"Мне за моих сыновей страшно, но не стыдно"

"А когда твой папа выйдет из тюрьмы?"

Дети арестованных активистов могут подвергаться психологическому давлению в школах. Так было с сыном редактора оппозиционной калининградской газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова.

Рудникова арестовывали дважды. "В первый раз меня взяли на три месяца в 2007 году. Причина – наша газета очень много писала о злоупотреблениях в правоохранительных органах, о коррупции губернатора Калининградской области. Мой арест – это заказ власти. В это время мой сын ходил в первый класс. Он не знал о моем аресте. К нему подошла учительница и спросила: "А когда твой папа выйдет из тюрьмы?". Сын был напуган. Но он смог найти в себе силы – написал мне письмо в тюрьму. С тех пор я стал думать, как обезопасить своих родных от преследований", – рассказал Рудников oDR.

После освобождения от незаконного ареста, от своих источников Рудников узнал о слежке за своей 79-летней матерью и сыном: "Я узнал номер оперативного дела, смог прочитать его. Сотрудники Управления "Э" под руководством полковника Александра Шельпекова следили за моими родственниками в течение года. В рапортах силовики писали, куда я ходил, куда мама ходила, сын. Один человек из судебной системы меня предупредил, что как только моему сыну исполнится 14 лет – с этого момента наступает время привлечения к уголовной ответственности – ему подложат наркотики и после этого "Рудников станет как шелковый, его газета будет делать все, что мы захотим"".

Чтобы спасти своего единственного сына от преследований силовиков, Рудников отправил его в американскую хоккейную школу.

На этом, однако, преследования не закончились: в 2016 году журналист получил пять ножевых ранений, что стало огромным потрясением для его пожилой матери. Официальное расследование при этом сначала вообще не велось, полиция и следственный комитет пытались представить покушение на убийство как "хулиганство".

"Несмотря на давление, журналист продолжал расследование – были задержаны два киллера. "Но выйти на заказчика помешал генерал следственного комитета, который руководил следствием по делу о покушении. Я установил, что генерал получил взятку от заказчика", – говорит Рудников.

После этого Рудникова арестовали во второй раз в 2017 году. "Моя мама не могла поговорить со мной по телефону. Письма не передавались. Моя семья ничего не знала обо мне. Это – часть того, как полицейская система стремится сломать психику преследуемых и их родственников", – говорит Рудников. Свою мать он попросил остаться в Латвии – на момент ареста сына 79-летняя женщина находилась в Лиепае. Силовики заблокировали ее счет в Сбербанке, на который начислялась пенсия.