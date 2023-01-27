Лицензии для военного преступника: как британское правительство поддержало иск Евгения Пригожина против независимого журналиста
Расследование openDemocracy раскрыло детали иска о клевете, предъявленного Евгением Пригожиным основателю платформы Bellingcat Элиоту Хиггинсу в 2020 году. Пригожин действовал через лондонскую адвокатскую фирму, а британское правительство систематически и на всех этапах поддерживало иск военного преступника против независимого журналиста.
В 2021 году Министерство финансов Великобритании, главой которого на тот момент был нынешний премьер-министр Риши Сунак, выдало лондонской юридической фирме Discreet Law специальные лицензии, позволившие ей поддержать иск Евгения Пригожина против Элиота Хиггинса – британского журналиста и основателя известной платформы Bellingcat. Об этом стало известно из архива электронных писем и документов одной из крупнейших российских юридических фирм, сотрудничавшей с Discreet Law по "пригожинскому" делу.
Архивы были обнаружены в результате серии взломов более чем 50 российских компаний и государственных учреждений, проведенных после вторжения России в Украину. Вначале вся масса необработанных файлов была получена американской некоммерческой организацией Distributed Denial of Secrets, которая делает их доступными для всех, кто обладает необходимыми опытом работы с подобным материалом. openDemocracy не знает личности хакеров, однако подлинность информации не была оспорена или опровергнута пострадавшими сторонами.
Обнаруженные письма и документы – это свидетельство невероятной легкости, с которой человек, подозреваемый в совершении громких военных преступлений, смог использовать правовую систему Великобритании для достижения своих целей, при этом находясь под санкциями.
Иск о клевете против Хиггинса последовал за публикациями Bellingcat, разоблачающими теневые операции ЧВК "Вагнер". Через судебное разбирательство Пригожин надеялся доказать свою непричастность к "Вагнеру" и тем самым опротестовать введенные против него персональные санкции. Расследование openDemocracy рассказывает о том, как британское правительство систематически и на всех этапах поддерживало иск военного преступника против независимого журналиста.
Атака из-под санкций
На протяжении нескольких лет армию пригожинских наемников – ЧВК "Вагнер" – обвиняют в нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершающихся на службе у путинского режима как в Украине, так и по всему миру. На прошлой неделе правительство США объявило ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией", готовя почву для дальнейшего ужесточения санкций против этой группировки.
В течение нескольких лет (вплоть до осени 2022 года) Пригожин постоянно отрицал свои связи с ЧВК "Вагнер". Публикация Bellingcat, раскрывшая его роль, сильно его возмутила, и не случайно: именно связь с ЧВК "Вагнер" стала основанием для введения личных санкций против Пригожина в Великобритании и других странах Европы.
Британское правительство систематически и на всех этапах поддерживало иск военного преступника против независимого журналиста
Впрочем, подобные меры наказания для Пригожина не новость: в 2018 году США уже наложили на него санкции за руководство российскими "фабриками троллей", которые распространяли дезинформацию и вмешивались в президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году и выборы в Конгресс в 2018 году.
Но именно публикация Bellingcat, вышедшая в 2020 году, стала основанием для санкций со стороны ЕС и Великобритании, призванных сделать любые деловые связи с Пригожиным невозможными. И именно эта публикация стала поводом для иска о клевете против Элиота Хиггинса.
Здесь важно отметить: юридическая атака велась не на издание Bellingcat в целом, а именно на Хиггинса лично. Это означало, что вместо того, чтобы утверждать, что публикация результатов расследования Bellingcat в отношении ЧВК "Вагнер" была клеветой, адвокаты опирались на твиты, которые лично Хиггинс постил для продвижения расследований в социальных сетях.
Такой подход позволил Пригожину начать судебную атаку в Великобритании – в стране, где живет Хиггинс, и где законы о клевете влекут за собой более суровое наказание для журналистов, а не в Нидерландах, где находится штаб-квартира Bellingcat.
Дело развалилось в марте прошлого года, через месяц после вторжения России в Украину, когда адвокаты из Discreet Law отказались оказывать дальнейшие услуги. Оно было окончательно прекращено в мае 2022, а за понесенные судебные издержки Хиггинс остался должен сумму в размере 70 000 фунтов стерлингов.
