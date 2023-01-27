Лицензии для военного преступника: как британское правительство поддержало иск Евгения Пригожина против независимого журналиста

В 2021 году Министерство финансов Великобритании, главой которого на тот момент был нынешний премьер-министр Риши Сунак, выдало лондонской юридической фирме Discreet Law специальные лицензии, позволившие ей поддержать иск Евгения Пригожина против Элиота Хиггинса – британского журналиста и основателя известной платформы Bellingcat. Об этом стало известно из архива электронных писем и документов одной из крупнейших российских юридических фирм, сотрудничавшей с Discreet Law по "пригожинскому" делу.

Архивы были обнаружены в результате серии взломов более чем 50 российских компаний и государственных учреждений, проведенных после вторжения России в Украину. Вначале вся масса необработанных файлов была получена американской некоммерческой организацией Distributed Denial of Secrets, которая делает их доступными для всех, кто обладает необходимыми опытом работы с подобным материалом. openDemocracy не знает личности хакеров, однако подлинность информации не была оспорена или опровергнута пострадавшими сторонами.

Обнаруженные письма и документы – это свидетельство невероятной легкости, с которой человек, подозреваемый в совершении громких военных преступлений, смог использовать правовую систему Великобритании для достижения своих целей, при этом находясь под санкциями.

Иск о клевете против Хиггинса последовал за публикациями Bellingcat, разоблачающими теневые операции ЧВК "Вагнер". Через судебное разбирательство Пригожин надеялся доказать свою непричастность к "Вагнеру" и тем самым опротестовать введенные против него персональные санкции. Расследование openDemocracy рассказывает о том, как британское правительство систематически и на всех этапах поддерживало иск военного преступника против независимого журналиста.

Атака из-под санкций

На протяжении нескольких лет армию пригожинских наемников – ЧВК "Вагнер" – обвиняют в нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершающихся на службе у путинского режима как в Украине, так и по всему миру. На прошлой неделе правительство США объявило ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией", готовя почву для дальнейшего ужесточения санкций против этой группировки.

В течение нескольких лет (вплоть до осени 2022 года) Пригожин постоянно отрицал свои связи с ЧВК "Вагнер". Публикация Bellingcat, раскрывшая его роль, сильно его возмутила, и не случайно: именно связь с ЧВК "Вагнер" стала основанием для введения личных санкций против Пригожина в Великобритании и других странах Европы.