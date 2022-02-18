Недопризнанные республики
Зачем российские коммунисты предлагают признать ЛДНР и возможно ли это
Госдума России 15 февраля направила президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.
За составленное коммунистами прошение проголосовал 351 депутат из четырех фракций – КПРФ, "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", против – 16 человек из новой праволиберальной партии "Новые люди". Все это – на фоне беспрецедентного наращивания военной мощи РФ на границе с государством и беспрецедентных мер подготовки к войне внутри Украины. Депутат-коммунист Казбек Тайсаев заявил, что россияне якобы поддерживают признание и готовы ради независимости Донбасса "отказаться от 13-й зарплаты".
В тот же день Путин на пресс-конференции прокомментировал обращение к нему депутатов: "Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это… прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений". Находившийся в том же помещении канцлер Германии (одной из четырех ключевых стран Минских соглашений) Олаф Шольц заявил: признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и обернется катастрофой.
oDr поговорили с коммунистами-авторами этого обращения, а также с украинскими и российским политическими комментаторами о том, чем еще может обернуться признание Россией ЛДНР, какие на этом пути есть препятствия и почему спустя восемь лет с начала конфликта на Юго-Востоке Украины этого так и не произошло.
Признать, "чтобы не было войны"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член КПРФ Юрий Афонин говорит, что инициатива о дипломатическом признании Луганской и Донецкой народных республик была высказана лидером КПРФ Геннадием Зюгановым еще в 2014 году во время первой активной фазы боев на Юго-Востоке Украины.
"Был кровавый конфликт (по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на середину 2021 года жертвами конфликта в Украине стали почти 13,5 тыс. человек – прим. ред.), гибли мирные жители, было совершенно очевидно – без признания республик по модели Абхазии и Южной Осетии остановить этот конфликт невозможно. Так что это наша принципиальная позиция с момента его начала", – подчеркивает Афонин.
"Мне смешно слышать, когда наши политические оппоненты и некоторые СМИ говорят о том, что КПРФ следует какой-то конъюнктуре. Вопрос остается нерешенным, а мы всегда предлагали именно такое решение", – поддерживает коллегу первый заместитель председателя комитета Думы по международным делам коммунист Дмитрий Новиков. Лидер коммунистов Зюганов действительно еще летом 2014 года требовал признать независимость республик и защитить их от "либерального фашизма", который якобы существует в Киеве.
Член КПРФ Николай Осадчий уверен, что если бы в 2014 году "Русская весна" на Донбассе была бы поддержана Россией в той же мере, как в Крыму (то есть прямым вводом армейских частей – прим. ред.), не было бы никаких потрясений, что произошли за последние восемь лет. В тот момент, по его сведениям, республики "вот-вот должны были признать – но в последний момент все переигралось". В 2014 году Россия признала лишь прошедшие в ДНР и ЛНР парламентские выборы и выборы глав республик, несмотря на прямое воззвание тогдашнего главы временного правительства ДНР Дениса Пушилина о принятии в состав России.
Параллельно с внесением предложения о признании ЛДНР в январе 2022 года было опубликовано обращение Зюганова "к братскому народу Украины" с призывом "не дать Западу разорвать дружбу между Россией и Украиной и не допустить братоубийственной бойни народов, которую пытается развязать мировая олигархия через проект "Анти-Россия". Сопартийцы вторят руководителю: "КПРФ не за войну. Принятие этого решения остановит попытки украинского режима провести военную авантюру, развязать бойню на Донбассе", – уверен Афонин. Депутат напоминает, что на территории ЛДНР сейчас проживает до миллиона человек с российскими паспортами. По данным за 2021 год, более 600 тысяч жителей ЛДНР получили российские паспорта по упрощенной процедуре.
В проекте КПРФ о признании ЛДНР ничего не говорится о дальнейшей интеграции этих образований в состав Российской Федерации, но экономические, политические и военные связи так или иначе выстроены. Российский рубль является официальной валютой в республиках, граждане ЛДНР получают российские паспорта и голосуют на выборах в Госдуму, а указ Путина от ноября 2021 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" значительно упростил товарооборот.
КПРФ участвует в этом процессе и, по выражению Афонина, "уже несколько лет выстраивает с ЛДНР интеграционные связи". С начала боевых действий коммунисты отправили туда 93 гуманитарных конвоя, если верить их партийным заявлениям. "Это же наши границы, это все прям у нас под боком происходит. От Ейска через 30 километров моря – уже Мариуполь, – говорит Осадчий. – Это понятное нам всем напряжение".
Его коллега Новиков и вовсе не исключает возможности официального размещения российских войск в случае признания республик: "Межгосударственные отношения – сфера согласования суверенных интересов двух стран. Войска Луганской народной республики могут быть на территории России, а войска РФ – на территории ЛНР. А могут эти страны обойтись и без этого, – рассуждает депутат. – Возможно, с течением времени, если на то будет воля населения ЛНР и ДНР, а некоторые политики этих республик об этом заявляли, может быть поставлен вопрос о проведении референдумов о вхождении республик в состав России".
