Putin foi moldado pela ganância dos EUA. Sua derrota deve gerar mudança global

Eu nunca estive tão errado sobre um grande evento tão claramente advertido. Eu estava convencido de que Vladimir Putin não seria tão imprudente a ponto de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia, mesmo que apenas pela simples razão de que ele perderia. Eu havia presumido que Putin era um ditador astuto que odiava a democracia, era inteligente o suficiente para jogar com a corrupção de um Ocidente apaixonado pelo capitalismo rentista e, portanto, tinha uma medida fria da realidade. Também achei que ele havia se sentido ameaçado pela revolta popular na Bielorrússia em 2020 e 2021. O possível contágio de uma revolução democrática no país vizinho o ameaçaria pessoalmente, e as sanções do Ocidente, embora não o suficiente para minar o regime de Alexander Lukashenko, afetaram o governo. Por isso, achei – talvez eu devesse dizer que esperava – que a enorme mobilização das forças militares russas em torno da Ucrânia era uma simulação, cujo objetivo real era consolidar o controle russo sobre Minsk, não Kiev. Isso, parecia-me, era ruim o suficiente.

É importante manter a incredulidade e as razões para ela. Sempre corremos o risco de reverter a reclamações auto-centradas, especialmente se você é britânico, proferindo que ditadores não devem ser apaziguados. Putin deve – e mais importante, será – derrotado. Agora é hora de guerra, já que ele a escolheu. Será combatida e sofrida pelo povo da Ucrânia, que merece nossa solidariedade e apoio. No espírito de tal solidariedade, isso também significa começar a planejar a paz que se seguirá quando o pretenso conquistador for derrotado e as forças russas se retirarem do país vizinho. O heróico presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está certo em colocar a neutralidade de seu país na mesa em qualquer negociação, porque se não quisermos voltar ao velho ciclo que levou a esta guerra, temos que reconhecer de onde viemos.

Havia duas razões pelas quais a invasão de Putin era “inacreditável”. Primeiro, a Ucrânia é um grande país com um povo orgulhoso e enormes fronteiras. Não pode ser ocupado com sucesso contra uma determinada resistência patriótica. Mesmo que as forças russas possam subjugar completamente o exército profissional da Ucrânia, o que ainda não está claro, não podem resistir a uma longa insurgência alimentada com as mais recentes armas de infantaria, rifles de visão noturna e tecnologia de drones, apoiada pela vigilância e guerra cibernética dos EUA. A premissa do ataque de Putin, conforme estabelecido em seu discurso historicamente insano, é que o povo da Ucrânia é, na verdade, russo. Como suas tropas aprenderão, isso não é verdade. Mordiscar parte de um oblast é uma coisa – buscar a conquista de um país inteiro e funcional que faz fronteira com a OTAN não faz sentido nenhum.

Em segundo lugar, uma invasão em massa da Ucrânia detona a ordem mundial pós-Guerra Fria. Com um grande ato de frustração armada, Putin encerrou a era considerada "o fim da história", que teria começado quando os EUA saíram vitoriosos da Guerra Fria e a União Soviética entrou em colapso em 1990. Mas ele mesmo é fruto desta ordem. Muitas das figuras ocidentais que a personificam, como Peter Mandelson, Nigel Farage e Boris Johnson, para citar apenas três do meu próprio país, estão enfeitiçados por Putin ou seus oligarcas favoritos. Eles precisam cair com ele.

A preocupação de Putin com a grandeza russa não deve, portanto, ser vista em termos da Guerra Fria, como uma resposta à ameaça de expansão da OTAN. Ele entendia as fraquezas do Ocidente e que a “ameaça” era puro teatro. Seu medo é a democracia popular, valores liberais como o Estado de Direito, a liberdade de expressão e os direitos humanos. Daí seu apoio a amigos ocidentais, sobretudo Donald Trump, que compartilham seu desprezo pelo devido processo legal e a relação mafiosa com a verdade, mesmo que não assassinassem seus oponentes.