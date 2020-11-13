"У каждого было около 200 аккаунтов в соцсетях". Как устроены "фабрики троллей" в Кыргызстане

В кыргызском сегменте социальных сетей существует множество фальшивых аккаунтов, которые используются как инструмент платного троллинга. Главный принцип работы интернет-троллей – распространение заведомо ложной информации в целях влияния на общественное мнение. В большинстве случаев такими услугами пользуются политики и известные личности. Их интересы обслуживают "фабрики троллей" – организованные группы людей, которые за деньги формируют имидж и образ своих заказчиков.
Они ежедневно ставят лайки нужным публикациям, оставляют десятки хвалебных комментариев под ссылками на статьи различных СМИ, а также очерняют неугодных. Как правило, у фальшивых аккаунтов есть вполне определенные черты: профиль создан недавно, личные фотографии и информация о себе почти отсутствуют, друзей и постов на собственной странице у пользователя очень мало.
Но отличить фальшивые профили от настоящих становится все сложнее. Из-за частых блокировок и разоблачений тролли научились создавать на фейковых аккаунтах видимость жизни – наполнять их контентом и взаимодействовать с другими пользователями.
Сливы компромата, публикация искаженной информации, слухов, сплетен и откровенной клеветы – к таким методам часто прибегают опытные тролли. В комментариях они агрессивно спорят с другими пользователями, которые высказывают противоположную точку зрения. Благодаря такой активности у незнающего человека может сложиться впечатление, что продвигаемое благодаря троллям мнение на самом деле доминируют в обществе.
Сведений о том, на кого именно работают "фабрики троллей", немного. Тем не менее журналистам удалось обнаружить использование фейковых аккаунтов в ряде кампаний: семьи Матраимовых, экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева. При этом в начале октября армия троллей Жээнбекова и партии "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина – Кыргызстан"), участвовавшей в выборах, начала работать в интересах нынешнего премьер-министра и исполняющего обязанности президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Помимо них существует малочисленная группа троллей, занимающаяся поддержкой или, наоборот, дискредитацией отдельных политиков и партий.
Пример фейковой страницы – Талайгуль Омуралиева. Фото профиля и обложка были загружены 22 октября 2020 года. Фотография украдена у II Вице-мисс Россия-2018 Натальи Строевой. Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057033244525.
Профессия, которой нет
В Кыргызстане стать сотрудником "фабрики троллей" можно только по знакомству. На сайтах по поиску работы таких вакансий нет. Известно, что такие "фабрики" в основном сосредоточены в Бишкеке. Работают они под грифом секретности, поэтому определить масштабы этого рынка невозможно.
oDR удалось связаться с восемью троллями, но только трое из них согласились на интервью, причем на условиях анонимности. Остальные объяснили свой отказ тем, что не хотят потерять работу и в целом боятся за свою безопасность.
Арсен (имя изменено) с 2019 по 2020 год работал троллем в одной из бишкекских "фабрик", в которую попал через знакомых. Легкий труд и неплохие деньги подкупили Арсена, когда ему предложили стать троллем. Для него это была отличная сделка при том, что особых усилий прилагать было не нужно. В политике Арсен не был силен, впрочем, как и его коллеги. Однако это не было для них большим препятствием.
"Мы работали в небольшом офисе в восточной части Бишкека. Среди наших заказчиков были и известные политики, и люди с плохой репутацией, а еще владельцы крупных компаний, – рассказал Арсен в интервью oDR. – Обычно мы защищали и оказывали им поддержку в социальных сетях, но и были случаи, когда нас просили "гасить" конкурентов наших заказчиков. Вместе со мной работали еще несколько ребят. Нам всем было до 25 лет. Мы писали комментарии почти круглосуточно: кто-то дежурил днем, а кто-то ночью".
В дискуссиях с оппонентами им разрешалось использовать все средства, в том числе нецензурную брань и оскорбления.
Деятельность этой "фабрики троллей" охватывала наиболее популярные в Кыргызстане соцсети – Facebook и Instagram. В редких случаях они оставляли комментарии в Twitter, YouTube и на других площадках. Взаимными лайками и репостами тролли искусственно выводили заказные темы в тренды. При этом в дискуссиях с оппонентами им разрешалось использовать все средства, в том числе нецензурную брань и оскорбления.
