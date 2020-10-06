Расследование о кыргызской таможне: как бывшая журналистка Эльнура Алканова пыталась “отмыть” имя Матраимовых

Свидетельства о том, что в прошлом году пограничные службы Кыргызстана участвовали в провозе контрабанды на общую сумму более 700 млн долларов, вызвали массовые уличные протесты в стране. Доверие к власти, и без того давно ослабевшее, пошатнулось еще больше.
Незадолго до выхода второй части расследования о кыргызской таможне в ноябре 2019 в Стамбуле был убит Айеркен Саймайти – бизнесмен, поначалу отмывавший деньги в рамках этой коррупционной схемы, а затем сообщивший о ней следственным органам. Это убийство стало шокирующим напоминанием о том, что ждет тех, кто готов заявить о преступлениях открыто.
Саймайти обнародовал документы, подтвердившие итоги совместного расследования, проведенного “Радио Азаттык” (кыргызской службой американского Радио Свобода), Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и кыргызской онлайн-платформы “Клооп”. Али Токтакунову – журналисту, возглавлявшему это расследование – угрожали убийством.
Среди тех, кто получал выгоду от этой схемы – семья Матраимовых и, в особенности, Райымбек Матраимов, бывший исполнительный директор государственной таможенной службы. В кругах кыргызской элиты он считается человеком, “делающим королей”. Матраимовы отрицают все обвинения, более того – в ответ на результаты расследования они подали в суд на “Азаттык” и “Клооп”, утверждая, что были задеты их “честь, достоинство и деловая репутация”.
В июне 2020 года парламентская комиссия пришла к заключению, что сотни миллионов долларов, выведенные из страны, “не связаны с Кыргызстаном, так как являются частными фондами зарубежных и кыргызских частных предпринимателей”. Многие комментаторы считают, что эта оценка не выдерживает критики.
Во время подготовки к парламентским выборам 4 октября семья Матраимовых активно поддерживала связь с партией “Мекеним”, от которой баллотировался целый ряд известных кандидатов. Среди них – Эльнура Алканова, в прошлом журналист-расследователь, публиковавшая свои работы в 2018-19 годах на openDemocracy и других платформах.
От журналистики к политике
В период с апреля 2018 и по март 2019 года Алканова написала шесть статей для openDemocracy, посвященных самым разным темам: от государственного контроля над соцсетями в Кыргызстане до эксплуатации женщин в модельном онлайн-бизнесе.
В октябре 2019 редакция oD выдвинула Алканову на международную антикоррупционную премию с призом в 250 тыс. долларов, который в декабре того же года она выиграла совместно с исследовательской организацией из Уганды.
Через некоторое время стало известно, что Алканова решила заняться политикой в качестве кандидата от партии “Мекеним”. В связи с этим в мае-июне этого года редакция oDR приняла решение прервать сотрудничество с Алкановой и отозвала ее журналистскую аккредитацию.
Однако сотрудничество между Алкановой и Матраимовым вызывало вопросы и до этого. Журналист Али Токтакунов опубликовал первую часть расследования контрабандной схемы на сайте “Радио Азаттык” в мае 2019 года. Алканова, выступая в роли журналиста-расследователя, усомнилась в его результатах.
В частности, она выпустила свой собственный короткометражный фильм, содержащий критику технических проблем в расследовании Токтакунова. Алканова настаивает, среди прочего, что документы, подтверждающие факт коррупции – поддельные. Летом 2019 Алканова продолжала критиковать расследование на своей странице в фейсбуке. По ее мнению, “Радио Азаттык” занимает предвзятую позицию, находясь на стороне бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Несуществующее интервью с Саймайти
Кыргызский журналист Улугбек Бабакулов, сейчас живущий за границей, сообщил oDR, что с октября по декабрь 2019 года он совместно с Алкановой планировал взять интервью у Айеркена Саймайти и затем включиться в кампанию поддержки Матраимова на фейсбуке.
Со слов Бабакулова, в октябре 2019 он обсуждал с Алкановой идею поездки в Турцию, чтобы записать интервью с Саймайти – человеком, первым подавшим сигнал о коррупционной схеме, в которой, среди прочих, был задействован и Райымбек Матраимов.
Бабакулов был вынужден покинуть Кыргызстан в 2017 – после того как государственные органы безопасности принялись за расследование его публикаций, заведя против него уголовное дело по статье “разжигание межэтнической розни” (об этом он писал для oD в 2017 году). Сейчас Бабакулов живет во Франции, где получил политическое убежище.
“Она предложила еще раз мне ознакомиться [с расследованием] и говорит, что есть такое предложение, могу ли я поехать в Турцию, в Стамбул, где я могу встретиться с Айеркеном Саймайти, и он дал бы мне интервью о том, что Матраимов таким образом не замешан на этих делах, - говорит Бабакулов. - То есть она сказала, что верит ему, верит в то, что он, именно Раим Матраимов не замешан в таких делах".
Со слов Бабакулова, Алканова утверждала, что Саймайти согласился выступить на камеру с заявлением о том, что никогда не имел никаких общих дел с Райымбеком Матраимовым. openDemocracy не удалось получить независимую оценку слов Бабакулова о целях этого интервью.
