"Сегодня оппозиции не может быть в принципе". Что стало с пророссийскими депутатами в Украине за год войны?

Парламентские выборы в Украине по графику должны пройти этим летом, но скорее всего будут перенесены из-за военного положения, обращает внимание Алексей Кошель, глава "Комитета избирателей Украины" – общественной организации, которая следит за украинскими выборами с 1994 года.

"А это значит, что до конца войны с Россией депутаты от партии, чья деятельность и привела к этой войне, будут продолжат влиять на политику", – возмущается он в разговоре с oDR.

Как оказалось, выгнать бывших членов "ОПЗЖ" непросто – среди причин, прописанных в украинской Конституции, нет судебного запрета политической партии, а менять Конституцию во время войны депутаты не вправе. Тем не менее с лета прошлого года в Раду поступают законопроекты о том, как избавиться от представителей запрещенных пророссийских сил.

Так, в июне прошлого года группа из 18 депутатов предложила запретить им участвовать в заседаниях, не лишая при этом мандатов. Последняя коллективная инициатива, зарегистрированная в январе, предлагает считать, что депутаты от запрещенных судом партий покинули свои фракции – это уже конституционная причина для прекращения полномочий.

Правда инициировать исключение отступников сейчас может только съезд самой партии – "ОПЗЖ", например, не смогла просить об отставке покинувших ее депутатов именно из-за запрета деятельности. Авторы законопроекта предлагают дать такое право еще и Центральной избирательной комиссии.

Кабинет министров просит сделать судебный запрет партий достаточным для прекращения полномочий хотя бы местных депутатов. Причем, если таких в совете больше половины, то и вовсе заменить местное самоуправление на военную администрацию. Депутаты подали к этому законопроекту несколько альтернативных, но пока эти предложения не попадают на голосование.

Мажоритарщик из Киевской области, член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олега Дунда в январе собрал 150 подписей коллег под требованием немедленно рассмотреть правительственную инициативу о депутатах местных советов, альтернативы к ней, а также его собственный проект постановления о лишении мандатов 42 бывших членов фракции "ОПЗЖ". Причины для прекращения депутатских полномочий в нем прописаны весьма лаконично – "в связи с выходом из фракции и отъездом на постоянное проживание за границу".

"Зачем усложнять? Все, за что проголосует Верховная Рада, имеет силу закона. Сейчас важно проявить политическую волю, а уже потом посмотрим, обжалует ли ее кто-то в Конституционном суде или нет", – отвечает Дунда на претензии к законности такой инициативы в разговоре с oDR.