"Было одно простое правило – чем больше комментариев и постов, тем лучше. Мы так и делали, потому что особо нечем было заняться. Обычно я вводил в поиске ключевые слова, это могли быть имя и фамилия нашего заказчика или же что-то другое, связанное с ним, – говорит Арсен. – Потом находил недавние посты или ссылки и затем мог только под одной публикацией написать больше десяти комментариев с разных аккаунтов, то есть говорил сам с собой. В основном мы комментировали публикации на страничках "Клооп", "Азаттык" [Радио Свобода], 24.kg, "АКИпресс".
У каждого сотрудника был стандартный набор тролля – пачка сим-карт и один рабочий телефон для регистрации в социальных сетях. По словам Арсена, на создание одной фейковой страницы он мог потратить несколько недель, а иногда и месяцев. Чтобы профиль выглядел правдоподобнее, он постепенно наполнял список друзей, а также публиковал уникальный контент.
Фотографии для липовых аккаунтов брал со страниц реальных людей из других стран, зарегистрированных в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках. Но реалистичность иногда хромала – в связи с жалобами других пользователей профили Арсена постоянно блокировали, но он создавал новые аккаунты.
На сайтах по поиску работы таких вакансий нет.
"Это был настоящий полет фантазии, когда мы придумывали тексты. Искажали информацию, как это было угодно заказчику. Старались писать длинные и осмысленные комментарии – им больше уделяют внимание, – добавляет он. – Главное, нам самим не нужно было верить в то, что мы писали. Но каждый раз придумывать что-то новое было невероятно сложно. Поэтому иногда писали одни и те же комментарии через разные профили. Еще мы делали вирусные видео и мемы, а затем распространяли их в группах. В конце каждого рабочего дня отправляли шефу отчеты о проделанной работе: сколько написали комментариев, сколько опубликовали постов, прикрепляли ссылки и скрины".
Официально их компания занималась разработкой сайтов, а троллинг был лишь еще одним источником дохода. В одном офисе находились веб-разработчики и тролли – раскрывать друг другу какую-либо информацию не запрещалось. Однако с последними трудовой договор не заключался, а зарплату выдавали без уплаты налогов. Сколько зарабатывал директор компании благодаря троллингу, Арсен не знает.
"За один проект я ежемесячно получал 200 долларов (по данным Нацстаткома КР, средняя зарплата в Кыргызстане составляет около 18 тысяч сомов, или $214. При этом 47% всех безработных в стране – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. – прим.ред.) В хорошие времена у нас могло быть два проекта одновременно. Например, один заказчик мог быть политиком, а другой бизнесменом. Но дольше всего нашими услугами пользовались люди, связанные именно с политикой или какими-то громкими скандалами. Самый долгий проект длился около 9 месяцев. Мы защищали одного известного человека с не очень хорошей репутацией", – говорит Арсен.
"Эту сферу не любят даже те, кто сами в ней работают".
"Фабрика троллей", где работал Арсен, не была привязана только к одному заказчику. Иногда дело доходило до того, что по окончании сотрудничества с одним клиентом на его место мог прийти другой и заказать "черный пиар" в отношении предыдущего клиента. При этом он мог не знать, что пользуется услугами той же "фабрики".
"Заказчики никогда не связывались с нами напрямую – все делалось через босса. О наших услугах узнавали только с помощью "сарафанного радио", видимо политики направляли друг друга к нам. Никакой рекламы не было. А что касается меня, то я старался не светиться, поэтому только близкие знали, где я тружусь. На биографии эта работа хорошо не отразится. Ведь эту сферу не любят даже те, кто сами в ней работают", – сказал Арсен.
Более того, по мнению Арсена, некоторые их клиенты пользовались услугами сразу нескольких "фабрик". К такому выводу он пришел, когда заметил, как десятки фейковых аккаунтов, не принадлежащих их компании, распространяли аналогичную информацию.
