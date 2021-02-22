Тотальная зачистка в Ростове

В Ростове-на-Дону 18 февраля прошел суд над Анастасией Шевченко – активисткой движения "Открытая Россия", признанного в 2017 году "нежелательной организацией". Приговор: четыре года заключения условно. За время следствия Шевченко, находившаяся на домашнем аресте, подверглась тотальной слежке со стороны Управления по борьбе с экстремизмом "Э" (Центра "Э") и потеряла дочь-инвалида. Ее история – возможно, самая чудовищная в истории ростовских политических дел – но далеко не единственная. И сегодня таких историй становится все больше: в регионе развязан политический террор против лидеров оппозиции. Главные исполнители – сотрудники Центра "Э". Если раньше они запугивали и препятствовали проведению мероприятий, то сегодня выполняют план по тотальной зачистке политического поля.

План по фабрикации дел

Сестры-близнецы Ирина и Ольга Зенины давно находятся под наблюдением Центра "Э". Они – ключевые фигуры ростовской оппозиции. В 2000-х сестры организовывали митинги в поддержку Бориса Немцова, встречали его, когда он приезжал в Ростов-на-Дону. Каждый год в день убийства политика 27 февраля они проводят пикеты. В этом году митинга не будет. "После всех событий власти не выдали разрешение, – говорит Ольга. – Власть пошла ва-банк – задавить всякий протест". По информации Зениной, из Москвы в регионы был передан план – возбудить уголовные дела по нескольким направлениям.

Первое знаковое дело, которое было сфабриковано ростовским Центром "Э" для выполнения этого плана – "дело ростовских мальчишек". Так ростовские активисты назвали дело Влада Мордасова и Яна Сидорова, которые вышли с плакатами в поддержку жителей, потерявших в пожаре 21 августа 2017 года свое жилье.

Это был самый страшный пожар со времен Великой Отечественной войны – выгорело три с половиной тысячи квадратных метров. Расследование показало, что причиной стал поджог – земля в этом районе была нужна для застройки многоквартирными домами. По официальным данным, один человек погиб, 564 человека признаны пострадавшими, 218 семей остались без жилья. На протяжении нескольких лет те погорельцы, чьи дома еще можно было восстановить, судились с городской и областной администрацией за право пользования своим жильем. Им было отказано. Многие семьи так и не получили обещанное властью жилье, а сами погорельцы вскоре лишились льгот при проживании в гостинице "Звезда", где их временно разместили.

Судьбы обездоленных людей взволновали двух молодых людей – Влада Мордасова и Яна Сидорова. В одном из городских чатов они начали разговор о том, что нужно сделать, чтобы власти услышали людей. Юноши не знали, что чат просматривался сотрудниками Центра "Э" и что за ними велась слежка. 5 ноября 2017 года Мордасов и Сидоров вдвоем вышли на площадь Советов к зданию правительства Ростовской области, поставили два рюкзака на памятник, который находится рядом и развернули плакат "Верните землю ростовским погорельцам". Сделав фотосъемку акции для дальнейшего предъявления в суде, сотрудники Центра "Э" арестовали обоих протестующих. Также был задержан еще один участник секретного чата – Вячеслав Шашмин – находившийся поблизости.