Um tratado da ONU poderia forçar empresas de mineração a serem responsáveis?

Em janeiro de 2021, organizações internacionais e colombianas apresentaram várias queixas formais sobre a mina Cerrejón à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Há meio século, a OCDE emitiu, pela primeira vez, diretrizes voluntárias para a conduta empresarial responsável por empresas multinacionais.

A ação judicial listou a Electricity Supply Board, de propriedade estatal da Irlanda, que comprava carvão de Cerrejón na época, a Coal Marketing Company, com sede em Dublin, que o comercializa, e os proprietários da mina – Glencore, BHP e Anglo American. O objetivo era forçar as empresas irlandesas a suspenderem sua relação com a Cerrejón e os três proprietários reconhecerem sua responsabilidade e pagarem indenização.

A ação também observou que as empresas proprietárias da mina havia anunciado que venderiam suas ações. “É preciso haver uma avaliação da conduta empresarial, bem como das responsabilidades ambientais e sociais deixadas por essas empresas antes de sua saída do país, para evitar agravar a impunidade corporativa."

Em resposta, a Cerrejón publicou uma declaração em que afirma estar “comprometida em agir em conformidade com a legislação colombiana e as decisões judiciais, bem como com as diretrizes internacionais apropriadas que regem os direitos humanos e ambientais”.

Em janeiro, o Conselho de Fornecimento de Eletricidade (EBS, por sua sigla em inglês) da Irlanda disse ao Financial Times que não tinha conhecimento de qualquer queixa apresentada de acordo com as diretrizes da OCDE.

“O EBS confirma que comprou carvão da mina Cerrejón no passado. No período 2015-2018, o EBS comprou pouco mais de 2% da produção da mina de carvão. O ESB não comprou carvão da Cerrejón em 2019 ou 2020 ”, diz o comunicado.

Peru: protesto e repressão policial

Um dos projetos mais importantes da Glencore no Peru é a mina Antapaccay, na província de Espinar, na região montanhosa do sul de Cusco. Em 2018, a Antapaccay produziu mais de 200 mil toneladas de cobre, quase 45 mil kg de prata e mais de 4,1 milhões de gramas de ouro fino.

A atividade de mineração em Espinar começou há mais de três décadas e, com o tempo, houve um conflito crescente sobre a suposta contaminação da água, do ar e do solo. Em dezembro de 2019, um tribunal de Espinar confirmou uma sentença sobre a contaminação da área por metais pesados ​​e o efeito que estava tendo na população local. Foi o reconhecimento, embora tardio, de anos de luta das comunidades rurais para chamar atenção para suas demandas. Mas a apatia do Estado e a indiferença das mineradoras levaram a vários impasses tensos, com conflitos notáveis ​​em 2012 e 2020.

Em 2012, confrontos entre a polícia e manifestantes contra a mina de cobre Las Bambas, no Peru, deixou quatro mortos, vários feridos e muitos outros presos. Uma investigação da Coalizão Nacional de Direitos Humanos do Peru revelou que a polícia do país estava secretamente colaborando com empresas de mineração para proteger seus interesses econômicos e processar líderes sociais.

O conflito continua em Espinar. Mais recentemente, em julho de 2020, no auge da pandemia, manifestantes foram às ruas para exigir um pagamento único de 1 mil soles (aproximadamente US$ 265) para cada adulto da região, como parte dos termos do chamado acordo-quadro que dita que 3% dos lucros da empresa deveriam ir para a província. Mas a Glencore se recusou, levando a protestos duramente reprimidos pela polícia. Segundo a Coalizão Nacional de Direitos Humanos, a polícia peruana violou direitos humanos de seus cidadãos.