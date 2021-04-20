"Важно знать, что ты — часть большого важного процесса": независимые фемпроекты в регионах России о своей работе

Активности у нас всегда разные и зависят от повестки и желания участниц. В прошлом году мы провели около пяти уличных акций против домашнего насилия. Например, в конце прошлого года одна наша активистка вышла на пикет к дверям полицейского участка с картонным гробом. Это отсылка к фразе "будет труп — приедем опишем". Гроб сочли быстровозводимой сборно-разборной конструкцией, на суде назначили штраф, подписчики помогли нам его собрать, за что им большое спасибо. До этого летом мы провели очень яркую акцию "Кровавая свадьба" у казанского ЗАГСа. Это все хорошие способы привлечь внимание к проблеме.

Мы тесно сотрудничаем с кризисным центром "Фатима", который уже несколько лет помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Однако у них все это время, например, не было соцсетей. Мы сделали им профили в ВКонтакте и Инстаграм, чтобы девушкам, которым нужна помощь, было легче их находить. Когда у Центра не было финансирования и не работал телефон доверия, мы разбирали заявки в личных сообщениях во ВКонтакте. Если удается что-то заработать на мероприятиях с платным входом, то передаем им деньги. Сейчас у "Фатимы" появилась больше волонтеров и мы очень рады, что разные задачи можно делегировать и распределять.

Кроме "Фатимы" мы сотрудничаем с другими организациями и инициативами, мы все на одной волне и поддерживаем друг друга. Есть фонд Светланы Изамбаевой для женщин с ВИЧ, мы дружим с ЛГБТ Центром "Принятие". Есть объединение региональных активисток, мы сотрудничаем с организацией "Квир-Фем Уфа" из соседнего Башкортостана и иногда проводим мероприятия вместе.

Нас часто спрашивают про Татарстан как исламский регион, но я его воспринимаю довольно светским. В Татарстане есть какое-то количество религиозных мусульман, но не могу сказать, что это сильно мешает в работе. Я бы с удовольствием познакомилась с исламским феминизмом, очень хотелось бы отрефлексировать татарскую культуру и мультикультурность региона, но у нас, к сожалению, нет в составе кого-то, кто бы хорошо в этом разбирался. Иногда мы приглашаем читать лекции об исламском феминизме одну исследовательницу, но в основном она рассказывает о зарубежных исследованиях.

К удивлению, мы мало сталкиваемся с хейтерами, иногда бывают негативные комментарии в соцсетях, но не более. Несколько раз на наши кинопоказы, которые проводились в ЛГБТ Центре "Принятие", приходили сотрудники полиции. Какой-то обеспокоенный гражданин написал наводку с требованием проверить нас, хотя мне кажется, что в первую очередь он целил в ЛГБТ Центр. В последний раз они приходили на показ российского фильма о проституции "Точка". Нам пришлось дать объяснения, они удостоверились, что все собравшиеся "18+" и ушли. Из-за таких вещей иногда приходится осторожничать. Когда я делала просмотр фильма "Никогда, редко, иногда, всегда", я старалась не писать нигде в афишах о том, что он про аборты.

Самая главная проблема сейчас — это нехватка людей, которые были бы активно вовлечены в работу. Сейчас у нас от 5 до 10 активных участниц в разное время, это мало. Последний открытый микрофон на 8 марта мы организовывали втроем. Хочется больше инициатив, больше проектов, больше участниц. Мы бы хотели начать работать с грантами и искать финансирование, но пока у нас нет такого опыта и кого-то, то бы мог это организовать. Но главное, конечно, это просто продолжать работу и не закрыться, несмотря на все сложности.

Даша Ананьева, соосновательница Револьт-Центра и соорганизаторка Фемфеста

Дарья Ананьева. | Фото из личного архива.

Впервые побывав на московском Фемфесте в 2017 году, я почувствовала, насколько круто быть частью подобного дружественного пространства. И мне захотелось провести подобное мероприятие в Сыктывкаре, причем, мне хотелось делать именно фестиваль, потому что формат фестиваля позволяет сформировать сообщество и поделиться ощущением безопасного пространства. На простых лекциях или ридинг-группах, на которые участницы собираются на час-два и расходятся, этого гораздо сложнее добиться. На фестивале много разных активностей, каждый может выбрать что-то свое, а в перерывах все знакомятся. При этом я была не совсем уверена, нужно ли что-то подобное людям именно в Сыктывкаре. Перед тем, как делать фестиваль, мы пригласили в только что открывшийся Револьт-Центр Лелю Нордик (художница, dj, интерсекциональная феминистка, эко-активистка, независимая журналистка – прим.ред.) прочитать очень базовую лекцию о том, какие существуют феминистские организации в России и зачем они нужны. Пришло около 90 человек, для Сыктывкара это очень много. Тогда я поняла, что запрос есть и фестиваль нужен.

В итоге мы договорились о финансировании с партнерами, среди которых были фонд Генриха Белля и межрегиональный медиа-проект "7x7", пригласили спикеров со всей страны, программа получилась сильная и ничуть не уступающая московской, мы получили очень хорошие отзывы. Когда во время прощальной сессии на фестивале девушка взяла микрофон и сказала, что она впервые почувствовала себя в безопасном месте, я поняла, что все получилось.

Однако потом активность немного утихла. У нас была амбициозная цель — создать комьюнити, которое будет потом само делать мероприятия, организовываться и предлагать идеи. Так работает Револьт-Центр: мы предоставляем площадку и свою помощь, но все же ждем инициативы от местных активистов. У нас есть резиденты, которые приходят и говорят: "я хочу сделать лекцию на такую-то тему", "я хочу сделать семинар или ридинг-группу". Мы сделали закрытую группу для тех, кто хочет делать фем-движ, мы звали участников на мероприятия. Все приходили, участвовали, но никто не вызвался организовывать что-то свое.