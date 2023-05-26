"Мы как можем срываем путинскую мобилизацию". Как "Идите лесом" помогает избежать отправки на войну против Украины
За полгода работы проекта "Идите лесом" несколько тысяч граждан России смогли покинуть страну, избежав мобилизации и отправки на фронт. Тысячи других – оставшихся – получили квалифицированную юридическую помощь и смогли найти убежище от призыва на территории России.
– После принятия закона об электронный повестках поток обращений увеличился в разы, – рассказывает Антон Горбацевич, координатор отдела помощи в эвакуации проекта "Идите лесом". – Если с сентября прошлого года до недавнего времени мы обработали всего около четырех тысяч обращений, то с начала 2023 года мы получаем по 1200-1500 обращений за сутки. Люди так напуганы и растеряны, что нам приходится не только объяснять им основы законодательства, но и во многом работать психологами.
Запрос на побег
Запросы в "Идите лесом" приходят самые разные. Иногда обращаются прямо со сборных пунктов, когда людей забирают от метро, в общежитиях, во время облав у подъездов, рассказывает основатель проекта Григорий Свердлин.
Именно так – с задержания на улице – началась история побега москвича Али (имя изменено – прим.ред.).
– В прошлом году мне исполнилось 23 года, к тому времени я уже пять лет успешно бегал от армии, но в декабре прошлого года меня поймали на улице – посадили в фургон и привезли на сборный пункт, – рассказывает Али. – На тот момент я уже обращался в организацию "Призыву нет", по их совету написал жалобу в прокуратуру, решения по моему обращению еще не было. Жалоба в прокуратуру давала отсрочку от армии до вынесения решения, но во время задержания этих бумаг у меня с собой не оказалось. И на все мои рассказы, что у меня отсрочка, пока прокуратура не вынесет решения, военные только отмахивались. Надо было что-то предпринимать, и я стал прикидываться больным – делал вид, что меня тошнит, что падаю в обморок. На военных это не произвело впечатления, и меня отправили в часть вместе со всеми. Там я провел одну ночь, а на следующий день продолжил изображать болезнь и добился, чтобы меня перевели сначала в местную медсанчасть, а оттуда – в госпиталь.
"Люди так напуганы и растеряны, что нам приходится не только объяснять им основы законодательства, но и во многом работать психологами"
– За девять дней в госпитале я постарался наладить хорошие отношения с персоналом – меня даже выпускали покурить во двор и гулять по территории госпиталя. И я все время смотрел – где у них охрана, где камеры стоят, какая из медсестер внимательная, какая менее бдительная. То есть, планировал реальный побег из тюрьмы. 30 декабря приехали какие-то военные и сказали, что завтра меня отправят в часть. Я сразу решил бежать: выбрал слепую от камер зону со стороны леса, перелез через забор и колючую проволоку, пробежал лесом по сугробам, выбрался на дорогу, куда заранее вызвал такси – оно меня уже ожидало. Сначала поехал к одному другу, потом к другому. За один день сменил несколько квартир и сим-карт. На следующий день звонит мама – где ты, тебя ищет участковый! Я сказал, что не вернусь и на автобусе дальнего следования доехал до Нальчика. Мама потом рассказывала, что полицейские и военные, которые приходили к ней домой каждый день, пугали ее, что спецбригада найдет меня за 12 часов в любом месте. А сами только спустя два месяца начали расклеивать листовки с моим фото, причем даже в тех местах, где я никогда не жил.
Весь январь менял города, сим-карты, переезжал с одной квартиры на другую. В первые дни еще думал, что могу вот так побегать, не уезжая из страны, но потом понял – нужно бежать, потому что как только я попаду в руки полиции или военных, тюремный срок лет на 12 мне обеспечен. Улетать из России для меня не было вариантом – в любом российском аэропорту меня бы задержали. Пришлось переходить границу с Беларусью, а из Минска самолетом лететь в Стамбул.
Самое интересное я понял, когда проходил таможню – оказывается, никакой единой информационной базы у нас с Беларусью просто нет! За это время к моей маме сто раз приходили с ордером на мой арест, искали меня в тех местах, где я никогда не жил, расклеивали мои фотографии по всей Москве. И только в конце марта они догадались повесить мои фото не в больничном халате, а в обычной одежде, с описанием примет. Это было, конечно, фантастическое приключение, у меня даже седые волосы за это время появились. Но если бы я не рискнул тогда, сейчас был бы либо в тюрьме, либо на фронте, либо на том свете".
"Мы готовы нарушать российские законы"
– От других проектов нас отличает то, что мы готовы нарушать российские законы и не стесняемся об этом говорить, – говорит основатель проекта Григорий Свердлин. – Мы считаем российское государство преступным, и выполнять законы преступника не собираемся. Поэтому помогаем людям дезертировать, выехать за границу любыми способами.
Специалисты "Идите лесом" советуют уклоняющимся примерно одно и то же: не жить по прописке, желательно переехать в другой регион, не связанный с родственниками или последним местом регистрации, не пользоваться банковскими картами, перейти на наличные. Еще совет – избегать больших городов, Москвы и Петербурга в первую очередь, где работает система сбора данных с уличных видеокамер. Желательно сменить сим-карту на не привязанную к паспорту.
"Если бы я не рискнул тогда, сейчас был бы либо в тюрьме, либо на фронте, либо на том свете"
При этом в "Идите лесом" готовы помогать и тем, кто уже побывал на фронте и хочет оттуда выбраться.