Клиент настаивает на публичном опровержении клеветы
Разрешение британского правительства на взаимодействие с олигархом было получено лондонской юридической фирмой Discreet Law, возглавляемой Роджером Герсоном – специалистом по защите интересов богатых иностранных клиентов.
Фирма Герсона работала с российскими юристами Пригожина, Capital Legal Services (CLS), над составлением подробного плана подачи иска на Хиггинса.
Взаимодействие между Discreet Law и командой Пригожина началось 29 июня 2021 года, когда Герсон встретился с Владиславом Забродиным – управляющим партнером CLS – в офисе Discreet Law на севере Лондона.
Это была первая из нескольких лондонских встреч между ними. Еще несколько встреч состоялись в течение последующих девяти месяцев. Хотя Забродин базируется в Москве, судя по его графику поездок и встреч, он представляет из себя человека с очень хорошими связями в юридической элите Лондона.
Электронная переписка между Discreet Law и CLS показывает, что Пригожин рассчитывал на то, что судебная победа над Хиггинсом поможет ему далее опротестовать введенные против него персональные санкции. Выиграй Пригожин свой иск – и уголовные обвинения против него стали бы лишены основания.
"Клиент настаивает на публичном опровержении статьи, поскольку она стала одним из факторов, ставших обоснованиями для санкций," – написал сотрудник CLS.
Чиновники на стороне олигарха
С помощью правительства Великобритании Discreet Law смогла вести дело на законных основаниях. Так, для подачи иска к Хиггинсу "потребуется разрешение Министерства финансов", – написал один из юристов фирмы в 2021 году. И это разрешение было получено.
Департамент, в который обращались адвокаты Пригожина Герсон и Стивенсон, называется Управление по осуществлению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSCI). Основанное сразу после выхода Великобритании из ЕС, оно является частью британского министерства финансов. Подтверждение от этого Управления означало, что находящийся в России Пригожин мог получить полный доступ к лучшему юридическому представительству в Великобритании.
Пригожин рассчитывал на то, что судебная победа над Хиггинсом поможет ему далее опротестовать введенные против него персональные санкции
С осени 2022 года британские адвокаты получили "генеральную лицензию" на получение гонорара от лиц, находящихся под санкциями в России и Беларуси, без предварительной проверки у чиновников OFSCI. Однако ранее такие лицензии выдавались в индивидуальном порядке – Управление отдельно рассматривало каждый случай, чтобы принять решение о том, разрешить ли лицам, находящимся под санкциями, оплачивать услуги британских адвокатов. Некоторые коммерческие судебные процессы уже были отложены из-за того, что адвокаты не могли получить свой гонорар. Таким образом, в отдельных случаях официальные лица были готовы воспользоваться своими полномочиями.
Но в данном случае они этого не сделали. Выслушав доводы пригожинских адвокатов, чиновники OFSCI затем должны были принять решение о приоритетах. Какое решение стало бы самым справедливым: применить санкции, призванные помешать Пригожину использовать свои накопления, или разрешить ему использовать эти деньги для подачи иска против журналиста? В конечном итоге они встали на сторону олигарха, хотя информация о том, как он заработал свое состояние, уже была широко доступна, в том числе в репортажах Bellingcat.
"Проект Гамлет": быть
Пока Discreet Law готовилась к делу против Хиггинса, в сентябре 2021 года полагающиеся ей пригожинские гонорары были временно заблокированы. Пригожин перевел деньги из российского Сбербанка в банк HSBC в Великобритании. Но HSBC был встревожен санкциями и поначалу отказался переводить платеж в NatWest – банк фирмы Discreet Law.
Шквал электронных писем, последовавших за этими событиями, говорит о том, что адвокаты Discreet рассматривали возможность оформления запроса в суд, чтобы наложить запрет на действия HSBC и получить свои деньги. Но к октябрю сотрудников HSBC, очевидно, удалось убедить в законности перевода, и платеж Пригожина должным образом поступил на британский счет Discreet.
По мере того как подготовка по делу Пригожина шла к завершению, а отношения с клиентом развивались, Герсон предложил личную встречу. Но поскольку в Великобритании, ЕС и США Пригожин находился под санкциями, вариантов для поездок у него было немного.
