"Сегодня оппозиции не может быть в принципе". Что стало с пророссийскими депутатами в Украине за год войны?
На исходе первого года войны в Украине из парламента страны изгоняют депутатов некогда второй по величине фракции. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" запрещена как пророссийская, но ее представители продолжают заседать в советах всех уровней и даже стали верными союзниками власти.
В январе президент Владимир Зеленский объявил о лишении четырех депутатов Верховной Рады гражданства. Настоящих ветеранов украинской политики, лидеров фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также внефракционного Андрея Деркача, заседавшего в парламенте с 1998 года, глава государства обвинил в службе "не украинскому народу, а убийцам, которые пришли в Украину".
В основу решения, по словам президента, легли материалы Службы безопасности (СБУ) и Миграционной службы Украины. СБУ подозревает всех четырех депутатов в государственной измене и сотрудничестве с Кремлем. Впрочем, детали президент раскрывать не стал, а вина ни одного из подозреваемых не доказана в суде.
В июне 2022 года начался закрытый процесс над Виктором Медведчуком, но заканчивать его придется без обвиняемого – в сентябре политика освободили из-под стражи и обменяли на украинских военнопленных. Деркач, Козак и Кузьмин предположительно покинули Украину еще до полномасштабного вторжения РФ, а украинские правоохранители объявили их в розыск.
Похожие материалы
Лишение гражданства – спорная с точки зрения украинского законодательства мера, которую нередко критикуют правозащитники. Одна из статей украинской Конституции прямо запрещает лишать гражданства и выгонять граждан из страны, другая же дает президенту право это гражданство прекращать – в первую очередь за добровольное получение паспорта другой страны.
Зеленский до своего избрания и сам не раз критиковал эту норму и обещал урегулировать вопрос множественного подданства. Но с начала войны лишил украинского гражданства по меньшей мере 30 человек, среди которых – подозреваемые в контрабанде, священники Украинской православной церкви Московского патриархата, олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович.
Не граждане, не депутаты, не герои
13 января, собравшись на очередное заседание, Верховная Рада первым делом поставила на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий лишенных гражданства депутатов. За отставку своих бывших лидеров принципиально отказались голосовать лишь четверо из 43 депутатов, состоявших во фракции "ОПЗЖ". Впрочем, нет уже не только фракции: с сентября под запретом и сама партия – за антиукраинскую деятельность и оправдание российской агрессии.
"24 февраля разделило политиков на две части. Все оставшиеся со мной в зале работали с этого дня над принятием законов, обеспечивающих возможность нашей стране выстоять, они все остались, они работают на Украину и борются с российской агрессией. Те, кто покинул страну 24 февраля, для нас не существуют", – заявил с трибуны Юрий Бойко, председатель парламентской фракции "ОПЗЖ", обвинявший украинскую власть в эскалации конфликта и невыполнении Минских соглашений всего за несколько часов до первых ракетных ударов по Киеву.
Сегодня украинское правительство разрабатывает специальный законопроект, чтобы лишить Бойко звания Героя Украины – его политик получил еще в 2004 году "за выдающиеся достижения в развитии топливно-энергетического комплекса". Бизнесмен-нефтяник спустя три года стал одним из лидеров "Партии регионов" Виктора Януковича, несколько раз входил в состав правительства, а после Революции Достоинства остался в стране и реинкарнировал политсилу в "Оппозиционный блок".
Новая партия ориентировалась на тот же электорат, что и "регионалы" – на жителей русскоязычных областей юга и востока Украины, сторонников сохранения связей с РФ, консерваторов, привыкших к патерналистской роли государства.
Осенью 2018 года Бойко покинул "Оппоблок" ради "ОПЗЖ". Новый политический проект сконцентрировался на пророссийской повестке. На пятом году донбасского конфликта партия отказывалась признавать Россию стороной конфликта, призывала к прямым переговорам с сепаратистами и обвиняла оппонентов в желании продать Украину коллективному Западу.
По результатам внеочередных парламентских выборов 2019 года "ОПЗЖ" сформировала в Раде вторую по величине фракцию и ушла в глубокую оппозицию. Два с половиной года до полномасштабной войны ее представители критиковали команду Зеленского, обещая инициировать импичмент. Бойко и другие партийные лидеры регулярно летали с визитами в Москву – основатель партии Вадим Рабинович встречался с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком буквально в октябре 2021 года.
Российское вторжение заставило парламентариев "ОПЗЖ" примолкнуть. Исключением стал разве что бывший скандальный нардеп Илья Кива – из-за границы он продолжать утверждать, что Украиной правит "нацистский режим" и призывал Владимира Путина "освободить" страну. Уже 26 февраля фракция "ОПЗЖ" исключила Киву из своих рядов, а в начале марта он добровольно сложил депутатские полномочия.
Запрет "ОПЗЖ"
Бойко 8 марта единолично возглавил партию и публично осудил российскую агрессию. Его соратник Нестор Шуфрич в недавнем интервью утверждал, что семеро членов фракции "ОПЗЖ" в первые дни войны вступили в территориальную оборону столицы, трое до сих пор служат в украинской армии.