Связавшись по электронной почте с Алкановой, мы получили от нее следующий ответ: “А с Саймати интервью хотел даже ленивый. Я очень долго его искала. Искала любые контакты или общих знакомых, спрашивала у Райымбека Матраимова, может ли он помочь мне найти его. В этот момент со мной связался Бабакулов, я у него спросила, хотел бы он у Саймати взять интервью, если вдруг я найду его и удастся наладить контакт. Сама не могла брать интервью, так как была на последнем месяце беременности, и запрещено было летать на самолете”.
Бабакулов утверждает, что Алканова сама собиралась отдать это эксклюзивное интервью с Саймайти в “издание с хорошей репутацией” (его собственное местонахождение тогда еще не было известно широкой публике). Источник в среднеазиатском СМИ, о котором идет речь, подтвердил, что Бабакулов, действительно, предлагал им это интервью, но они отказались от предложения. План с интервью, таким образом, не был реализован.
По времени эти события совпадают с заявлением Клары Сооронкуловой, бывшей судьи Конституционной палаты, а ныне лидера партии “Реформа”. 29 сентября в лайвстриме на фейсбуке Сооронкулова заявила, что Алканова выступала в роли переговорщика между ней самой и Матраимовым “с лета 2019 года”.
“С лета мы начали переговоры через Эльнуру Алканову, чтобы пригласить его (Матраимова – прим. ред.) на передачу, но потом он выехал за границу, потом у него появилось много дел, тем самым приглашение затянулось с лета по октябрь месяц. Потом в октябре встреча состоялась”, – сказала Сооронкулова.
На вопрос openDemocracy о ее отношениях с Матраимовым Алканова ответила по электронной почте: “С Райымбеком Матраимовым я знакома давно. Активно начали общаться и обмениваться мнениями о политике с августа 2019 года. Я считаю, что его демонизировали и специально хотели нейтрализовать его влиятельность. И хотела выступить мостом между ним и его оппонентами”.
“Команда троллей”
Вслед за предложением проинтервьюировать Саймайти, Бабакулов и Алканова обсуждали и другие идеи – в том числе работу на кампанию в фейсбуке, призванную защитить репутацию Матраимова и атаковать его оппонентов. Журналист передал openDemocracy сообщения, которыми он обменивался с Алкановой через социальные сети, включая голосовые сообщения. Несмотря на то, что openDemocracy не удалось подтвердить или опровергнуть подлинность этих сообщений, голос в аудио-сообщениях был очень похож на голос Алкановой.
Из содержания этих сообщений становится ясно, что сразу после публикации совместного расследования “Кланы, коррупция и патронаж на шелковом пути” в ноябре 2019 года Алканова принялась за координацию кампании в защиту Матраимова на фейсбуке. Суть этой кампании сводилась к критике общественных деятелей и политиков, которые согласились с результатами расследования, а также в переключении внимания с Матраимова на других политических деятелей.
На фоне выплеснувшегося в соцсети гнева Бабакулов (с его собственных слов) должен был под фейковым аккаунтом писать заметки и комментарии такого содержания, чтобы высмеять политических лидеров и представителей гражданского общества на фоне публичного возмущения в связи с расследованием о таможне.
“Она сказала, что нужно собрать команду троллей, которые будут работать на Матраимова, – говорит Бабакулов, утверждающий, что в команде с ним работало еще минимум пять человек. – Она говорила, что нужно создавать негативный информационный фон вокруг всех этих акций, вокруг расследования, где упоминается коррупционная схема во главе с Матраимовым. Сказала, что нужно будет высмеять правозащитников, активистов, журналистов, кто поддерживает “Азаттык”, кто требует дальнейшего расследования”.
“Ты, мол, умеешь писать такие издевательские статьи, ты можешь писать юмористику, фельетоны, – прололжает Бабакулов. – И при этом предлагалось даже не под своим именем, а под псевдонимом все это делать”.
Так, через несколько дней после публикации совместного расследования в Бишкеке прошел крупный протест. Собравшиеся требовали, чтобы власти выступили против коррупции и арестовали Матраимова. Этот митинг стал важной вехой в общественной реакции на расследование.
Переписка и голосовые сообщения от Алкановой, отправленные в эти дни, содержат информацию о том, как она считала нужным реагировать на происходящее. “ФактЧек говорит, что (собралось) 1250 (человек), а остальные СМИ, типа Кактус, 24, они все трындят о трех или четырех тысячах. Ты можешь скриншот сделать и ручкой выделить эти числа и потроллить их!”, – такое сообщение Бабакулов получил от Алкановой (по всей вероятности) 25 ноября 2019 года, в день протеста. “Надо смеяться над СМИ и говорить, что вот так они преувеличивают”.
openDemocracy провел поиск на странице популярной в Кыргызстане политической группы в фейсбуке (“Компромат КГ”) и нашел пост, написанный под ником, который, со слов Бабакулова, он использовал для кампании. Посты похожего содержания были найдены и на другой странице в фейсбуке (“Эл - Тараза”), по всей видимости, которую контролировала команда Алкановой.
