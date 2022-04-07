"Лучше вообще об этом не говорить!"

"Ну ты же прекрасно знаешь, что ты натворил", – говорят атлетичные люди в черном сотруднику арт-центра, окружая его и блокируя ему выход с рабочего места. "Такие люди, как ты – позор нации!" – заявляет хозяйка салона красоты парикмахеру, прежде чем выгнать ее на улицу. "Ты Родину предала!" – твердит воспитатель детского кружка своей коллеге, отказываясь дальше работать с ней в одном коллективе.

Согласно данным мартовского отчета российского министерства труда, в ближайшее время около 59 тысяч россиян будут "высвобождены от работы". Этот новый эвфемизм – достойное дополнение к "отрицательному росту" вместо "падения" и "хлопку" вместо "взрыва" – означает увольнение. В первую очередь "высвобождение" происходит из-за кризиса российской экономики, стагнирующей в условиях внешней блокады. Но есть и не самая заметная категория "высвобожденных" – они теряют рабочие места за свою антивоенную позицию. oDR собрал истории нескольких таких людей.

Художник. "ГЭС-2"

Открытие дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве наделало немало шума летом 2021 года. Прямо перед новой художественной институцией (спонсируемой олигархом и предполагаемым "другом Путина" Леонидом Михельсоном) была установлена гигантская скульптурная работа Урса Фишера "Большая глина №4". Москвичи, прозвавшие ее "какашкой", требовали от мэра Москвы Сергея Собянина разобраться с якобы портящей облик столицы инсталляцией. Однако городской глава был непреклонен: "какашка" осталась на своем месте, встретила в Москве начало российско-украинской войны и успешно пережила ее первый месяц.

Того же нельзя сказать о карьерах всех сотрудников живущего в тени "какашки" "ГЭС-2". До войны московский художник Даниил работал там администратором открытой детской мастерской, в которой родители, пришедшие наслаждаться современным искусством, могли оставить детей для спокойного и полезного досуга. Дети под надзором Даниила мастерили "нечто из бумаги, дерева и глины". Даниилу работа очень нравилась, и он не мог представить, что лишиться ее будет так легко.

"Наверное, мой случай можно чисто формально списать на какой-то внутренний устав", – говорит Даниил. Утро 26 февраля он начал с того, что сделал маркером на стене курилки маленькую надпись "Нет войне!" и пошел работать. Рабочий день прошел без происшествий, но вечером к Даниилу в мастерскую спустились шесть человек в черной форме из службы безопасности и заблокировали выход на улицу. Оказалось, что его "акт вандализма" попал на одну из камер наблюдений комплекса.

Охранники заблокировали дверь помещения и заявили Даниилу, что не отпустят его с рабочего места, пока он не согласится проследовать за ними, взяв с собой паспорт. На протяжении нескольких часов охранники на разный лад твердили художнику, что собираются сдать его в полицию – для "дальнейшего рассмотрения дела". "Ну ты же сам прекрасно знаешь, что ты натворил. Сейчас будем разбираться с тобой", – говорил один из них Даниилу.

Общение с сотрудниками службы безопасности убедило Даниила в том, что это были не простые сотрудники ЧОПа, а представители силовых структур. "Я не раз общался и с рядовыми полицейскими, и с сотрудниками центра "Э", у них абсолютно уникальный способ говорить и уникальное ощущение собственной вседозволенности и неограниченной власти. Обычные охранники так не общаются и не выглядят так", – говорит художник. По его словам, служба безопасности "ГЭС-2" состоит из "серьезных людей" среднего возраста с прекрасной физической подготовкой.

Двум начальницам Даниила удалось уговорить охранников не сдавать его в полицию. Но его служебный пропуск был в тот же вечер аннулирован, а самому художнику объявили, что в здание его больше никогда не допустят. "Я так понимаю, что мое увольнение продавила именно эта служба безопасности. Я слышал, что три-четыре дня после инцидента начальницы пытались меня восстановить в должности, даже директор "ГЭС-2" [Артем Бондаревский] знал про этот случай и пытался что-то сделать", – говорит Даниил. Но ни у кого из этих людей не было никакого влияния на службу безопасности – она в иерархии кадровых решений оказалась выше руководства центра.