Gigantesca usina solar ameaça território indígena no México

“Não éramos contra ou a favor do projeto”, diz Gerardo Pasos, líder Tohono O’odham e representante do Conselho de Anciãos em Puerto Peñasco. “Queríamos apenas que eles nos respeitassem enquanto conselho e que as licenças ambientais fossem concedidas corretamente — para o solo e as áreas úmidas. Não queríamos que prejudicassem nossa comunidade ou a trilha pelas terras ancestrais. Mas eles não nos escutaram”.

O líder indígena explica que, antes do início do projeto, em 2022, foram realizadas três reuniões entre a comunidade indígena e órgãos do governo. Em cada uma delas, seu povo reiterou a discordância com o plano. Mas o projeto foi aprovado por um representante dos Tohono O’odham do outro lado da fronteira, no estado americano do Arizona.

“Eles saíram [das negociações] com uma pessoa dos Estados Unidos, que se autodenomina governante tradicional”, diz Pasos. “Os anciãos não o reconhecem como autoridade. Não reconhecemos a decisão que eles tomaram. Nós nos sentimos humilhados pelo que fizeram com o conselho”. O Diálogo Chino e a Mongabay Latam, que produziram esta reportagem em parceria, entraram em contato com a CFE, os ministérios de Energia e Meio Ambiente do México, além da Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas e a administração da Reserva da Biosfera El Pinacate. Não houve resposta até o fechamento do texto.