“Я не знаю, чья эта идея была – Алкановой или Матраимова – чтобы именно в таком ключе действовать. Может быть, Алканова была в этом случае только направляющим звеном, я не знаю,” – говорит Бабакулов.
Мы изучили содержание и менее многочисленной группы в фейсбуке (“El - Taraza”), которая, со слов Бабакулова, также выступала в тот период частью онлайн-кампании. В ней тоже были обнаружены посты и видео, обвиняющие “Радио Азаттык” в манипуляции фактами по ходу расследования, подвергающие сомнению мотивы Саймайти и редакции “Радио” и распространяющие информацию в поддержку Матраимова. Например, 24 ноября Алканова писала: “Что там с эл таразой и осминогом? Им надо аудиторию притягивать. Там публикации были в четверг в последний раз”.
Некоторые комментаторы уже отмечали возникновение в соцсетях анонимных страниц и кампаний, направленных на манипуляцию общественным мнением в Кыргызстане. Бабакулов утверждает, что не был активным участником кампании и что его роль сводилась к небольшому числу перепостов и отдельным комментариям под фейковым аккаунтом. “У Алкановой это все время вызывало возмущение – почему ты ничего не пишешь, почему ты от себя не создаешь контент. И она мне прислала целый такой вот список указаний – что должно быть в публикациях, какого рода должны быть публикации”, – говорит он.
Несмотря на обещанную на время испытательного срока зарплату в $1000 в месяц, Бабакулов говорит, что не получил никаких денег, поскольку “сознательно плохо работал”, чтобы разобраться, “что происходит внутри всего этого”. В переписке с openDemocracy Алканова утверждает, что Бабакулов просил в это время о финансовой поддержке и что она попыталась замолвить за него слово у людей Матраимова, которые платили ему деньги. Однако openDemocracy не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию.
“Я думаю, профессионалы они не были. Это были малознакомые, малоизвестные люди, – говорит Бабакулов об СММ-команде, упоминавшейся в его переписке с Алкановой. – У нее никого не было, кто мог бы делать контент. То есть, если она рассчитывала на меня, то я мог бы дать контент, но мне это было противно, так что я просто не давал ничего”.
В переписке с openDemocracy Алканова ответила, что она “никогда не вела никакие страницы, и до сих пор не владеет ни одним пабликом. Тем более с фейками не работала”.
Положительное мнение
“В итоге этот проект просто умер,” – говорит Бабакулов. Когда стало очевидно, что троллинг в соцсетях не дает ожидаемого эффекта, Алканова, по словам Бабакулова, решила сменить стратегию.
Фокус сместился с травли оппонентов Матраимова на попытку привлечь внимание к благотворительной деятельности клана Матраимовых, осуществляемой через основанный ими некоммерческий фонд. К лету 2020 Алканова уже открыто работала на фонд Матраимова, а на ее странице в фейсбуке постоянно появлялись перепосты и лайвстримы о том, как организация борется с пандемией COVID-19. Уйдя в декретный отпуск с кыргызского “Пятого канала” в октябре 2019, Алканова – по ее словам – окончательно прервала свой контракт с ними 1 февраля 2020 года, поскольку “хотела помочь благотворительному фонду Матраимова в благотворительных акциях”. Алканова утверждает, что начала публичную работу по поддержке фонда в марте этого года.
“Я считаю, что фейки и подкупные мнения никогда не приведут к формированию положительного общественного мнения, – заявила Алканова, утверждая, что не нарушает никакие этические нормы. – Для налаживания контакта с обществом нужно научиться к нему прислушиваться, выстраивать с ним общественный диалог”.
“Мне жаль, что я только в марте 2020 года публично начала высказывать и поддерживать Райымбека Матраимова, хотя своего мнение о нем изменила сразу, когда Азаттык опубликовал ложное расследование,” – добавляет она (авторская орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).
В конце августа, в преддверии парламентских выборов имя Алкановой появилось в списке кандидатов от партии “Мекеним”. В речи, произнесенной на недавнем съезде партии, Алканова заявила, что ценит людей, “которые просто говорят правду”. Вне зависимости от того, удастся ли ей получить депутатское кресло, ее бывшие читатели и потенциальные избиратели должны знать о масштабе ее работы на Матраимова.
От редакции:
В этой статье мы подняли вопрос о работе бывшего журналиста Эльнуры Алкановой и ее отношениях с кыргызскими олигархами – кланом Матраимовых. При этом сам openDemocracy непосредственно участвовал в создании репутации Алкановой как журналиста-расследователя. Мы содействовали тому, чтобы она получила международную премию – а вместе с ней престиж и финансовое вознаграждение. После того, как стало известно, что Алканова баллотируется в парламент от партии “Мекеним”, мы дополнительно изучили ее публикации за 2018-19 годы, но не нашли в них предвзятости в пользу Матраимовых. Команда oDR сожалеет о своем участии в журналистской карьере Алкановой. Развитие независимой, высококлассной журналистики – наша важнейшая задача. В данном случае мы не смогли ее выполнить.
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