Homens trans na Colômbia lutam por acesso a aborto seguro

“Você já viu o que acontece com um copo de vidro quando você bate nele com um martelo? Ele se quebra em pedaços minúsculos. Foi assim que me senti: despedaçado”, diz Daniel, explicando como um médico de um hospital próximo negou-lhe um aborto.

O ginecologista que se recusou a interromper a gravidez de Daniel – resultado de estupro coletivo – disse que ele era um "viado" que "provocou os bandidos".

Daniel (que está usando um pseudônimo, para que sua filha não seja capaz de identificá-lo, pois ele não seria capaz de explicá-la seu início de vida) é um dos muitos sobreviventes de violência sexual durante o conflito armado colombiano. Depois de ter o aborto recusado, Daniel transformou o esforço de fazer sua voz ser ouvida uma prioridade.

Os guerrilheiros vêem os homens trans como mulheres cisgênero que "pertencem" a eles e devem ser punidas por "quererem ser homens", de acordo com um relatório de 2015 do Centro Nacional de Memória Histórica do país.

Em 2006, o tribunal constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto em caso de risco à vida ou à saúde da mulher, de haver anomalias fetais fatais ou se a gravidez for resultado de estupro ou incesto.

Embora os homens trans corram um risco significativo de estupro e possam engravidar como resultado, o sistema legal atual não oferece nenhum apoio.

A legislação que rege o aborto menciona explicitamente as mulheres, deixando de fora as pessoas com outras identidades de gênero que podem engravidar. Essa brecha legal é usada por alguns como uma forma de negar às pessoas de gênero diverso o direito ao aborto.