"В первые дни мы все были с автоматами в руках. Когда была угроза нападения на Киев, я тоже присоединился к небольшому отряду и готов был защищать Верховную Раду", – утверждает депутат.
Впрочем, свидетельств о таком решительном отпоре найти не удалось. 4 марта отряд территориальной обороны Киева, наоборот, задержал Шуфрича за съемку блокпоста. Депутата связали и передали правоохранителям, а его охрану, пытавшуюся отстреливаться, разоружили. Из Мариуполя, Энергодара и других оккупированных городов приходили новости о сотрудничестве местных отделений с российскими захватчиками.
19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил на время военного положения деятельность ряда якобы пророссийских политических партий – среди них и "ОПЗЖ". В следующие пару недель парламентскую фракцию покинули около десятка депутатов.
Среди основателей партии произошел раскол. Рабинович из-за границы заявил, что она прекратит свою деятельность, а Бойко опроверг слова соратника и отстранил его от руководства. К маю у "ОПЗЖ" уже было недостаточно депутатов для полноценной фракции, и Рада была вынуждена ее распустить. Остатки сформировали группу с похожим названием – "Платформа за жизнь и мир".
В мае большая часть оставшихся в стране депутатов от "ОПЗЖ" проголосовала за проект поправок к закону "О политических партиях", позволивший прекращать регистрацию организаций, которые поддерживают или оправдывают российскую агрессию.
"Деятельность "ОПЗЖ" представляет реальную угрозу национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Украины"
Бывшие оппозиционеры к тому времени практически прекратили критиковать правительство и президента. Да и площадок для публичных выступлений у них не осталось: Рада отказалась от трансляции своих заседаний с первого дня войны, а на главных телеканалах выходит марафон "Единые новости", строго цензурируемый из администрации президента.
В июне административный суд во Львове начал рассматривать серию исков о запрете партий, поданных ранее министерством юстиции. Общественное движение "Честно", созданное в 2011 году для борьбы с политической коррупцией и для мониторинга работы парламента, отмечало: заседания суда проходят второпях, позиция Минюста, основанная на материалах СБУ, слабо мотивирована. Заседание о запрете "ОПЗЖ" 20 июня прошло за закрытыми дверьми и длилось дольше других – около шести часов.
Руководство партии обжаловало запрет в Верховном суде. Во время слушаний в сентябре юристы "ОПЗЖ" настойчиво пытались убедить судей, что пророссийские заявления отдельных политиков не тождественны всей партийной позиции. Как доказательство патриотизма они приводили решение о создании партийных гуманитарных штабов. Впрочем, чем именно эти штабы занимались, рассказать не смогли.
Верховный суд припомнил партии и радикальные заявления Кивы, и поездки в Москву Рабиновича, и уголовные дела о госизмене Медведчука и Козака.
"Учитывая идеологическое родство с политикой российского агрессора, ее поддержку, как нынешнюю медийную деятельность ее лидеров и членов, так и их деятельность в прошлых годах, ее дальнейшее существование на политической карте государства и сама возможность как политической единицы влиять на политические процессы, а также принимать в них участие, распространяя по сути пророссийскую враждебную пропаганду, деятельность "ОПЗЖ" представляет реальную угрозу национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Украины, ее демократическому конституционному строю", – говорится в финальном решении о запрете "ОПЗЖ".
Выгонять или сотрудничать?
Бойко назвал решение о запрете "правовым нигилизмом" и обещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека. Впрочем, каких-либо серьезных последствий оно не принесло. У партии, спонсируемой олигархами, согласно последним отчетам за 2020 год, практически не было своего имущества, которое полагается конфисковать в пользу государства.
Представители же партии продолжают заседать в Раде и местных советах. Нравится это далеко не всем. Движение "Честно", которое внесло большинство бывших членов фракции "ОПЗЖ" в свой собственный "Реестр изменников", в начале 2023 года опубликовало результаты соцопроса, проведенного авторитетными социологами из фонда "Демократические инициативы".
Исследование показало: лишь 3% украинцев согласны позволить депутатам от пророссийских партий досидеть в советах до следующих выборов.
"До конца войны с Россией депутаты от партии, чья деятельность и привела к этой войне, будут продолжат влиять на политику"
Парламентские выборы в Украине по графику должны пройти этим летом, но скорее всего будут перенесены из-за военного положения, обращает внимание Алексей Кошель, глава "Комитета избирателей Украины" – общественной организации, которая следит за украинскими выборами с 1994 года.
"А это значит, что до конца войны с Россией депутаты от партии, чья деятельность и привела к этой войне, будут продолжат влиять на политику", – возмущается он в разговоре с oDR.
Как оказалось, выгнать бывших членов "ОПЗЖ" непросто – среди причин, прописанных в украинской Конституции, нет судебного запрета политической партии, а менять Конституцию во время войны депутаты не вправе. Тем не менее с лета прошлого года в Раду поступают законопроекты о том, как избавиться от представителей запрещенных пророссийских сил.
