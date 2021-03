Eu nasci em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, mas eu não cresci lá. Meu pai era servidor público no Ministério da Saúde. Nós tínhamos que viajar muito por causa do seu trabalho e vivemos em diferentes partes do país. A última província que nós vivemos foi em Bandundu, lugar onde meu pai nasceu. Em dezembro de 2018 aconteceu um massacre em um lugar chamado Zumbi. Eu não gostaria de dar muitos detalhes, mas o meu pai foi morto durante este massacre. Nós tivemos que fugir, e enquanto fugíamos para longe eu acabei me perdendo da minha família e do meu marido. Nós acabamos seguindo caminhos diferentes.

Junto a um grupo de pessoas, eu fugi, através da floresta, em direção ao Rio Congo. Nós conseguimos chegar a um lugar chamado Brazzaville, mas muitas pessoas morreram pelo caminho. O governo nos deu boas-vindas em Brazzaville, mas toda a jornada foi realmente muito difícil. Eu estava grávida e minha condição de saúde havia piorado. Eu acabei ficando com anemia.

As pessoas em Brazzaville me deram suporte para escapar e conseguir refúgio no Brasil. Mas, a vida no Brasil tem sido difícil. Eu digo isto pois ainda estou enfrentando tempos difíceis. No Brasil, a minha primeira luta veio por causa da rejeição. Eu sou frequentemente rejeitada pelas pessoas. Quando eu cheguei eu vivi em um abrigo com imigrantes venezuelanos, e eles me rejeitaram bastante porque eu sou negra. Eles diziam que negros eram sujos, entre outras coisas. Eu vivi neste abrigo por dois meses, depois eles me mandaram embora, sem nenhuma justificativa.

Eu ainda tenho dificuldades com a língua portuguesa, e eu não sei como me defender sozinha. Mas, com a ajuda de alguns amigos africanos que eu conheci aqui no Brasil, eu consegui um lugar para viver. Eu fui viver com um amigo, mas na verdade ele tinha outras intenções comigo. Ele queria sair comigo e eu não queria isso. Às vezes ele chegava em casa bêbado e tentava me forçar a dormir com ele. Ele eventualmente desistia depois de eu recusar. Eu acredito que a única razão para ele não ter me abusado foi o medo dele perder o seu status regular migratório, mas ele continuava a ficar nu ou trocar de roupa na minha frente. Às vezes, ele saia da cama e ia se deitar comigo, querendo dormir comigo, como se fossemos um casal.

Em um sábado anoite eu cheguei no meu limite. Eu vi que ele realmente abusaria de mim naquela noite, então eu rezei por proteção, pedindo para amanhecer logo para que eu pudesse sair dali. Pela manhã, eu deixei a casa e todas as minhas coisas para traz. Eu não tive alternativa. Eu disse para ele que voltaria em breve, mas eu sabia que não voltaria lá novamente.

Eu tinha uma pequena quantia em dinheiro, oitocentos reais, que eu ganhei fazendo tranças africanas em um shopping. Eu fui falar com o pastor da minha igreja e pedir ajuda para encontrar um lugar para viver. O pastor me recomendou a casa de uma família africana, onde eu poderia alugar um quatro. Eu pagava trezentos reais pelo aluguel e nós dividíamos as outras contas, além da comida. A mulher da casa, contudo, não me deixava cozinhar. Apenas ela podia cozinhar. Tinha dias que ela decidia não cozinhar, e eu ficava sem comer. Uma vez, eu fiquei três dias sem comer comida de fato. Por causa disso, e muitos outros problemas, eu tive que sair daquele lugar também.