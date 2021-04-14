"Когда мы заходим на территорию политического, российское право перестает действовать"

Рано утром 14 апреля 2021 года силовики пришли с обысками в редакцию журнала DOXА, а также в квартиры нескольких редакторов и их родителей. По предварительной информации, эти действия связаны с уголовным делом по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Как сообщает коллектив журнала, дело заведено в связи с роликом, опубликованным 23 января. В нем журналисты разъясняли, что запугивать студентов, посещающих акции протеста, незаконно. Роскомнадзор потребовал удалить видео. В ответ редакторы подали заявление об обжаловании этого решения.

Журнал DOXA – издание, появившееся в стенах Высшей школы экономики (Вышки) в 2017 году и мгновенно ставшее площадкой для обсуждения самых горячих тем: полицейского насилия, харрасмента, научной цензуры и прекаризации академического труда. В 2019 году DOXA была изгнана из Вышки по политическим соображениям, но ее создатели и редакторы продолжают работу, несмотря на давление.

Еще до обысков oDR поговорил с коллективом журнала о том, что значит быть студентом в современной России и как издание помогает тем, кто подвергся политическим преследованиям. В разговоре приняли участие:

Екатерина Мартынова – студентка факультета социологии в Вышке. В DOXA занимается выпуском материалов, редактурой, также дата-журналистикой (визуализация данных и data-driven материалы).

Наталья Тышкевич – закончила Вышку по специальности "лингвистика", второе высшее историческое образование получала в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), обучалась в институте "Стрелка". В DOXA работает на спецпроекте, посвященном проблеме харассмента в университетах.

Армен Арамян – один из сооснователей DOXA. Изучал философию в Вышке, а также политфилософию и социологию в Шанинке. В DOXA прежде всего отвечает за развитие и краудфандинг проекта.

Виктор Ершов – новостной и СММ-редактор DOXA. Главный по освещению студенческих протестов.

Что означает ваше название ? Можно ли говорить "Доха", или вы обижаетесь?

Армен: Мы – команда из двух студентов философского факультета и двух студентов культурологии – взяли это понятие из "Диалогов" Платона. Там "докса" (δόξα – греч., прим. ред.) – изменчивое мнение толпы, слабо коррелирующее с подлинной истиной, которым именно поэтому можно пренебрегать. Мы решили зареклеймить это понятие для мнения студентов. Если коротко – это просто "мнение" в переводе с древнегреческого.

Катя: Большие СМИ часто коверкают наше название – пишут с маленькой буквы, пишут "Доха", пишут "доха" по-русски, с маленькой буквы. Вариантов много. Но у большинства вроде бы сложилось представление, как мы правильно называемся.

DOXA выглядит левым проектом, даже "леволиберальным". При этом она появилась в рамках Вышки, которая по духу всегда была правым вузом. Про это даже был мем: "Поступил во ВШЭ. Ожидание: Кирилл Мартынов. Реальность: факельные шествия, Хайдеггер, фон Хайек". DOXA появилась как ответ на это? Или все было сложнее, и она вобрала в себя студенческую оппозицию в целом, включая и условных "либертарианцев из Вышки"?

Армен: Мы нигде не называем себя левым изданием, и точно уж не леволиберальным или просто либеральным. В редакции есть люди с разными взглядами, и общую позицию, которую транслируем вовне, мы формируем через обсуждения и консенсус. Мы пишем про проблемы студентов, и вне зависимости от наших взглядов, которые у многих в редакции левые, язык разговора об этих проблемах получается левым.

Когда ты пишешь про дискриминацию женщин, домогательства к студенткам и сотрудницам вузов, про трудовые проблемы среди преподавателей – их незащищенный труд, прекаризацию, – ты замечаешь, что критика этих явлений существует в левом, антикапиталистическом, антипатриархальном языке. Получается, что на нем мы и разговариваем, иначе никак не артикулировать проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты российских вузов.

Я бы сказал, что мы точно про-феминистское издание. В текущей российской ситуации, в которой все медиа достаточно консервативные, правые, мы [из-за активной профем-позиции] кажемся радикально левыми, но мне кажется, что мы просто воспроизводим здравый смысл так, как мы его видим. И дальше читатели интерпретируют его так, как им хочется.

Катя: Часто коллеги по медиа-цеху критикуют нас за наличие позиции. Дискурсы, которые мы производим, и наш тон часто считывается как активистский. В каких-то наших проектах он действительно таковым и является. Но среди доминирования в российских медиа совсем другого, консервативного тона, быть DOXA – значит быть маргиналами, это так и ощущается. В этом и наша сила. Не многие готовы говорить о проблемах в тех терминах и описаниях, которые мы используем.

