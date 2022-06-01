"Люди почувствовали ужас невойны". Работники бегущих западных компаний – о войне и будущем

До 24 февраля жизнь россиян невозможно было представить без перекусов в "Макдоналдс", мебели из IKEA или смартфонов Apple. Иностранные компании поставляли подавляющее большинство непродовольственных товаров, а также обеспечивали около двух миллионов рабочих мест.

Какими бы враждебными ни были отношения Кремля с западным миром, еще недавно РФ считалась довольно привлекательным местом для международных инвесторов. Начиная с 90-х, транснациональные компании активно обживали страну. Помимо обширного рынка, им нравились сравнительно низкие налоги и дешевая, не склонная бастовать и относительно квалифицированная рабочая сила.

Присутствие иностранного бизнеса было особенно заметно в автопроме, производстве бытовой техники, пищевой, табачной и фармацевтической отраслях, торговле и общепите, а численность сотрудников некоторых западных компаний сопоставима с населением среднего российского города. Например, российский "Макдоналдс" давал работу 62 тыс. человек, а тольяттинский "АвтоВАЗ", производящий самую востребованную в России марку - Lada, 32 тыс. До середины мая завод на 68% принадлежал Renault.

Вторжение в Украину все изменило. За три военных месяца около тысячи зарубежных фирм свернули деятельность в стране, полностью или частично. В итоге без работы, по противоречивым оценкам властей, рискуют остаться от 250 до 600 тыс. человек. Последняя цифра сравнима с общей численностью официально зарегистрированных безработных.

Впрочем, большинство сотрудников компаний, покидающих страну, еще не являются безработными де-юре. Это объясняет, почему официальная статистика пока не регистрирует катастрофических событий на рынке труда.

Сокращение штатов – длительная процедура; кроме того, некоторые фирмы пока выжидают, и не торопятся распускать персонал. Вместо этого они выводят сотрудников в простой (вынужденный отпуск за 2/3 зарплаты) или режим неполной рабочей недели.

Мы поговорили с некоторыми из них, чтобы понять, какое будущее их ждет и что они думают о войне.