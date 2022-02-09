Воронка эскалации. Что стоит за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость"
10-20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость", в рамках подготовки к которым была организована беспрецедентная по своему характеру и масштабам переброска российских войск в Беларусь. Эти маневры – важная составляющая эскалации кризиса вокруг Украины, в который теперь оказалась втянута и Беларусь. Всего за полтора года страна превратилась из миротворческой площадки российско-украинского конфликта в потенциальный фронт большой войны.
О намерении провести на западных и южных рубежах Беларуси внеплановые белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022" Александр Лукашенко объявил на встрече с армейским руководством 17 января. В тот же день в страну стали прибывать эшелоны с российскими солдатами и военной техникой с Дальнего Востока. При этом дата учений (10-20 февраля) была официально назначена только спустя сутки.
"Если надо будет, значит, против Украины"
Руководство Беларуси даже не пыталось скрыть тот факт, что маневры "Союзная решимость" – это часть нынешнего военно-политического кризиса вокруг Украины. Лукашенко еще в конце прошлого года заявил, что планы США и НАТО относительно Украины "неприемлемы не только для России, но и для нас" (имелись в виду требования Кремля о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса). При утверждении концепции учений он подчеркнул, что речь будет идти об отработке "определенного замысла в противостоянии" с Украиной, Польшей и странами Балтии. Впоследствии в Минске все больше акцентировали внимание на угрозе безопасности именно со стороны Украины: на границах было обещано развернуть "целый контингент белорусской армии". Еще более откровенно Лукашенко сформулировал смысл происходящего, когда российский телеведущий Владимир Соловьев поинтересовался у него, направлены ли учения против Украины: "Если надо будет, значит, против Украины. И против НАТО, если надо будет".
Легенда учений в точности повторяет пропагандистский дискурс режима Лукашенко
Одновременно российско-белорусские маневры преподносятся как действия, ориентированные исключительно на оборону. Официальная легенда учений предусматривает моделирование большой региональной войны между Россией и Беларусью с одной стороны (в терминологии учений они обозначены как "Республика Полесье" и "Северная Федерация") и граничащими с Беларусью странами НАТО и Украиной с другой стороны ("Нярис", "Помория", "Клопия" и "Днепровия"). Главной причиной конфликта становится стремление "западных" сменить руководство "Республики Полесье" с целью разрушить ее союз с "Северной Федерацией" и затем ослабить саму "Федерацию". Таким образом, легенда учений в точности повторяет пропагандистский дискурс режима Лукашенко, согласно которому "коллективный Запад" якобы развязал против Беларуси гибридную войну, чтобы сменить власть в стране, а затем ударить по России. В легенду даже было включено требование "западных" об освобождении политзаключенных в "Республики Полесье".
Впрочем, происходящее на территории Беларуси не сводится собственно к маневрам 10-20 февраля. По официальной версии они – лишь часть масштабной проверки сил реагирования Союзного государства. По сути, эта проверка уже сама по себе является учениями, причем настолько важными для военного руководства России, что их решил лично проинспектировать министр обороны Сергей Шойгу, посетивший Беларусь 3 февраля.
Особенности "Союзной решимости"
Интенсивность военного сотрудничества Беларуси и России всегда была очень высока. Ежегодно две страны проводят десятки совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, российские военнослужащие регулярно появляются на белорусской территории. Но "Союзная решимость" принципиальным образом отличается от всех предыдущих маневров.
Во-первых, речь идет о внеплановых учениях, а не календарных. Причем теперь они демонстративно встроены в контекст происходящей в регионе эскалации.
Во-вторых, в Беларусь впервые перебрасывают солдат и технику с Дальнего Востока. Обычно для совместных учений использовались подразделения из европейской части России, что выглядело логично во всех смыслах: ведь в рамках Союзного государства действует Региональная группировка войск, куда включены все Вооруженные силы Беларуси и часть сил Западного военного округа РФ. Однако теперь этого Москве показалось недостаточно. "Достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", – заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
В-третьих, нынешние маневры на территории Беларуси носят подчеркнуто непрозрачный характер. До сих пор неизвестно, сколько российских военнослужащих и техники переброшено в Беларусь. Минск и Москва намеренно не озвучивают конкретные цифры. Генералы говорят лишь о том, что число участников учений не превысит параметры, определенные Венским документом 2011 года.