Тролли и парламентские выборы
Как правило, особенно активны тролли становятся в преддверии больших политических событий. Так и произошло во время предвыборной агитации в рамках выборов депутатов парламента, состоявшихся 4 октября 2020 года. В ходе беседы с двумя сотрудниками "фабрик троллей" выяснилось, что некоторые политические партии создавали целые подразделения с целью распространения нужной им повестки в соцсетях. Троллям предоставляли всю необходимую технику, рабочие места в штабах или специально арендованных на период агитации офисах или квартирах.
У Алины (имя изменено) есть собственная "фабрика" опытных троллей, которая уже на протяжении нескольких лет выполняет заказы политиков. Официально ее компания занимается СММ-маркетингом. Алина собрала команду из числа знакомых и родственников – около 10 человек.
На прошедших парламентских выборах они работали в интересах одной из крупных партий. В их задачи входило продвижение идей политобъединения в соцсетях, пиар кандидатов, отслеживание новостей с упоминаниями политиков и дискредитация соперников партии.
Команда Алины разделила между собой обязанности. Одни отвечали за создание аккаунтов, другие писали тексты, а третьи занимались визуальным контентом. Главной целью было популяризировать партию на фоне остальных и попытаться убедить людей в том, что свой голос нужно отдать только за нее.
"У каждого из нас было около 200 аккаунтов в разных соцсетях и 50 общих профилей для подстраховки, – рассказала Алина в интервью oDR. – Для них мы придумывали легенду, забивали биографию, подбирали фото, затем зеркалили либо фотошопили их. Для парней мы обычно ставим аватарки с машинами или исламского толка. Для девушек ищем фото иностранок с азиатской внешностью. Кроме того, теперь нужно создавать профили с фамилией и именем, плюс место учебы и работы добавлять, а иначе могут заблокировать".
Еще один фальшивый профиль – аккаунт под именем Азис Азисов. Собственных постов нет, есть только две фотографии на странице, но и те краденые: на снимках изображен британский певец Сами Юсуф. Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=10005593923015
Основная "война" велась в комментариях под публикациями известных кыргызстанских онлайн-изданий и на официальных страницах партий.
По словам Алины, обычно с троллями спорят такие же тролли. Какая-то часть настоящих пользователей уже не обращает внимания на их комментарии. Однако подавляющее большинство все же продолжает поддаваться влиянию фейков.
"Какой-либо нормы комментариев и постов не было, это творческий процесс. Например, если на партию или отдельного кандидата лилась грязь, мы подключались и выравнивали силы положительными комментариями, их могло быть несколько десятков. Нужно было рассуждать, приводить аргументы серьезные. Иногда начинаешь и не можешь остановиться. Вживаешься в роль, как актеры в театре", – говорит Алина.
По словам Алины, в ходе предвыборной агитации помимо ее команды на эту же партию работали еще несколько "фабрик". У каждой группы рядовых троллей были руководители или кураторы. Они регулярно проводили инструктажи с сотрудниками, говорили, о чем писать и какие посты комментировать.
"Многие думают, что заказчики берут пакетом услуги, но это не так. К тебе приходят и говорят: завтра будет слив компромата или разговора, надо раскачать эту тему, или там будет публикация кое-кого, ее надо везде распространить. Ну и все, в прайм-тайме раскачиваешь и сливаешься. Такое тоже во время выборов было", – добавляет она.
"В какую бы соцсеть я не зашла, везде была борьба между троллями".
Бермет (имя изменено) тоже работала троллем в одной из партий-тяжеловесов. В этой сфере она была новичком. По словам девушки, размер зарплаты у каждого сотрудника был разный – в зависимости от опыта. Сама Бермет получала $180 в месяц.
"В нашей команде было 15 человек. Но мы были лишь частью целой армии, поскольку ходили слухи, что кроме нас партия наняла еще несколько групп троллей. Именно наш офис располагался в квартире одного из элитных домов Бишкека. Работа начиналась с 10 утра и заканчивалась в 6-7 вечера, но так было только в начале предвыборной агитации. Ближе к окончанию выборов работы стало очень много. Иногда приходилось писать комментарии из дома, если давали задание", – рассказала Бермет в интервью oDR.