Наталья: У нас в коллективе часто проходят споры по политическим вопросам, из тех, что часто раскалывают на право и лево. Но сама повестка – говорить от имени студентов, которым обычно не дают голос – действительно, скорее относится к левому спектру. Это значит говорить вместе с угнетенными. В этом все сходятся.

Сейчас DOXA – уже не про положение дел в Вышке, а про гораздо более широкий спектр тем. Вы выпускали, например, расследования про харрасмент в МГУ, материалы про репрессии в отношении студентов в других вузах, в том числе региональных. В какой момент произошел этот переход? Связано ли это с тем, что в 2019 году вас выжили из системы ВШЭ? Кстати, это была какая-то чисто административная история – или акт цензуры, политическое решение ректората?

Армен: Про проблемы всего студенчества мы стали писать задолго до того, как Вышка перестала с нами сотрудничать, за год-полтора. Тогда мы осознали, что в России очень мало студенческих медиа, которые рассказывают о проблемах студентов из разных вузов. Отдельные студенческие медиа при разных университетах не справляются с этим запросом, у них нет достаточных ресурсов.

Из Вышки нас формально "выгнали" именно за то, что мы якобы портим ее отношения с другими вузами. Формально это произошло из-за жалобы Натальи Починок, ректорки РГСУ, про организационную деятельность которой мы выпустили большой материал. Этическая комиссия ученого совета ВШЭ вынесла решение о том, что мы портим репутацию Вышки. Помимо статьи про Починок, комиссия также привела в пример нашу ироничную статью "5 причин не поступать в Вышку". Вскоре, после того как вуз прекратил поддерживать журнал DOXA, он прекратил поддержку вообще каких-либо студенческих медиа.

Армен Арамян

Какие же это были пять причин?

Армен: Я уже не помню, но сейчас эту статью очень смешно читать, потому что в 2021 году реальность уже совсем другая. Там мы писали про существующий в Вышке культ самоэксплуатации студентов, про то, что мнение-докса студентов ничего не значит. Но в этом году мы выпустили статью о политических увольнениях из "Вышки" за последние пять лет – и там причин не поступать уже 15. Вышка на данный момент перестала фактически быть либеральным вузом.

Методы воздействия на студентов и преподавателей в ВШЭ стали такими же, что и во всех российских вузах. За любую внеучебную активность к студенту могут быть применены санкции вплоть до отчисления. В случае с преподавателями самый яркий пример – увольнение преподавательницы факультета компьютерных наук Анны Велликок после ее задержания на политической акции протеста. Ее трудовой договор с вузом был расторгнут буквально сразу после ее задержания. Формально – в связи с тем, что она не сможет выполнять свои обязательства по этому договору, так как будет находиться под арестом.

Студентов так массово не отчисляют, против преподавателей эти механизмы применять легче. В основном используются другие методы: например, отменяют студенческие мероприятия, которые кажутся "слишком политизированными", а организаторов запугивают. Чтобы запугать студентов, ничего особенного делать не надо: достаточно сделать пару намеков, чтобы на несколько лет убить какую-либо активность на факультете.

Так, на факультете медиакоммуникаций, который готовит журналистов, киношников, телевизионщиков, постоянно происходят истории, связанные с цензурой. Иногда отчисления все-таки происходят, в той или иной форме. Была вопиющая история с Егором Жуковым, когда он после бакалавриата политологии поступил на магистерскую программу "Режиссура и драматургия" – на факультет медиакоммуникаций. Эту программу из-за его поступления полностью закрыли, и под этим предлогом вытеснили его из Вышки.

То есть, дебаты, подобные тем, которые состоялись в 2019 году с вашим, Армен, участием, и с тем же Егором Жуковым, больше невозможны? Мероприятия такого формата в стенах Вышки теперь не проводятся?

Армен: Их и тогда было невозможно там провести: Вышка запретила проведение дебатов, и в итоге они прошли в Сахаровском центре.

А когда была "золотая эпоха", когда можно было все? Она кончилась летом 2019 года во время московских протестов или раньше?

Армен: Можно найти много таких символических смертей. Но, думаю, один из первых таких моментов – это закрытие Вышкой студенческой телепередачи "В точку", когда летом 2019 года туда должна была прийти Любовь Соболь. Можно сказать, что в целом все умерло в 2019 году.

В 2021 году вы запустили проект помощи студентам, которые подверглись политическим репрессиям в вузах. Много ли было уже обращений? Он касается только студентов или всей университетской публики?