Вместо этого адвокаты – Герсон и Стивенсон из Discreet Law – снова обратились в правительство Великобритании, чтобы получить разрешение на встречу со своим клиентом в России. Из ответа Управления в адрес Discreet Law становится ясно, что Министерство финансов знало все до мельчайших деталей, включая стоимость перелета бизнес-классом и проживания в пятизвездочном Гранд Отеле Европа в родном городе Пригожина Санкт-Петербурге.
Из электронного письма OFSI в Discreet становится ясно, что Министерство финансов знало все подробности поездки адвокатов Пригожина в Россию
"Можете ли вы подтвердить, что приведенная ниже общая сумма является верной?" – пишет сотрудник Управления в Discreet Law. "£3,623.04 за перелет бизнес-классом в Санкт-Петербург и обратно, £320 за проживание г-на Герсона и г-на Стивенсона в отеле Grand Hotel Europe Belmond, £150 суточных, £200 за ПЦР-тест, £395 за экспресс-визу для г-на Стивенсона и £100 за железнодорожный билет из Москвы в Санкт-Петербург для переводчика".
Чиновник полностью одобрил предстоящую поездку, и Эдвард Миллер, юрист компании Discreet Law, выступивший организатором встречи, отправил новости Забродину в Москву: "Спасибо, Влад. Тем временем я могу подтвердить, что Управление только что согласовало вторую лицензию".
Записи о самой встрече скудны. Но в табеле учета рабочего времени Забродина за 21 октября, составленном для выставления счета клиенту, есть запись на русском языке: "Рассмотрение результатов встречи английского адвоката с клиентом по вопросам, связанным с защитой интересов клиента в деле о клевете". Она имеет заголовок на английском языке с кодовым названием "Проект Гамлет" – то же название, которое CLS использовала для этого дела в других просочившихся документах.
"Это совершенный абсурд"
Дело Пригожина было отмечено как пример SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) – злоупотребления судебным процессом, направленного на запугивание и прекращение легитимного общественного контроля.
Сьюзан Коутри, директор Центра внешней политики и сопредседатель Коалиции против SLAPPs, назвала раскрытые оpenDemocracy факты "крайне тревожными". Коутри заявила, что процесс принятия решений о выдаче лицензий нуждается в "гораздо более тщательном изучении".
В беседе с openDemocracy Элиот Хиггинс сказал, что наше расследование "поставило перед OFSCI серьезные вопросы о том, как они оказались втянуты в схему подрыва именно тех санкций, за регулирование которых они отвечали".
"Правительство обвиняют в уклонении от санкций, которые оно само же и ввело"
Хиггинс заявил об очевидности, с которой "богатые люди злоупотребляют правовой системой Великобритании, чтобы нападать на журналистов с помощью британских адвокатов", и отметил, что это дело демонстрирует необходимость "надежного анти-SLAPP законодательства" для защиты журналистов от подобных действий в будущем.
Депутат-лейборист Маргарет Ходж, возглавляющая в парламенте межпартийную группу по борьбе с коррупцией, назвала эти разоблачения "невероятными".
"Это совершенный абсурд – правительство обвиняют в уклонении от санкций, которые оно само же и ввело", – сказала она. "Если это правда, то почему парламент не знал об этом? Где подотчетность? Правительство должно немедленно пресечь подобную деятельность".
openDemocracy задал ряд вопросов компании Discreet Law, но к моменту выхода расследования на английском языке (23 января 2023), ответа получено не было.
openDemocracy ранее просила британский Минфин прокомментировать результаты своего расследования и спрашивала уведомлены ли министры о решениях. На тот момент, представитель министерства заявил, что они не могут комментировать "отдельные случаи". Однако уже после выхода расследования теневой главный секретарь Министерства финансов Пэт Макфадден обратился с письменным заявлением к канцлеру министерства (в Великобритании глава Минфина называется "канцлер", а не "министр" – прим.ред.) Джереми Ханту с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Совершенно неприемлемо, что один из союзников Путина смог использовать министерство финансов, чтобы попытаться обойти санкции и заставить замолчать критически настроенного журналиста", – сказал он openDemocracy.
"Канцлер должен немедленно объяснить, как это было допущено, и какие шаги он предпримет в будущем, чтобы олигархи не смогли подобным образом использовать в качестве оружия Минфин или какое-либо государственное ведомство".
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