Рабочие моменты обсуждались в групповом чате в Telegram – там договаривались о совместных действиях. Туда же присылали тезисы для восхваления или очернения "цели". Тем, кто плохо разбирался в политике, давали готовые тексты.
"Общаясь друг с другом, мы использовали два основных понятия – "оборона" и "атака". "Оборона" значит, что предстоит защищаться от какой-либо партии c помощью положительных комментариев. "Атака" использовалась, когда нужно было очернять другие партии и их кандидатов. Нам заранее отправляли фотографии и видео, которыми мы должны были поделиться. Для отчета нужно было регулярно делать скрины всех написанных нами постов и комментариев.", – говорит девушка.
Однако трудности, с которыми столкнулась Бермет, были не технического, а психологического характера.
"Во время выборов онлайн-среда сильно изменилась, потому что в какую бы соцсеть я не зашла, везде была борьба между троллями. Эта война была ожесточенной и велась ежедневно. Если мы писали что-нибудь положительное про партию или какого-то кандидата, другие фейки тут же пытались атаковать нас. Когда я только начала работать, было очень сложно морально. Я испытывала дискомфорт, потому что часто приходилось писать далекие от правды вещи. Но нам говорили не принимать все близко к сердцу, мол это просто работа", – призналась она.
"Вакцина от фейков"
Сегодня работа интернет-троллей в Кыргызстане не охвачена нормативно-правовым регулированием – никаких законодательных документов, запрещающих подобную деятельность, в стране нет.
Однако попытки ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете уже предпринимались. В июне 2020 года депутаты парламента одобрили скандально известный проект закона "О манипулировании информацией", инициированный парламентарием Гульшат Асылбаевой. Согласно документу, Министерство культуры получило бы право блокировать интернет-сайты без решения суда – если в ведомстве посчитают, что информация на этой странице не является достоверной.
Законопроект вызвал недовольство в соцсетях: под видом борьбы с фейками новый закон мог стать инструментом для ограничения свободы слова и введения цензуры в интернете. В результате, еще будучи президентом, Сооронбай Жээнбеков вернул его в парламент на доработку, попросив пересмотреть механизмы реализации и технические аспекты регулирования закона с учетом привлечения общественности, экспертного сообщества и государственных органов.
По факту противостоять дезинформации и вести борьбу против фейков пока пытаются только журналисты и активисты. По словам редактора сайта Kloop.kg Айдай Иргебаевой, у них есть целая база данных фальшивых аккаунтов, с помощью которой можно выявлять связи между троллями и выводить их на чистую воду.
Противостоять дезинформации и вести борьбу против фейков пока пытаются только журналисты и активисты.
"Чаще всего фейки появлялись и вели себя агрессивно после выходов антикоррупционных расследований. Определенные аккаунты комментировали только статьи о конкретных политиках или чиновниках. И я начала попросту писать под их комментариями, что они фейки, чтобы читатели их различали. Раньше фейки могли составлять 9 из 10 комментариев под статьей, например, про Матраимовых. Были фейки, которые защищали Жээнбекова, Атамбаева, сидевшего на тот момент в заключении Садыра Жапарова, –
отмечает Иргебаева. – Во время выборов они буквально вылизывали партийных лидеров в комментариях под постами партий, создавая иллюзию популярности, делали вбросы против конкурентов по группам".
По мнению главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова, услуги троллей будут пользоваться популярностью до тех пор, пока люди не научатся анализировать информацию и выявлять, где правда, а где ложь. Но пока, считает он, фейкам удается направлять настроение людей в нужное русло, создавая искаженную реальность, которую многие с легкостью принимают за правду.
"Как можно нанести самый большой ущерб врагу? Выпустить ложную информацию про него и сделать его чудовищем в глазах других людей. Этот элемент манипуляции тролли переняли у зарубежных государств. Создавая видимость общественного мнения, тролли занимаются навешиванием ярлыков: это белое, а это черное; это враг, а это друг, – считает Темиров. – Таким образом, на основе ложного впечатления об общественном мнении у обычного человека формируется собственное. Поэтому в этом случае должен подействовать принцип "вакцины". Наше общество должно пройти через этот этап, преодолеть кризис и выработать иммунитет против лжи и манипуляции".
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