Правдивость этих заверений у многих вызывает сомнения. Но даже если это так, то подобная формулировка манипулятивна по своей сути, ведь указывает лишь на верхнюю планку численности. В соответствии с Венским документом, о маневрах с участием более 9 тысяч человек уведомления нужно рассылать за 42 дня до их начала, а при численности состава свыше 13 тысяч человек – приглашать наблюдателей. Но о каких пропорциях российских и белорусских войск может идти речь – непонятно. Нельзя исключать, что 9-13 тысяч – это планка, обозначенная как раз для российских военных, а белорусские военнослужащие будут параллельно выполнять те или иные задачи, формально не участвуя в маневрах.
Речь идет о самых масштабных учениях в Беларуси со времен развала СССР
Небывалые масштабы под покровом секретности
В любом случае количество уже замеченных подразделений указывает на то, что речь идет о беспрецедентной по своим масштабам переброске российской армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ничего подобного не наблюдалось со времен Холодной войны – он оценивает численность российских войск в Беларуси в 30 тысяч человек. Эксперты в своих оценках более сдержанны. Например, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что в Беларусь пока что прибыло около 10 тысяч российских военнослужащих, но речь все равно идет о самых масштабных учениях в Беларуси со времен развала СССР. Ранее даже во время наиболее крупных совместных маневров, таких как "Запад-2017" или "Запад-2021", численность российских войск в Беларуси составляла всего лишь порядка 2,5 тысяч человек. Как сообщал в январе неофициальный Telegram-канал белорусских железнодорожников, теперь, согласно графику движения воинских эшелонов, в страну должно прибыть почти в семь раз больше российских эшелонов, чем во время "Запада".
Власти стараются максимально ограничить распространение информации о российском военном присутствии, чего опять-таки раньше не наблюдалось. В Гомельской области (граничащей с Украиной) местная администрация призывает не публиковать в интернете сведения о перемещении вооруженных сил. А связанные со спецслужбами Telegram-каналы обещают, что распространение подобной информации будет расцениваться как "измена государству" и наказываться лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.
В минувшее воскресенье независимое издание "Флагшток" подготовило статью о том, что в 10 километрах от Гомеля на заброшенной со времен СССР военной базе стратегической авиации скапливается российская техника и живая сила. После выхода этой публикации сайт издания почти сразу был заблокирован министерством информации.
"Флагшток" в своем материале указал также на то, что использование заброшенной базы возле деревни Зябровка не упоминалось в официальных планах учений. Это несоответствие – еще одна отличительная черта того, что сейчас происходит в Беларуси. Наблюдатели сообщают о присутствии российских войск вдали от полигонов, официально заявленных для "Союзной решимости", зато недалеко от границы с Украиной. В частности, в сети появились спутниковые снимки размещения российских войск в районе Речицы и Ельска. Оттуда всего 40-50 км до границы с Черниговской областью и около 200 до Киева.
В Госдепартаменте США считают, что совместные учения Беларуси и России могут быть использованы для вторжения в Украину с севера. Западные медиа со ссылкой на разведданные утверждают, что речь может идти в том числе о наступлении на Киев.
Украинское руководство старается снизить градус напряжения. Министр обороны Алексей Резников на минувшей неделе заявил, что число войск, сконцентрированных в Беларуси, недостаточно для наступления на Украину, риски на этом направлении он оценивает как минимальные. Однако в Киеве признают, что военная угроза все же выросла; из-за этих учений Украина вынуждена внимательно смотреть в сторону границы с Беларусью.
Белорусская территория и белорусская армия становятся полноценной составляющей российской военной системы
Таким образом, независимо от того, действительно ли Россия готова пойти на масштабное вторжение, для Кремля учения "Союзная решимость" стали дополнительным козырем в геополитической игре. Маневры создали потенциальную угрозу для Украины на белорусском направлении, а это сильный ход в нынешней войне нервов. Вместе с тем, для Москвы учения являются важным этапом своеобразного "освоения" Беларуси: военная интеграция двух стран теперь выходит на тот уровень, когда белорусская территория и белорусская армия становятся полноценной составляющей российской военной системы.
Блицкриг за 3-4 дня
Подготовка к учениям сопровождается беспрецедентной милитаристской риторикой Лукашенко, которая по своей жесткости и резкости заметно превосходит все, что позволяет себе озвучивать российское руководство.
В последние несколько недель Лукашенко говорит о войне практически в каждом своем публичном выступлении. В ходе обращения к Национальном собранию 28 января он произнес слово "война" 36 (!) раз. "Так будет война или нет? Да, она будет", – заявил Лукашенко, обращаясь к представителям властной вертикали. И только, выдержав паузу, пояснил, что война будет лишь в двух случаях – если нападут на Беларусь или на Россию. Впрочем, в интервью Соловьеву он обозначил и еще один возможный вариант: в случае вооруженного конфликта на Донбассе белорусская армия будет действовать "точно так, как российская". "Мы тут шутки шутим на южной границе?" – задал риторический вопрос Лукашенко.
