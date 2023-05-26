"Мы как можем срываем путинскую мобилизацию". Как "Идите лесом" помогает избежать отправки на войну против Украины

– После принятия закона об электронный повестках поток обращений увеличился в разы, – рассказывает Антон Горбацевич, координатор отдела помощи в эвакуации проекта "Идите лесом". – Если с сентября прошлого года до недавнего времени мы обработали всего около четырех тысяч обращений, то с начала 2023 года мы получаем по 1200-1500 обращений за сутки. Люди так напуганы и растеряны, что нам приходится не только объяснять им основы законодательства, но и во многом работать психологами.

Запрос на побег

Запросы в "Идите лесом" приходят самые разные. Иногда обращаются прямо со сборных пунктов, когда людей забирают от метро, в общежитиях, во время облав у подъездов, рассказывает основатель проекта Григорий Свердлин.

Именно так – с задержания на улице – началась история побега москвича Али (имя изменено – прим.ред.).

– В прошлом году мне исполнилось 23 года, к тому времени я уже пять лет успешно бегал от армии, но в декабре прошлого года меня поймали на улице – посадили в фургон и привезли на сборный пункт, – рассказывает Али. – На тот момент я уже обращался в организацию "Призыву нет", по их совету написал жалобу в прокуратуру, решения по моему обращению еще не было. Жалоба в прокуратуру давала отсрочку от армии до вынесения решения, но во время задержания этих бумаг у меня с собой не оказалось. И на все мои рассказы, что у меня отсрочка, пока прокуратура не вынесет решения, военные только отмахивались. Надо было что-то предпринимать, и я стал прикидываться больным – делал вид, что меня тошнит, что падаю в обморок. На военных это не произвело впечатления, и меня отправили в часть вместе со всеми. Там я провел одну ночь, а на следующий день продолжил изображать болезнь и добился, чтобы меня перевели сначала в местную медсанчасть, а оттуда – в госпиталь.