Так, в июне прошлого года группа из 18 депутатов предложила запретить им участвовать в заседаниях, не лишая при этом мандатов. Последняя коллективная инициатива, зарегистрированная в январе, предлагает считать, что депутаты от запрещенных судом партий покинули свои фракции – это уже конституционная причина для прекращения полномочий.
Правда инициировать исключение отступников сейчас может только съезд самой партии – "ОПЗЖ", например, не смогла просить об отставке покинувших ее депутатов именно из-за запрета деятельности. Авторы законопроекта предлагают дать такое право еще и Центральной избирательной комиссии.
Кабинет министров просит сделать судебный запрет партий достаточным для прекращения полномочий хотя бы местных депутатов. Причем, если таких в совете больше половины, то и вовсе заменить местное самоуправление на военную администрацию. Депутаты подали к этому законопроекту несколько альтернативных, но пока эти предложения не попадают на голосование.
Мажоритарщик из Киевской области, член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олега Дунда в январе собрал 150 подписей коллег под требованием немедленно рассмотреть правительственную инициативу о депутатах местных советов, альтернативы к ней, а также его собственный проект постановления о лишении мандатов 42 бывших членов фракции "ОПЗЖ". Причины для прекращения депутатских полномочий в нем прописаны весьма лаконично – "в связи с выходом из фракции и отъездом на постоянное проживание за границу".
"Зачем усложнять? Все, за что проголосует Верховная Рада, имеет силу закона. Сейчас важно проявить политическую волю, а уже потом посмотрим, обжалует ли ее кто-то в Конституционном суде или нет", – отвечает Дунда на претензии к законности такой инициативы в разговоре с oDR.
Сбор подписей выявил раскол по этому вопросу даже внутри самой партии власти. Выгонять пророссийских депутатов не хотят председатель фракции Давид Арахамия и глава партии Елена Шуляк, потому что рассчитывают их на голоса, жалуется Дунда.
Переобувание или перевоспитание?
Экс-члены "ОПЗЖ" с начала войны действительно поддерживают практически все инициативы власти: от Стамбульской конвенции о домашнем насилии, ратификацию которой блокировали еще с начала нулевых, до сомнительной реформы градостроительства, которую поредевшая фракция "Слуга народа" не смогла бы принять без голосов бывшей оппозиции.
"Они стали самыми надежным и наиболее дешевыми союзниками власти. Им не нужны портфели в кабинете или должности внутри парламента – достаточно сохранить текущий статус-кво", – соглашается глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.
Депутаты от "ОПЗЖ" остаются на постах заместителей глав девяти парламентских комитетов, а Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет комитет по свободе слова. В движении "Честно" возмущены: Рада вправе сместить их с руководящих постов по причине роспуска фракции. Вместо этого депутаты, наоборот, назначили одного из ключевых функционеров "Партии регионов", "Оппоблока" и "ОПЗЖ", а теперь члена "Платформы за жизнь и мир" Николая Скорика в комитет по бюджету.
Корреспондент oDR безуспешно пытался связаться со Скориком, Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и другими представителями "ОПЗЖ". Они не ответили на звонки и на переданные через адвокатов запросы.
Нестор Шуфрич, заседающий в украинском парламенте с 1998 года, в интервью в конце декабря объяснял, что остается во главе комитета из уважения к своим избирателям. По той же причине депутатов, избранных от "ОПЗЖ", нельзя лишать мандатов, считает он.
"Сегодня оппозиции не может быть в принципе. Все должны объединиться во имя успеха и победы в этой страшной войне… И мы безусловно доработаем эту каденцию до конца", – говорит Шуфрич.
"Запрос на консервативную, патерналистскую силу, выступающую, например, за защиту русского языка, по-прежнему будет"
Олег Дунда не верит в то, что война перевоспитала депутатов от "ОПЗЖ" и считает, что их пребывание в парламенте и местных советах угрожает национальной безопасности:
"Эти люди годами контактировали с российской верхушкой, с их спецслужбами. Пока они при власти, Россия в любой момент может попытаться их использовать, как законных, избранных представителей народа".
Спикер Рады Руслан Стефанчук утверждает, что не хотел бы видеть в Раде бывших членов "ОПЗЖ", но для прекращения их полномочий нужны конституционные механизмы.
Но, по мнению Виты Думанской, возглавляющей движение "Честно", парламент намеренно затягивает разработку таких механизмов. "Если бы работа парламента в этом направлении была качественной, то мы бы уже обсуждали, как не допустить политиков из пророссийских партий на следующие выборы", – пишет она в колонке на сайте организации.
Согласно соцопросу "Честно", подобный запрет поддерживает половина украинцев. В их числе и глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.
"Вряд ли после войны кто-то в стране захочет голосовать за партию с откровенно пророссийской программой. Но в целом избиратели "ОПЗЖ" никуда не исчезнут. От них по-прежнему будет запрос на консервативную, патерналистскую силу, выступающую, например, за защиту русского языка", – рассуждает он. Кошель прогнозирует, что лидеры "ОПЗЖ" без особого труда запустят под следующие выборы новый проект – как делали уже дважды за последние десять лет.
Читать еще!
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку