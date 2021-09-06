ОД "Русская версия": Opinion

Ожидания от выборов: почему нам нужна новая социология

В России опросная индустрия создает искаженную картину общественных ожиданий и внушает гражданам идею их собственной беспомощности. Социология может помочь людям увидеть более сложную и более обнадеживающую картину общества, в котором они живут – но для этого ей понадобятся новые методы.

Сергей Ерофеев
6 сентября 2021, 8.30
Массовый опрос – это далеко не то же самое, что социологическое исследование.
|
Фото: Pixabay.

Говорят, что общественные ожидания от осенних выборов в России невелики: мол, сами они мало что значат, а избиратели мало что могут сделать. Оппозиционный политик может в ответ на это предъявить свидетельства манипуляций, с помощью которых власть снижает интерес граждан к выборам. А со стороны социальной науки, в свою очередь, требуется критика того, как собирается информация об общественных ожиданиях.

Дело в том, что основные инструменты, которыми пользуются российские социологи, несовершенны даже для замера поверхностного общественного мнения, не то что для улавливания общественных настроений. Но именно глубинные настроения, а не мнения — часто поверхностные и искажаемые из-за боязни социально неодобряемых ответов — говорят о потенциале политического действия и о том, какого развития событий можно ожидать. Чтобы увидеть, описать и проанализировать эти настроения, массовые опросы, выдающие множество количественных данных и сами по себе еще не являющиеся социологическими исследованиями, годятся только в качестве вспомогательного средства. Разумеется, в России существуют и качественные социологические исследования общественных настроений. Проводятся они, как правило, при помощи методов наблюдения и интервью. Однако такие исследования до сих пор были направлены на слишком узкие популяции, а их методология не позволяет перекинуть мост от анализа настроения отдельных групп к выводам о широких культурных и идеологических процессах.

Но давайте все же посмотрим, как массовые опросы могут улучшить понимание того, что происходит сегодня в России. С одной стороны, наблюдая за тем, как и в каких условиях они проводятся, мы можем говорить об их коррумпированности в широком смысле, то есть – об их институциональной испорченности. Эта коррумпированность получаемой информации обусловливается двумя основными факторами: чрезмерной государственной ангажированностью мейнстримной опросной индустрии и дефектами самой опросной среды, отравленной пропагандой и не способствующей искренности респондентов. В этих условиях приводимые поллстерами абсолютные показатели – например, будто 70% россиян положительно относятся к роли Сталина в истории страны – не могут вызывать доверия.

С другой стороны, некоторым выявляемым с помощью массовых опросов долгосрочным трендам доверять вполне можно – например существенному падению рейтингов Путина и партии "Единая Россия". Тут даже кремлевским поллстерам не удается утаить шила в мешке (что, впрочем, может привести к запрету публикации в России такого рода данных). В то же время, работая с трендами, даже относительно независимый Левада-Центр, получивший дополнительную медийную раскрутку благодаря известному опросу весны 2019 года об отношении россиян к Сталину (см.выше - прим.ред.), демонстрирует "зависимость от колеи", практически не пытаясь изменить тактику опросов, чтобы увидеть то, что находится под поверхностно схваченными мнениями. Однако при всей ограниченности массовых опросов даже с их помощью можно было бы представить более полную и глубокую картину общественных настроений — если по-другому составлять вопросники.

Со стороны социологов требуются большие просветительские усилия, чтобы помочь избирателям избавляться от выученной беспомощности.

Чтобы увидеть, насколько легко можно было бы с помощью массовых опросов углубить понимание общественных настроений, достаточно обратиться к той же теме отношения к Сталину или к теме поправок к Конституции, голосование по которым прошло летом 2020 года. В первом случае массовые опросы упускают возможность изучения того, что можно обозначить как общественное мета-мнение, а во втором — возможность сравнения настроений до и после события, имеющего долгосрочные последствия.

Начнем с мета-мнения. Общественное мета-мнение — это то, как люди представляют себе публичное мнение, не обязательно его при этом разделяя. То, как это работает, отлично показывает командная телеигра Family Feud, известная в России под брендом "Сто к одному". Цель участников игры — угадать, как большинство рядовых "людей с улицы" ответят на вопросы, не имеющие однозначного ответа, например: "Что вы прятали от родителей, когда учились в школе?" или "Какую еду больше всего любят французы?". Когда на первый вопрос игроки отвечают "сигареты", а на второй — "багет", они не выражают свое собственное мнение, а пытаются угадать, как на эти вопросы ответили бы другие.

Однако социологическое исследование может пойти намного дальше, чем телепередача: с его помощью от вопросов о том, что люди думают, можно перейти к получению мета-мнений — то есть к ответам на вопросы о том, почему они так думают. Так, задав респондентам вопросы "Как, по вашему мнению, большинство россиян относится к Владимиру Путину?" или "Как большинство россиян расценивает ответ властей на пандемию?", можно затем расспросить их о том, на чем основаны их представления, и тем самым получить более глубокую картину общественного мнения и, более того, общественных настроений.

С одной стороны, мета-мнения снижают ответственность респондентов за социально неодобряемый ответ, поэтому с их помощью проще проверить, например, предположения о природе "низового неосталинизма". Вместо того, чтобы задавать прямые вопросы "как вы относитесь к Сталину?" или "как вы относитесь к Путину?", социологи могут спросить респондентов о том "почему россияне так относятся к Сталину". Полученные ответы могут стать основой для новых интерпретаций "любви" к вождю. Например, может выясниться, что за декларируемой любовью к историческому лидеру стоит, скорее, недовольство современным управлением страной, критическое отношение к власти и лично к Путину, нежели стремление народа назад к диктатуре. К сожалению, несмотря на обилие гипотез о природе тех или иных общественных предпочтений, сегодня такие исследовательские приемы в рамках массовых опросов практически не используются.

