , a chamada “Lei Zaldívar” que estende o mandato do ministro-presidente para seis anos. A ação inconstitucional conta com a bênção de AMLO, que "conta" com o ministro Zaldívar para realizar sua reforma judicial. Em uma reviravolta estranha, o presidente dá tratamento subordinado a quem, em teoria, é o líder de um poder independente.