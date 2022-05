O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Leonela Pérez, de 49 anos, acordou assustada e banhada em suor. Seu telefone mostrava que eram 5h e a temperatura 37°C. O ar condicionado não impedia que o calor atravessasse o telhado de zinco e tampouco permitia que a geladeira resfriasse os alimentos devidamente.

Os dias em Maracaibo, a segunda cidade mais populosa da Venezuela, começam baixo os efeitos de seu clima, categorizado como “extremo” pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Para os especialistas do IPCC, a Venezuela é um dos países menos preparados para enfrentar as mudanças climáticas, porque a crise "deve exacerbar muitos dos desafios que as cidades já enfrentam", como secas, inundações e ondas de calor extremas.

Maracaibo representa um dos casos mais críticos. Até 2070, seu clima deve entrar em uma nova zona climática mais quente do que a atual, o semiárido quente, que é caracterizado pelo tempo seco entre novembro e abril e uma estação chuvosa moderada entre abril e novembro, com precipitações breves, mas intensas.

Uma amostra do 'clima extremo'

A América Latina já vive “as piores secas em 50 anos no sul da Amazônia" e registra um aumento na incidência de furacões e inundações nos países da América Central, segundo o relatório sobre a situação do clima da Organização Meteorológica Mundial (OMM), publicado em agosto de 2021.

De acordo com as projeções do IPCC, do Escritório Nacional de Administração Atmosférica e Oceânica (NOAA) e da OMM, o número de dias com temperaturas acima de 35°C em Maracaibo aumentará progressivamente de 62 para 344 dias. Ou seja, a partir de 2030, a cidade deve passar 95% do ano sob calor extremo.

E entre todos esses dados, o que significa a categoria “extremo”? Segundo o IPCC, significa que sua população “está mais suscetível aos impactos das mudanças climáticas e sofrerá maior exposição às mudanças físicas”, incluindo ondas de calor extremas; elevação do nível do mar (do Lago de Maracaibo); incêndios florestais; tempestades de maior intensidade e duração; e doenças relacionadas ao calor (como pressão alta, desmaios e derrames).

Mudanças de temperatura drásticas

Maracaibo, com quase 1,5 milhões de habitantes, regista as temperaturas mais elevadas do país, característica que resultaram nos apelidos "terra do sol amada" e, na gíria de rua, "cidade-forno".