– Если узнаем, что человек замешан в военных преступлениях, не будем ему помогать. Но мы не дознаватели, не следственные органы, мы рассуждаем прагматически – даже если он успел три раза выстрелить, пусть не выстрелит в четвертый, а расследовать военные преступления потом будет кому. Мы считаем, что это совершенно правильно и с гуманистической точки зрения, и с прагматической – чтобы у Путина было меньше солдат.
Несколько кейсов, с которыми работали волонтеры "Идите лесом", были связаны с ЧВК "Вагнер".
– Принято считать, что чуть ли не сам Пригожин лично приезжает в каждую тюрьму или колонию, и зэки-уголовники выстраиваются в очередь, чтобы записаться в армию, – говорит пресс-секретарь "Идите лесом" Иван Чувиляев. – На деле, как нам стало понятно из наших кейсов, все совсем не так!
Пример тому – история братьев Васильевых (фамилии и имена изменены – прим.ред.), отбывавших срок в одной из исправительных колоний Владимирской области по одному и тому же делу. Старшему брату Николаю 25 лет, младшему – Сергею – 20. Когда до окончания срока им оставалось около полугода, младший брат исчез из ИК. Николай попытался его найти, писал запросы – но внятной информации нигде получить не мог. В конце концов кто-то из друзей братьев обратился в "Идите лесом".
– Мы передали их кейс организациям, которые занимаются помощью заключенным, но помочь тем, кто попал в руки ЧВК, практически невозможно. "Вагнеровцы" воюют без жетонов, их тела никто не доставляет родным. Сами они ничего не могу сделать – ни уйти, ни самострелом скрыться, их просто убивают, – рассказывает Чувиляев. – Зато мы узнали, как на самом деле происходит "вербовка" заключенных.
По словам Чувиляева, до того как инициативу по вербовке заключенных переняло Минобороны, по тюрьмам и колониям ездили некие клерки, которые действовали от имени ЧВК "Вагнер", а не сам Пригожин. Лишь в самом начале полномасштабного вторжения "повар Путина" несколько раз лично ездил в колонии. Видео его речей с этих визитов быстро разошлись в сети. В остальных случаях сотрудники колоний передавали личные дела заключенных клеркам ЧВК, а отбирали молодых, здоровых осужденных с делами за убийства. По отобранным делам сотрудники колоний собирали зэков на выход с вещами и передавали их "вагнеровцам".
Побег с койки
– Мы как можем срываем путинскую мобилизацию и делаем все, чтобы эта война поскорее закончилась, – говорит Григорий Свердлин. – Многие из тех, кому мы помогли покинуть страну, без нашей помощи оказались бы на фронте и стреляли бы в украинцев.
Это касается и кадровых военных. Одно из первых обращении от офицера, оказавшегося на фронте, а позже в госпитале, пришло в "Идите лесом" в начале октября. Майор, кадровый офицер, с самого начала полномасштабных военных действий несколько раз писал заявление на увольнение. После нескольких отказов летом прошлого года они с еще несколькими сослуживцами прострелили себе ноги и оказались в госпитале. В конце сентября майора должны были выписать, но началась мобилизация, и срочные контракты отменили вообще. Решив, что в таким случае он больше не хочет служить, майор написал в "Идите лесом" прямо из госпиталя. Волонтеры помогли выстроить для него безопасный маршрут побега. Сейчас он находится за пределами Российской Федерации.
"Многие из тех, кому мы помогли покинуть страну, без нашей помощи оказались бы на фронте и стреляли бы в украинцев"
– Госпитали – слабая точка в этой системе, – говорит Антон Горбацевич. – Нередко при поступлении медики требуют от пациента, чтобы он сразу подписывал документы о выписке – так они снимают с себя ответственность, если пациент сбежит. Если солдат пропадет из госпиталя, его никто не ищет, поэтому многие сбегают именно с больничной койки.
Осторожно, двери закрываются
После принятия Госдумой новых поправок в закон о мобилизации и введения электронных повесток количество запросов в проект "Идите лесом" выросло настолько, что обратившимся приходится ждать ответа не меньше двух часов. В начале октября на ожидание уходило минут десять.
– Сложно сказать, как эти поправки будут реализованы, единого реестра пока нет и неизвестно, когда будет, – говорит Антон Горбацевич. – Мы каждый день следим за тем, что происходит на границе, пока люди могут уехать. Но сейчас практически 90% обратившихся не могут уехать из России.
Причины у всех разные: больные родители, маленькие дети, невыплаченные кредиты, отсутствие средств на жизнь. Есть среди тех, кто не может уехать, и те, кто служил или служит в силовых структурах, и те, у кого есть допуск к гостайне разного уровня. В середине апреля, как только Путин подписал закон об электронных повестках, в проект пришел шквал сообщений о том, что операторы требуют уточнить персональные данные владельца сим-карты, в противном случае грозят блокировкой номера.
– Уехать или нет – решает каждый человек самостоятельно, – говорит Антон Горбацевич. – В большинстве случаев люди идут по пути наименьшего сопротивления, особенно, если им из-за отъезда грозит уголовное преследование или дома остаются те, кто нуждаются в его поддержке. Если он остается, мы поможем с убежищем, и всегда готовы помочь уехать из страны.
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