Как Лукашенко воюет с журналистами

За 27 лет диктатуры Александра Лукашенко белорусские независимые СМИ прошли через многое: закрытие газет и блокировка сайтов, административное и уголовное преследование за профессиональную деятельность, избиения и даже убийства журналистов (Дмитрий Завадский, Вероника Черкасова). Тем не менее отношения Лукашенко со свободной прессой проходили через разные этапы: времена "заморозок" сменялись кратковременной "оттепелью" и наоборот. До нынешних событий одним из самых тяжелых периодов для белорусской журналистики стал 2011 год: несколько уголовных дел, 167 случаев краткосрочных задержаний, семь - физического насилия. Но, например, в 2015-м, в год президентских выборов, было почти в 9 раз меньше краткосрочных задержаний и ни одного случая уголовного преследования или избиения.

Подобные колебания были не случайны. Уровень репрессий против свободной прессы в Беларуси всегда был прямо пропорционален уровню протестной активности общества. В 2015-2016 годах, на фоне российско-украинского конфликта, Лукашенко имел высокий рейтинг, его оппоненты даже не мечтали о массовых протестах, поэтому власть могла позволить себе кратковременную "оттепель". В тот год он даже согласился дать эксклюзивное интервью трем негосударственным СМИ - TUT.by, "Радио Свобода" и "Еврорадио". Это был важный политический жест, означавший, что на данном этапе Лукашенко не воспринимает независимую прессу как угрозу. Но в 2020-м диктатура столкнулась с электоральной революцией и беспрецедентными по своим масштабам протестами. Подстрекателями такого "бунта" власть признала журналистов.

Объявление войны

"Удара я сначала даже не почувствовал, только понял, что руки уже за спиной в наручниках, а из носа хлещет кровь. Меня затолкали в бус с криком "На колени!"

Так корреспондент "Радио Свобода" Антон Трофимович описывал нападение силовиков, которые задержали и избили его в центре Минска 15 июля 2020 года. Столь демонстративное нападение на журналиста не было случайностью. За несколько недель до этого тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что недавние акции протеста в Беларуси были "хорошо организованы" и управлялись с помощью телеграмм-каналов и через стрим "Радио Свобода". Таким образом, между онлайн-репортажем с акции протеста и организацией такой акции был поставлен знак равенства. Совсем скоро был поставлен знак равенства уже между акциями протеста и "массовыми беспорядками", в подстрекательстве к которым снова обвинили журналистов.

23 июля Александр Лукашенко обрушился с жесткой критикой на негосударственную прессу, посетовал на то, что они не хотят писать о "борьбе за урожай" и призвал лишить иностранные СМИ аккредитации.

"Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?"

"Призывают" и "управляют" протестами - по сути, это как раз то, в чем спустя четыре месяца обвинят журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Однако летом 2020 года власти еще не включили репрессии на полную мощность. В основном все ограничивалось привычными для спецслужб Лукашенко методами: кратковременное задержание журналистов на время протестных акций. Но в августе все изменилось.