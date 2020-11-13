"У каждого было около 200 аккаунтов в соцсетях". Как устроены "фабрики троллей" в Кыргызстане

"Фабрика троллей", где работал Арсен, не была привязана только к одному заказчику. Иногда дело доходило до того, что по окончании сотрудничества с одним клиентом на его место мог прийти другой и заказать "черный пиар" в отношении предыдущего клиента. При этом он мог не знать, что пользуется услугами той же "фабрики".

"Заказчики никогда не связывались с нами напрямую – все делалось через босса. О наших услугах узнавали только с помощью "сарафанного радио", видимо политики направляли друг друга к нам. Никакой рекламы не было. А что касается меня, то я старался не светиться, поэтому только близкие знали, где я тружусь. На биографии эта работа хорошо не отразится. Ведь эту сферу не любят даже те, кто сами в ней работают", – сказал Арсен.

Более того, по мнению Арсена, некоторые их клиенты пользовались услугами сразу нескольких "фабрик". К такому выводу он пришел, когда заметил, как десятки фейковых аккаунтов, не принадлежащих их компании, распространяли аналогичную информацию.

Тролли и парламентские выборы

Как правило, особенно активны тролли становятся в преддверии больших политических событий. Так и произошло во время предвыборной агитации в рамках выборов депутатов парламента, состоявшихся 4 октября 2020 года. В ходе беседы с двумя сотрудниками "фабрик троллей" выяснилось, что некоторые политические партии создавали целые подразделения с целью распространения нужной им повестки в соцсетях. Троллям предоставляли всю необходимую технику, рабочие места в штабах или специально арендованных на период агитации офисах или квартирах.

У Алины (имя изменено) есть собственная "фабрика" опытных троллей, которая уже на протяжении нескольких лет выполняет заказы политиков. Официально ее компания занимается СММ-маркетингом. Алина собрала команду из числа знакомых и родственников – около 10 человек.

На прошедших парламентских выборах они работали в интересах одной из крупных партий. В их задачи входило продвижение идей политобъединения в соцсетях, пиар кандидатов, отслеживание новостей с упоминаниями политиков и дискредитация соперников партии.

Команда Алины разделила между собой обязанности. Одни отвечали за создание аккаунтов, другие писали тексты, а третьи занимались визуальным контентом. Главной целью было популяризировать партию на фоне остальных и попытаться убедить людей в том, что свой голос нужно отдать только за нее.

"У каждого из нас было около 200 аккаунтов в разных соцсетях и 50 общих профилей для подстраховки, – рассказала Алина в интервью oDR. – Для них мы придумывали легенду, забивали биографию, подбирали фото, затем зеркалили либо фотошопили их. Для парней мы обычно ставим аватарки с машинами или исламского толка. Для девушек ищем фото иностранок с азиатской внешностью. Кроме того, теперь нужно создавать профили с фамилией и именем, плюс место учебы и работы добавлять, а иначе могут заблокировать".

Еще один фальшивый профиль – аккаунт под именем Азис Азисов. Собственных постов нет, есть только две фотографии на странице, но и те краденые: на снимках изображен британский певец Сами Юсуф. Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=10005593923015