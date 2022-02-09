Воронка эскалации. Что стоит за белорусско-российскими учениями "Союзная решимость"

Небывалые масштабы под покровом секретности

В любом случае количество уже замеченных подразделений указывает на то, что речь идет о беспрецедентной по своим масштабам переброске российской армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ничего подобного не наблюдалось со времен Холодной войны – он оценивает численность российских войск в Беларуси в 30 тысяч человек. Эксперты в своих оценках более сдержанны. Например, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что в Беларусь пока что прибыло около 10 тысяч российских военнослужащих, но речь все равно идет о самых масштабных учениях в Беларуси со времен развала СССР. Ранее даже во время наиболее крупных совместных маневров, таких как "Запад-2017" или "Запад-2021", численность российских войск в Беларуси составляла всего лишь порядка 2,5 тысяч человек. Как сообщал в январе неофициальный Telegram-канал белорусских железнодорожников, теперь, согласно графику движения воинских эшелонов, в страну должно прибыть почти в семь раз больше российских эшелонов, чем во время "Запада".

Власти стараются максимально ограничить распространение информации о российском военном присутствии, чего опять-таки раньше не наблюдалось. В Гомельской области (граничащей с Украиной) местная администрация призывает не публиковать в интернете сведения о перемещении вооруженных сил. А связанные со спецслужбами Telegram-каналы обещают, что распространение подобной информации будет расцениваться как "измена государству" и наказываться лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.

В минувшее воскресенье независимое издание "Флагшток" подготовило статью о том, что в 10 километрах от Гомеля на заброшенной со времен СССР военной базе стратегической авиации скапливается российская техника и живая сила. После выхода этой публикации сайт издания почти сразу был заблокирован министерством информации.

"Флагшток" в своем материале указал также на то, что использование заброшенной базы возле деревни Зябровка не упоминалось в официальных планах учений. Это несоответствие – еще одна отличительная черта того, что сейчас происходит в Беларуси. Наблюдатели сообщают о присутствии российских войск вдали от полигонов, официально заявленных для "Союзной решимости", зато недалеко от границы с Украиной. В частности, в сети появились спутниковые снимки размещения российских войск в районе Речицы и Ельска. Оттуда всего 40-50 км до границы с Черниговской областью и около 200 до Киева.