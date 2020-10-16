Елена Миськова: "Угнетенный человек высказывается, но не речью"

Конечно, я такой подход не могу разделить ни как психолог, ни как антрополог. Даже в обсуждении истории Ирины Славиной, в дискуссиях среди разумных, образованных и сочувствующих людей, для меня было показательно, что один важный контекст совершенно никак не учитывался – контекст угнетенности. Ни разу не прозвучала, как мне казалось, совершенно прямая аналогия с текстом Гаятри Спивак "Могут ли угнетенные говорить", где она анализирует ритуал добровольного самосожжения вдов в Индии. Ритуал этот вызывал благородное негодование многих европейских путешественников и обозначался, как варварство. Англичане несколько раз, начиная с конца 19 века, законодательно запрещали этот обряд с особым пафосом, о котором пишет Спивак: "белые мужчины спасают коричневых женщин от коричневых мужчин", спасают от такого патриархального изуверства.

Но для самой женщины это был часто добровольный шаг, единственный способ остаться видимой и одновременно заявить, что тебе не остается места, социального статуса после смерти мужа, ты никто в семье, группе, обществе – наступает расчеловечивание. То есть это и своего рода протест, высказывание особого типа. Спивак указывает на то, что угнетенные женщины таким высказыванием не лишаются агентности, а демонстрируют ее. "Белые мужчины" не спасают их от угнетения, а добавляют нового, не покушаясь на патриархальное угнетение через полную принадлежность и зависимость от воли других, как таковое.

И вот у нас "белые мужчины" (в данном случае это метафора, гендер не важен), медицински образованные люди в очередной раз начинают "спасать от дикости", объясняя, что Славина была "просто больна" или была "просто членом секты", помещая ее в разряд жертв и пациентов. Все, что угодно может звучать, но не звучит тысячи раз проработанная тема: угнетенный человек не может говорить, потому что его некому услышать в шуме дискурсов, которые принадлежат другим. Он может высказываться, и часто это высказывание не сформулировано в речи. Угнетенность – это невозможность что-то заявить. То высказывание, которое возможно – оно аффективное, телесное, как угодно, но это высказывание. Если человек к этому прибегает, он тем самым утверждает свою субъектность, он против того, что его лишают этой субъектности и агентности. И меня потрясло, что мы совершенно не обсуждали этот контекст. И это, как мне кажется, показатель того, где мы находимся.

И все же: Ирина Славина, человек создавший крупнейшее медиа в своем регионе, про несправедливость, насилие и угнетение говорила упорно и настойчиво. Она не была немой жертвой, лишенной речи.

Проблема именно в том, что ее речь не имела никакого адресата. Собственно, аудиторией должна была быть, в том числе, власть, администрация, от которой она ожидала реакции на критику как полноправный член коммуникации об устройстве обществом порядка – третья сила (пресса). Но как только она вступала в эту коммуникацию по принятым правилам, ее принимались либо дурить, либо игнорировать. Штрафы, обвинения в несовершенных преступлениях, обращение со свидетелем как с обвиняемым – это коммуникация или в обход, или с позиции силы. То есть в качестве представителя коммуникации, прессы, ее на рассматривали и не слышали, и в этом смысле она была угнетенной вне дискурса, тонущей в шуме. Именно против этого она и протестовала.

Философ Татьяна Щитцова в интервью oDR недавно рассказывала о политическом аффекте в Беларуси. Один из ее основных тезисов такой: в обществе с тоталитарной структурой власти депрессия – это нормальная, даже здоровая реакция на происходящее. Что вы думаете по поводу этого тезиса применительно России?

Да, я согласна с этим, это действительно закономерная – но, конечно, не в полном смысле слова здоровая реакция. Если человек испытывает аффект, который оказывается просто разлит в воздухе – потому что нет адекватной коммуникации, почти отсутствует обратная связь – и хоть как-то свою реакцию выражает, то это вообще, конечно социально здоровее, чем не реагировать никак. Хуже всего, когда человек проваливается в травму и то, что он чувствует никогда не доходит до его сознания, не может этим сознанием быть понятым, осмысленным. В этом смысле люди с депрессией теснее связаны с социальным контекстом, они и вправду в каком-то смысле здоровее, они просто ближе к реальности, ближе к себе.

Как можно помочь людям, которые чувствуют себя угнетенными и истощенными, но сами это даже не могут до конца осознать?

Когда я работала с травмой репрессий, то пришла к выводу (благодаря цифрам, интервью), что более конформно настроенные люди не так истощены, не так проваливаются в повторную травму, и в этом есть своя логика. Но она про то, что они имеют больше контакта с чувствами, умеют создавать эмоциональные связи, более гибко и щадяще относятся к себе и другим.

Если просто принять к сведению, что человек непротестный, не восстающий против угнетения, он здоровее и спокойнее, то очень легко сказать: "будьте проще, будьте в контакте с собой, будьте приземленнее, не реагируйте на то, что от вас не зависит, на то, что вы не можете контролировать". Но это ложный ответ, особенно если он приводит к таким последствиям, к таким выводам для терапии. Человек не может не реагировать, не может не чувствовать, не может не быть частью того, что его окружает. Психотерапевт, который отдает себе отчет в том, что происходит, говорит не просто – "давайте снизим вашу тревогу с помощью правильной стимуляции, и вы перестанете так остро реагировать на то, что происходит в вашей жизни". Нет, он должен говорить клиенту – "давайте найдем способы, давайте поищем возможности, ресурсы социального окружения, в котором вы сможете выражать свои чувства, в котором вы сможете заявлять о том, что с вами происходит, тогда у вас будет доступ к тому, кто вы и где вы".