В каких границах Россия может признать ЛДНР – в их административных границах (Луганской и Донецкой областей Украины) или в фактических ограниченных, проложенных по линии разграничения (Вооруженные силы Украины выбили сепаратистов с 2/3 территории Донецкой и Луганской областей Украины, – прим. ред.), – "вопрос детализации", говорит он.
"Мы признаем их в тех границах, в которых они сами себя сейчас идентифицируют. Я так далеко не заглядываю. Смысл нашего документа – в том, чтобы верховная российская власть сделала следующий шаг [навстречу ЛДНР]. До этого мы много лет добивались упрощенного порядка получения гражданства [России] для жителей этих республик", – подытоживает Осадчий. Так, КПРФ поучаствовала в законодательном послаблении пошлин, взимаемых с оформляющих российское гражданство дончан и луганчан.
Минские ограничения
Опрошенные украинские эксперты отказывают КПРФ в субъектности и призывают не относиться всерьез к поступающим от этой партии внешнеполитическим предложениям. "Это кремлевский пропагандистский трюк на фоне кризиса на Донбассе. Если бы в Кремле действительно хотели признать независимость ДНР и ЛНР, это было бы сделано совершенно иначе. Такое предлагал бы Путин или, по крайней мере, Дмитрий Медведев", – говорит киевский политический комментатор Виталий Портников. Авторов обращения он называет "обыкновенными тупыми куклами".
Если бы такое признание все-таки произошло, к обострению ситуации это бы не привело, считает Портников. Зато, по мнению эксперта, означало бы ухудшение позиции России на международной арене – что произошло после признания Абхазии, Южной Осетии и аннексии Крыма – и в конечном итоге было бы "подарком для Украины".
"Вопрос был бы закрыт. Россия бы отказалась от Минских соглашений. Не смогла бы больше упрекать Украину в их нарушении, – перечисляет Портников. – Россия отказалась бы от тезиса, что признает территориальную целостность Украины – хотя фактически не признает уже сейчас, открыто объявляя Крым своей территорией. Не было бы больше линии соприкосновения – вместо нее были бы границы так называемых народных республик. Было бы совершенно очевидно, что это оккупированная территория, контролируемая российским государством – потому что Россия наверняка бы подписала с этими республиками договоры о военной помощи, как с Абхазией и Южной Осетией".
Портников считает, что Кремль не пойдет на признание ЛДНР, поскольку в этом случае исчезнет важнейший рычаг давления на Киев. "С помощью постоянных обстрелов украинской территории с Донбасса, Россия поддерживает в Украине политическую нестабильность, поддерживает внутри Украины ощущение постоянной войны. Это выгодная России незаживающая рана на сопернике", – описывает Портников и обращает внимание на то, что на крымской границе подобной напряженности и столкновений нет – в этом случае ответственность была бы на России, так как РФ считает это своей территорией. Обстрелы и провокации со стороны Донбасса же российской стороне удобно списывать на действия "сил самообороны" народных республик.
По словам Портникова, большинство жителей Украины были бы не согласны с таким решением России – так же, как и с аннексией Крыма. Но их мнение в контексте войны, которая длится фактически уже восемь лет, мало что изменит. "Большинство украинцев выступает за восстановление территориальной целостности страны и за деоккупацию Донбасса и Крыма. [Украинский] чиновник вам сказал бы, что Украина выступает за исполнение Россией Минских соглашений и что признание независимости ДНР и ЛНР будет их нарушением. Но это все и так понятно и ничего нам не дает", – говорит Портников.
На вопрос, будет ли признание гарантированно означать войну – ведь республикам придется отвоевывать территорию до своих "родных" границ – эксперт отвечает, что война уже гарантирована, и не так важно, какой у нее будет формальный повод: "Война может быть и в виде обстрела Киева и Харькова "Искандерами", и в виде десантной операции по захвату Мариуполя и Краматорска, и в ее былом гибридном виде – и это все разные вещи".
"Если окажется, что нынешняя дестабилизация не окончится приемлемым для России результатом и Владимир Владимирович не решится начать большую открытую войну против Украины, он, возможно, будет искать какие-то пути для ее наказания. Как, например, была наказана в 2008 году Грузия – признание Абхазии и Южной Осетии было воспитательной мерой", – рассуждает Портников. В целом признание не изменило бы фактический расклад сил, но четко обозначило бы в нем неблагоприятную роль России, подытоживает он.
Действительно, одна из причин, почему Россия за восемь лет не признавала ЛДНР – это ее участие в Минских соглашениях. Один из пунктов этого договора однозначен: Донецкая и Луганская области полностью остаются в составе Украины, пусть и с расширенной автономией.
Само по себе предложение КПРФ нарушением Минских договоренностей не является, считает член партии Николай Осадчий, – "это же не государство предлагает, а политическая партия".
"К сожалению, мы видим, что Минские договоренности Украиной полностью игнорируются", – заявляет Афонин. По мнению Афонина, последние заявления украинских политиков – особенно президента Владимира Зеленского и главы совета безопасности Украины Алексея Данилова – говорят о том, что они считают Минские соглашения невыполнимыми и невыгодными Украине. Зеленский критиковал Минские соглашения в бытность соперником предыдущего президента Петра Порошенко на выборах, но позже признавал их безальтернативность. В начале февраля он заявил: "Я доволен не всеми пунктами, мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений". Данилов в интервью Associated Press заявил, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины.