Армен: Это уже второй раз, когда мы запускаем этот проект. Первый раз он был запущен как раз летом 2019 года, после массовых задержаний студентов и преподавателей на акциях протестов. В этот раз триггером послужили январско-февральские протесты. В проект с тех пор поступило несколько сотен обращений, постоянно работала горячая линия, на которую студенты могли обратиться, если их или их знакомых и близких задержали, а они не знают, что делать. Главная роль нашей службы – помочь студентам с оплатой штрафов. В целом, к счастью, в этом году запустилось много подобных инициатив по всей стране, и наша служба не была незаменимой.

Еще одна роль службы – освещать давление на студентов внутри вузов. Мы смогли рассказать более чем о 60 вузах, которые каким-либо образом запугивали студентов перед акциями протестов. Также мы рассказали о нескольких случаях отчислений из вузов студентов, задержанных на акциях протестов.

Виктор: 29 января из Астраханского государственного университета за участие в митингах отчислили трех студентов. Научная диссертация ректора (Константина Маркелова – прим. ред.), вынесшего это решение, на 77% состоит из плагиата. Но интересно даже не это – а то, что через месяц он признался, что отчисление произошло "по ходатайству органов внутренних дел". Но это, конечно, единичный случай. Второго такого вуза, отчислявшего студентов из-за новой протестной волны, я не вспомню. Некоторые вузы на фоне этой ситуации, наоборот, пытаются показать себя максимально свободолюбивыми, как, например, питерский филиал РАНХиГС: после нашей публикации об их преподавателе, который отговаривал студентов посещать митинги, они сами связались с нами и заявили, что осуждают подобное поведение своих сотрудников.

Катя: Если быть точнее по цифрам, к нам обратилось больше 120 студентов, около 12 студентов запросили финансовую помощь на оплату штрафов. Мы оплатили уже шесть, остальные ждут апелляции. Работа службы идет до сих пор, и мы планируем существовать и далее, ведь протесты будут продолжаться.

Виктор: Когда летом 2019 года мы рассказывали про увольнения преподавателей из Вышки, один из них открыто, а несколько анонимно сообщили нам, что у ФСБ есть "черный список" сотрудников ВШЭ, которых нужно либо увольнять, либо не принимать на работу.

Никого не отчисляют, но угрожают при этом всем студентам именно отчислением. Все молодые люди, с кем я общался на последних митингах, боятся двух вещей – отчисления и армии. Выходит, это выученный страх?

Виктор: Это то, что витает в воздухе, но не то, что артикулируется прямо. Пока что это все остается на уровне отдельных высказываний или таких казусов как в Астрахани. Еще был очень странный случай в СПбГУ: студентку, участвующую в акциях в поддержку Азата Мифтахова (студента МГУ и анархиста – прим. ред.), вызвали на комиссию из трех преподавателей, и один из них прямо во время нее заявил: "У меня ощущение, что вас хотят отчислить, а меня в этот план не посвятили".

Виктор Ершов

Но в целом – сравните, сколько людей задерживают – и о скольких отчислениях при этом мы знаем? Конечно, все может произойти в любой момент, но массовых отчислений мы не наблюдаем, только дисциплинарные взыскания. Пока что отчисления – скорее следствие "казуса исполнителя", это не выглядит, как система.

Может ли этот страх быть связан с общей бесправностью российских студентов? Теоретически, можно ли произвольно отчислить любого студента, как это было в Астрахани? Насколько рядовой студент защищен от такого произвола формально, институционально?

Виктор: Мне кажется, когда мы заходим на территорию политического, российское право перестает действовать. В таких ситуациях защитить кого-то от отчисления на 100% нельзя, но можно сделать, чтобы это было максимально сложным и неудобным процессом. DOXA – один из институтов, с помощью которого это достигается. Мы просто публично рассказываем о подобном произволе, и громкий случай в отдельном вузе становится федеральной новостью. Так, например, произошло с увольнениями преподавателей из Вышки – именно через нас все узнали про списки ФСБ.

Студенческие советы в некоторых вузах не являются совсем бессмысленными имитациями. Они не супер влиятельны, и к ним тоже много вопросов, но иногда они встают на сторону студентов, пусть и не достаточно радикально. Студсовет СПбГУ, разбирая упомянутый выше кейс студентки, поддерживавшей Мифтахова, заявил, что "обеспокоен обстоятельствами ее отчисления", – лучше, чем ничего!

А перед митингом 23 января профсоюз петербургского Политеха достаточно откровенно написал: "Вуз попытается вас защитить, если будут проблемы; никто не имеет права вас отчислять за участие в протестах. Но это же Россия". Это хорошая иллюстрация: некоторые вузы готовы защищать своих студентов, но в какой-то момент, при определенном уровне давления, теряют суверенитет над своим собственным пространством и решениями. В этом смысле очевидно, что никакие институциональные штуки вам не помогут, если на вас уже давят.