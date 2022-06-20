Антиной против варваров

В дни войны гомофобная риторика звучит в России как никогда угрожающе. Власти подозревают гомосексуалов не только в подрыве нравственности, семьи и религии в их традиционалистском понимании, но и, что гораздо хуже, в пропаганде "тлетворных" западных ценностей.

Поскольку многие в правящей элите верят в ментальную войну, будто бы развязанную Западом против РФ, гендерных диссидентов считают даже не частью (пусть и презираемой) российского социума, а "пятой колонной" и геополитическим противником.

Пропагандисты заявляют, что РФ воюет не столько с Украиной, сколько с США и ЕС, в том числе – на ценностном фронте. В подтверждение тезиса российской публике показывали разгромленный "штаб геев и лесбиянок" в захваченном Мариуполе, якобы, развращавший детей на деньги американцев, или фото Алексея Арестовича в женском платье (листовки с "компроматом" на главного комментатора событий с украинской стороны даже разбрасывали над окопами ВСУ).

Появление обезьяньей оспы дало новую пищу для официальной конспирологии. Минобороны утверждает, что инфекция – результат утечки из секретных американских лабораторий в Африке, а главные разносчики заразы – геи.

К светским теориям заговора примешиваются религиозные. В марте патриарх Кирилл прочел проповедь о том, что РФ ведет в Украине религиозную войну в том числе и для того, чтобы предотвратить гей-парады (марши гордости) на Донбассе.

На этом фоне ЛГБТ-активистов и НКО все чаще объявляют иностранными агентами. За последние месяцы этот ярлык получили пять организаций и столько же людей, защищающих гомосексуалов и трансгендеров. Некоторые из них, такие как благотворительный фонд "Сфера" или помогающая ВИЧ-положительным людям НКО "Феникс плюс", были ликвидированы; другие в полном составе уехали из страны, третьи перешли на полуподпольное положение.

Самым же разрушительным ударом по легальности сообщества может стать свежий законопроект, ужесточающий ответственность за "пропаганду гомосексуализма". В России уже есть административная статья, наказывающая за "формирование искаженных представлений о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Применяется она редко, зато дает силовикам повод сорвать практически любое ЛГБТ-мероприятие.