"Загнали палками в информационную систему"

Наблюдения, по большому счету, не было. У нас в комиссии было 12 членов с правом решающего голоса, два члена с правом совещательного голоса (один из них я). Мы испытывали значительные проблемы с допуском в помещение. Здание ЦИК – режимный объект, его охраняют сотрудники ФСО, и на три дня голосование были введены дополнительные меры безопасности, был оцеплен весь квартал, была введена система пропусков. Они пользовались этим банально, как мелкие жулики, чтобы отсечь часть членов комиссии. Я почти половину субботы простоял у одного из таких кордонов и пытался решить проблему доступа к месту работы комиссии, в которой я состою. В итоге в тот день меня так и не пустили.

В качестве наблюдения за системами ДЭГ всем желающим предлагались два ресурса: stats.vybory.gov.ru и observer.mos.ru для московского ДЭГ. Туда публиковались транзакции с блокчейна и общая агрегированная статистика по тому, сколько [электронных] бюллетеней выдано, сколько опущено, сколько всего зарегистрировано. У москвичей была значительная проблема – observer двое суток не отдавал верные данные. Выданных бюллетеней там было одно число, а полученных – в два раза больше, и так далее. По сути, верность данных не гарантировалась ничем кроме доброй воли ДИТа и Ростелекома. Они вообще могли отключить эти сайты и ничего бы не случилось, а если бы кто-то пошел в суд – наверняка бы проиграл. Не на что ссылаться. Те, кто сидел в Экспоцентре, имели доступ к московской системе через специального человека из ДИТа со своим ноутом и доступом к API системы (внутреннему программному интерфейсу сервера ДИТ, - прим.), он мог запросить данные сервера и показать их всем желающим. И таким образом показывали более правдоподобные данные, сильно различающиеся с observer’ом. Правда, в какое-то время этот API-доступ был завершен, а членам комиссии сказали, что ключ, возможно, был отозван ФСБ.

Члены нашей территориальной комиссии играли строго церемониальную функцию. Никто не пытался анализировать результаты, насколько результат соответствует реальности. Протокол был подписан без обсуждений.

В субботу, стоя у кордона, я поймал председателя комиссии – он выходил из оцепленной зоны. Сказал ему, что я новый член комиссии, что я заранее писал об этом письмо, а теперь меня не пускают. Вышел человек из аппарата ЦИК, и они вдвоем со мной беседовали. Их логика повеяла избирательной системой нехороших в этом плане регионов: "Мы вас, конечно, допустим, но только на заседание ТИК". С какой радости то? Я имею те же права, что члены комиссии с правом решающего голоса, могу находиться в помещении избирательной комиссии. Я сказал, что хочу быть сразу ознакомлен со всеми решениями ТИК ДЭГ. На это мне ответили, что дадут такую возможность на заседании, куда меня пустят. Это не дело, продолжил я, – на заседании я хочу участвовать в заседании, задавать вопросы, выступать и так далее. "Ну ладно, приходите завтра незадолго до заседания".

Я пришел за четыре часа до заседания. Мне действительно сделали все пропуска, меня пропустили через все кордоны и в здание ЦИК. Но вместо того, чтобы дать мне все принятые ТИКом ДЭГ решения, ко мне усадили двух юристов из аппарата ЦИК. Они пытались нападать на мои документы – обосновать, почему они неполные, просили чтобы я прямо сейчас выдал им еще какие-то документы. Это все абсолютно противоречило закону и тому постановлению ЦИК, на которое они опирались. Членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса достаточно предъявить паспорт, решение о назначении, заявление о согласии – именно такие документы я и предъявил.