Афонин из КПРФ считает, что самый проблемный пункт Минских соглашений – признание автономного статуса Донецкой и Луганских областей: "Люди находятся в неправовом статусе, идет война, гибнут мирные жители ЛДНР, Украина отказывается от социальных обязательств к жителям республик, фактически своим гражданам, разорваны экономические связи. Де-факто, эти территории уже не являются украинскими, и за годы действия Минских соглашений никакого прогресса достигнуто не было".
Депутаты КПРФ объясняют свой проект тем, что дольше эти территории в неопределенном статусе находиться якобы не могут – слишком уж устали от него их жители, а России нужно защищать российских граждан, находящихся там – таким образом, признание ДНР и ЛНР, с точки зрения КПРФ, – "совершенно миролюбивое решение".
"В любом случае наше обращение двигает ситуацию в сторону мира, в сторону прекращения широкомасштабных военных действий", – уверен депутат КПРФ Осадчий. По его мнению, вероятность того, что все произойдет именно так – "не выше 50%". В январе в Думе был министр иностранных дел Сергей Лавров, ответ о признании независимости ЛДНР он дал "крайне дипломатичный". "Но с другой стороны, мы понимаем, что такие вещи часто решаются в одну ночь", – говорит Осадчий.
Есть два параллельных процесса: публичные заявления Лаврова и Путина – и действия России на земле: максимальное удушение, умерщвление, разграбление региона
"Чисто политический конфликт"
Бывший корреспондент агентства УНИАН в России, украинский политический блогер Роман Цимбалюк не согласен с мнением коммунистов, что признание ЛДНР со стороны РФ приведет к автоматическому установлению мира. Однако он признает, что в случае официального ввода российской воинской группировки на территорию республик ситуация в части войны и мира может улучшиться. "Кремль больше не сможет петь песню "Нас там нет", "Они нас не слушаются", "Мы не знаем, откуда у них оружие", – объясняет Цимбалюк. Таким образом конфликт будет заморожен по примеру Абхазии и Южной Осетии.
В целом же, по его мнению, "жителям свободной Украины от этого решения будет ни холодно, ни жарко", поскольку Россия уже фактически контролирует эти территории – в военном, информационном, финансовом, после массовой паспортизации уже и в демографическом плане. Эксперт не считает вероятным, что в такой ситуации РФ решится на формальный небольшой шаг, который приведет к значимым дипломатическим последствиям – концу Минских соглашений и новым масштабным санкциям в отношении России.
"Есть два параллельных процесса: публичные заявления Сергея Лаврова и Путина – и действия России на земле: максимальное удушение, умерщвление, разграбление региона, превращение его в инструмент геополитического торга. Все действия России на земле нелегитимны, и нет никакого значения, как они юридически или политически будут оформлены внутри России. Если русские войска будут наступать – будет война, если не будут – войны не будет. Украина в любом случае будет обороняться", – говорит Цимбалюк.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук Алексей Токарев уверен: реальное будущее Донбасса определяется не на улицах Охотный ряд или Банковая, а в Кремле и в Белом доме. А никакой юридически обязывающей силы обращение депутатов Госдумы к президенту не несет. Реальное признание республик, по мнению политолога, состоится при масштабном наступлении ВСУ на Донбассе и разрыве Минских соглашений.
"Инициатива коммунистов – скорее из области пиара. Чтобы сказать: "А вот мы здесь, мы не ссоримся с башнями [Кремля], мы не слушались вас по вопросам внутренней политики, но можем предложить лояльную инициативу по вопросам внешней политики". Такой же пиар в духе фильма "Хвост виляет собакой": "Россия вот-вот нападет", мы видим ситуацию и со стороны оппонентов России в этом конфликте", – отмечает политолог.
Если эта ситуация перейдет из области пиара в область realpolitik – то есть если на Донбасс начнут наступать украинские танки – тут же повторится абхазский сценарий, уверен эксперт. "В России об этом сценарии честно говорят и на министерском, и на экспертном, и на дипломатическом уровне: не повторяйте ошибок Михаила Саакашвили".
Проблема непризнания республик, по мнению Токарева, заключается в том, что в Украине, Беларуси, Молдове и других странах СНГ сохраняются пророссийские группы населения, считающие Россию родиной.
"Если мы признаем сейчас эти два малюсеньких осколка территории, мы расписываемся в том, что жители, например, Краматорска нам не нужны. Подконтрольный ВСУ Краматорск – ровно такой же город, как подконтрольная ДНР Ясиноватая. Это чисто политический конфликт, в нем нет этнических, религиозных разделений. По разные стороны линии соприкосновения находятся одинаковые люди. Люди в Краматорске, в Авдеевке недостойны того, чтобы их независимость признали?", – рассуждает Токарев.
Он оспаривает тезис коммунистов – признание ЛДНР едва ли послужит панацеей. По его мнению, мирная развязка возможна при смене правящих элит в Украине или ЛДНР и соответствующей смены курса на мир.
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