Интервью Соловьеву стало пиком милитаристской риторики Лукашенко. Он полностью поддержал кремлевский нарратив насчет "красных линий" и добавил, что в случае их нарушения считает допустимым нанесение ракетных "и не только" ударов по Украине. Лукашенко заявил, что война с Украиной продлится "максимум 3-4 дня", потому что "там некому будет против нас воевать". Вмешательство Запада его не пугает, ведь "пока они там развернутся, мы уже будем стоять у Ла-Манша".
За день до этого интервью разразился серьезный скандал: официальный Минск обвинил Украину в том, что ее "шпионский беспилотник" 27 января нарушил воздушное пространство Беларуси, чтобы провести разведку над военным полигоном "Брестский".
Почему власти решили выдвинуть такое обвинение спустя неделю после того, как дрон был сбит – непонятно. МИД Украины в свою очередь опроверг использование беспилотника и призвал "не подыгрывать дестабилизационным действиям России".
Позднее издание The Insider выяснило, что на снимке, обнародованном белорусскими государственными медиа, четко видна конструкция российского беспилотного аппарата "Орлан". Кроме того, независимые журналисты обратили внимание, что даже кадры белорусского госТВ свидетельствуют о том, что беспилотник мог изначально прилететь с территории Беларуси. Все это не помешало властям использовать данный инцидент для того, чтобы обвинить Украину в "наглой агрессии" и еще больше усилить милитаристскую истерию. Отдельные пропагандисты даже заговорили о том, что "война в какой-то степени нужна".
Игра с огнем
События, связанные с учениями "Союзная решимость", стали квинтэссенцией трансформации международной политики официального Минска. До недавнего времени прямая поддержка и тем более участие в военных авантюрах Кремля было абсолютным табу для Лукашенко. Белорусская дипломатия старалась по возможности дистанцироваться от противостояния России с Западом и Украиной, продвигала образ страны "как донора стабильности и безопасности" в регионе. Лукашенко периодически выступал с миротворческими инициативами – от урегулирования ситуации на Донбассе до глобального проекта "Хельсинки-2". Однако массовые политические репрессии, которые Лукашенко организовал в Беларуси после выборов 2020 года, сделали концепцию многовекторной внешней политики бессмысленной.
Курс на построение тоталитаризма оказался несовместим с нормальными отношениями с Западом. Это привело к резкому увеличению зависимости от России, от поддержки которой теперь непосредственно зависит будущее белорусского режима. В этой ситуации Лукашенко жизненно важно не просто следовать в русле политики Кремля, но еще и демонстрировать свою незаменимость – показывать, что никто не будет защищать российские интересы так, как это делает он. В итоге внешнеполитическая концепция была изменена на прямо противоположную: всего за полтора года Беларусь из миротворческой площадки российско-украинского конфликта превратилась в потенциальный театр военных действий.
Будучи опытным политиком, Лукашенко не может не понимать, что появление российских войск в Беларуси в нынешних обстоятельствах создает угрозу вовлечения страны в вооруженный конфликт. К тому же в этом кризисе Беларусь является скорее объектом, нежели субъектом, ведь вопросы войны и мира будут решаться в Москве, а не в Минске. Но, судя по всему, Лукашенко посчитал эти риски допустимыми для себя.
В любом случае Лукашенко втягивает страну в этот кризис вполне осознанно. Пока что все происходящее играет на руку властям Беларуси. С одной стороны, Лукашенко получил возможность доказать свою нужность Путину, что должно гарантировать ему сохранение российской поддержки. В данном случае увеличение зависимости от России для него – меньшее из зол. С другой стороны, в атмосфере военной угрозы Лукашенко видит своеобразный источник своей новой легитимности. Страх войны способен отодвинуть на второй план все проблемы внутри страны: от предстоящего референдума по изменению конституции до катастрофически низкого рейтинга и массовых репрессий. Показательно, что Лукашенко теперь напрямую увязывает свое нахождение у власти с войной: по его словам, если вокруг Беларуси будет "тяжелая обстановка", то он никогда не оставит свой пост.
В этом смысле балансировка на грани вооруженного конфликта могла бы стать идеальным форматом существования для белорусского режима в его нынешнем состоянии. Но не из всякой воронки эскалации можно выбраться. История показывает, что военно-политические конфликты имеют свойство развиваться вопреки первоначальным замыслам их участников.
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