Качественно подготовленный опрос мета-мнений лучше приспособлен к снижению социологического "белого шума" (нагромождения множества данных, дезориентирующих потребителей информации) и ложного впечатления о тотальном пессимизме респондентов относительно смысла и последствий их участия в разных формах социально-политического действия — например, в выборах. Опираясь на тщательно подготовленные варианты ответов на вопросы "почему люди так думают?", такой опрос может выявить менее субъективные и более свободные суждения. Собранные таким образом данные позволят лучше разглядеть реальные настроения, так или иначе определяющие будущее политическое поведение.

Еще один способ лучше понять настроения респондентов в их динамике, а не просто собрать "мнения", — зафиксировать отношение к определенному, имеющему долгосрочные последствия действию властей в период его совершения и спустя некоторый "контрольный период". Яркий пример такого действия — организация голосования по поправкам к Конституции страны. Во время его проведения высказывалось предположение, что до широких масс россиян истинный смысл 206 поправок к Конституции — а именно, легализация неограниченного правления Путина и других антидемократических шагов — дойдет примерно через год. Но если такое действие совершалось под видом утверждения разнообразных общеразделяемых ценностей — например, экономического роста или экологического благополучия — то через год самое время задать респондентам вопросы о том, насколько эффективно это сработало, насколько принятые поправки улучшили их благосостояние. Однако "большая социологическая тройка" (ФОМ, Левада-Центр и ВЦИОМ) игнорирует такую возможность проанализировать изменения в косвенных оценках действий властей, хотя это могло бы углубить понимание общественных настроений в контексте выборов в Госдуму и другие представительные органы осенью 2021.

Вместо того, чтобы терять последнюю веру хоть в какой-то смысл демократических процедур — даже не с точки зрения возможности выбрать "своего представителя", а по принципу "клин вышибают клином" — критически настроенным гражданам с помощью результатов массовых опросов было бы чрезвычайно полезно увидеть не просто картину того, насколько все сложно в стране, а то, что при всей ее сложности в их политическом действии есть смысл. Такое политическое знание требует различных усилий от каждого в зависимости от степени информированности, но в первую очередь от тех, чей профессиональный долг — доносить до общества знание о нем самом.

Общественное политическое знание сработало несколько иначе перед президентскими выборами в Беларуси в 2020 году: несмотря на фактический запрет социологических исследований, затрагивающих принципиальные политические вопросы, знание общества о себе самом стало набирать критическую массу благодаря возникновению политической альтернативы. Не так в России-2021: во-первых, выборы предстоят не президентские, то есть не самые экзистенциально значимые для граждан; во-вторых, на фоне отсутствия политических альтернатив лучшее, что могут предпринять критики власти — это вышибать клин "Единой России" клином "Умного голосования".

Проблема однако в том, что до того как оно предъявит свои результаты, "Умное голосование" само по себе не может быть средством общественного самопознания. Требуются большие просветительские усилия, в том числе со стороны социологов, чтобы помочь избирателям избавляться от выученной беспомощности и эффекта фальсификации предпочтений. Более разносторонняя картина социальных настроений поможет каждому лучше понять потенциальную силу собственного голоса. Если такое понимание укрепится, то даже до того как в стране появится возможность нормального демократического волеизъявления, консолидированное протестное поведение избирателей может оказаться более действенным.

Если считать социологию не абстрактной наукой, а средством самопознания общества, то можно попробовать сделать так, чтобы в условиях электорального авторитаризма массовые опросы помогали избирателю выстраивать свое гражданское поведение при отсутствии в бюллетене "собственного кандидата". Так через общественное самопознание умное консолидированное протестное голосование обретает две свои важнейшие функции: (1) подрыв планов властей, основанных на стратегии недопущения соревновательности, и (2) обеспечение хотя бы минимальной зависимости депутатов от избирателей, когда важны не персоналии выигравших в политическом соревновании, а сам факт избрания представителя – в противоположность назначению его сверху.

Благодаря Умному голосованию в казалось бы полностью выхолощенный и предсказуемый выборный процесс снова вносится неопределенность — и это тоже требует более активной работы социологов. Мы не знаем, каковы будут результаты сентябрьских выборов, какова будет реакция на них со стороны граждан и со стороны международного сообщества — сложится ли, например, ситуация их непризнания, как это получилось с результатами беларусских президентских выборов-2020. Скорее всего уличной активности беларусского масштаба в этот раз ожидать не приходится, но даже при относительном поражении "Единой России" на парламентских выборах перспективы усиления позиций общества в противостоянии с властью могут значительно улучшиться в преддверии президентских выборов-2024.

И тут возникает огромное поле для ответственной социальной науки. Ее прогресс в области сбора массовых количественных данных, разумеется, не может сводиться лишь к паре обозначенных выше инноваций. Но даже небольшие усилия по борьбе с опросной "колеей" могут помочь развернуть всю опросную индустрию так, чтобы она лучше служила задачам просвещения и общественного самопознания.

Читать еще!

View all in ОД "Русская версия"
oDR openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Комментарии

Мы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData