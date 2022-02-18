Недопризнанные республики

Госдума России 15 февраля направила президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.

За составленное коммунистами прошение проголосовал 351 депутат из четырех фракций – КПРФ, "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", против – 16 человек из новой праволиберальной партии "Новые люди". Все это – на фоне беспрецедентного наращивания военной мощи РФ на границе с государством и беспрецедентных мер подготовки к войне внутри Украины. Депутат-коммунист Казбек Тайсаев заявил, что россияне якобы поддерживают признание и готовы ради независимости Донбасса "отказаться от 13-й зарплаты".

В тот же день Путин на пресс-конференции прокомментировал обращение к нему депутатов: "Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это… прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений". Находившийся в том же помещении канцлер Германии (одной из четырех ключевых стран Минских соглашений) Олаф Шольц заявил: признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и обернется катастрофой.

oDr поговорили с коммунистами-авторами этого обращения, а также с украинскими и российским политическими комментаторами о том, чем еще может обернуться признание Россией ЛДНР, какие на этом пути есть препятствия и почему спустя восемь лет с начала конфликта на Юго-Востоке Украины этого так и не произошло.

Признать, "чтобы не было войны"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член КПРФ Юрий Афонин говорит, что инициатива о дипломатическом признании Луганской и Донецкой народных республик была высказана лидером КПРФ Геннадием Зюгановым еще в 2014 году во время первой активной фазы боев на Юго-Востоке Украины.

"Был кровавый конфликт (по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на середину 2021 года жертвами конфликта в Украине стали почти 13,5 тыс. человек – прим. ред.), гибли мирные жители, было совершенно очевидно – без признания республик по модели Абхазии и Южной Осетии остановить этот конфликт невозможно. Так что это наша принципиальная позиция с момента его начала", – подчеркивает Афонин.

"Мне смешно слышать, когда наши политические оппоненты и некоторые СМИ говорят о том, что КПРФ следует какой-то конъюнктуре. Вопрос остается нерешенным, а мы всегда предлагали именно такое решение", – поддерживает коллегу первый заместитель председателя комитета Думы по международным делам коммунист Дмитрий Новиков. Лидер коммунистов Зюганов действительно еще летом 2014 года требовал признать независимость республик и защитить их от "либерального фашизма", который якобы существует в Киеве.

Член КПРФ Николай Осадчий уверен, что если бы в 2014 году "Русская весна" на Донбассе была бы поддержана Россией в той же мере, как в Крыму (то есть прямым вводом армейских частей – прим. ред.), не было бы никаких потрясений, что произошли за последние восемь лет. В тот момент, по его сведениям, республики "вот-вот должны были признать – но в последний момент все переигралось". В 2014 году Россия признала лишь прошедшие в ДНР и ЛНР парламентские выборы и выборы глав республик, несмотря на прямое воззвание тогдашнего главы временного правительства ДНР Дениса Пушилина о принятии в состав России.

Параллельно с внесением предложения о признании ЛДНР в январе 2022 года было опубликовано обращение Зюганова "к братскому народу Украины" с призывом "не дать Западу разорвать дружбу между Россией и Украиной и не допустить братоубийственной бойни народов, которую пытается развязать мировая олигархия через проект "Анти-Россия". Сопартийцы вторят руководителю: "КПРФ не за войну. Принятие этого решения остановит попытки украинского режима провести военную авантюру, развязать бойню на Донбассе", – уверен Афонин. Депутат напоминает, что на территории ЛДНР сейчас проживает до миллиона человек с российскими паспортами. По данным за 2021 год, более 600 тысяч жителей ЛДНР получили российские паспорта по упрощенной процедуре.