"Школа – это фактически режимный объект"

Без принципов академической свободы ничего хорошего в образовании не будет. А при этой системе ничего не изменится. Власть знает, что учителя – это ключевое звено, которое нужно держать, через которое можно проводить свою политику. Большинство моих бывших студентов с активной гражданской позицией не работают в системе образования, они не смогли там выжить.

Администрация вуза прекрасно знала о моих взглядах, но я хорошо справлялся с обязанностями замдекана по учебной работе. Меня никогда не отправляли на сбор каких-нибудь подписей за выдвижение неизвестно кого, ни на какие митинги или парады. В 2010 году я тоже ходил на "Плошчу" (протесты на площади Независимости в Минске после президентских выборов 19 декабря 2010 – прим. oDR), но меня не поймали. Администрация об этом знала, но поскольку не поймали, то ничего ко мне не применяли. А в конце августа мне сказали: "Срочно почисти свои соцсети, ты что идиот? Держи свою позицию при себе. Ты же должность занимаешь, у тебя же студенты, они же это ассоциировать с государственным вузом будут. Промолчи, будь умнее. Мы все тоже так думаем, но молчим".

Но я продолжил писать то, что думаю, и меня из отпуска попросили появиться в университете по вопросу моего увольнения. Я не ожидал от людей чего-то подленького, я еще должен был дочитать лекции, но мой пропуск был аннулирован. Студенты начали возмущаться, и им было сказано, что никто не заставлял меня увольняться, якобы мне надоела эта работа. Я прямо сказал студентам, что был поставлен перед выбором: или я чищу соцсети, не выражаю свою позицию и продолжаю спокойно работать, или администрация ждет от меня заявления.

Получилось, что первая студенческая акция в университете состоялась в мою поддержку. Мне даже говорили (в администрации), что я так попиариться решил. Исходя из такой логики все те, кому пришлось уехать заграницу, кто сидит в тюрьмах, кто теряет работу и платит штрафы сейчас, просто решили попиариться. Я не ожидал такой поддержки от бывших студентов и преподавателей других факультетов, мне поступило несколько предложений и сейчас я уже не безработный.

Врачи своими глазами видели тот вал избитых, покалеченных людей, который к ним пошел, и им стало трудно оставаться безучастными. Учителя вроде все понимают, но им не хватает смелости что-то потерять. Все наблюдатели – и мало кто согласен чем-то жертвовать. После выборов были постоянные обсуждения происходящего, и я слушал вопросы: "Ну что, уже все сдувается, мы проигрываем?". Я всегда отвечал: "А вы что-то надували? На какой стороне вы играли? Вы же просто пассивные наблюдатели!". Да, все вроде бы все прекрасно видят и согласны, что дальше терпеть невозможно, но при этом говорят: "Давайте, вы идите за нас, боритесь, а мы посмотрим". Абсолютно непонятно, чем все закончится, и поэтому многие люди выбирают такую позицию.

Свобода – это ответственность за себя и свои решения. А люди у нас не очень то и хотели брать на себя эту ответственность. Но все изменилось. Я видел этот космос из людей на первом воскресном марше, сотни тысяч. Этих людей уже не изменишь, и назад не повернешь.