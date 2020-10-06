Расследование о кыргызской таможне: как бывшая журналистка Эльнура Алканова пыталась “отмыть” имя Матраимовых

В частности, она выпустила свой собственный короткометражный фильм, содержащий критику технических проблем в расследовании Токтакунова. Алканова настаивает, среди прочего, что документы, подтверждающие факт коррупции – поддельные. Летом 2019 Алканова продолжала критиковать расследование на своей странице в фейсбуке. По ее мнению, “Радио Азаттык” занимает предвзятую позицию, находясь на стороне бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Несуществующее интервью с Саймайти

Кыргызский журналист Улугбек Бабакулов, сейчас живущий за границей, сообщил oDR, что с октября по декабрь 2019 года он совместно с Алкановой планировал взять интервью у Айеркена Саймайти и затем включиться в кампанию поддержки Матраимова на фейсбуке.

Улугбек Бабакулов | Источник: Facebook

Со слов Бабакулова, в октябре 2019 он обсуждал с Алкановой идею поездки в Турцию, чтобы записать интервью с Саймайти – человеком, первым подавшим сигнал о коррупционной схеме, в которой, среди прочих, был задействован и Райымбек Матраимов.

Бабакулов был вынужден покинуть Кыргызстан в 2017 – после того как государственные органы безопасности принялись за расследование его публикаций, заведя против него уголовное дело по статье “разжигание межэтнической розни” (об этом он писал для oD в 2017 году). Сейчас Бабакулов живет во Франции, где получил политическое убежище.

“Она предложила еще раз мне ознакомиться [с расследованием] и говорит, что есть такое предложение, могу ли я поехать в Турцию, в Стамбул, где я могу встретиться с Айеркеном Саймайти, и он дал бы мне интервью о том, что Матраимов таким образом не замешан на этих делах, - говорит Бабакулов. - То есть она сказала, что верит ему, верит в то, что он, именно Раим Матраимов не замешан в таких делах".

Со слов Бабакулова, Алканова утверждала, что Саймайти согласился выступить на камеру с заявлением о том, что никогда не имел никаких общих дел с Райымбеком Матраимовым. openDemocracy не удалось получить независимую оценку слов Бабакулова о целях этого интервью.

Связавшись по электронной почте с Алкановой, мы получили от нее следующий ответ: “А с Саймати интервью хотел даже ленивый. Я очень долго его искала. Искала любые контакты или общих знакомых, спрашивала у Райымбека Матраимова, может ли он помочь мне найти его. В этот момент со мной связался Бабакулов, я у него спросила, хотел бы он у Саймати взять интервью, если вдруг я найду его и удастся наладить контакт. Сама не могла брать интервью, так как была на последнем месяце беременности, и запрещено было летать на самолете”.

Бабакулов утверждает, что Алканова сама собиралась отдать это эксклюзивное интервью с Саймайти в “издание с хорошей репутацией” (его собственное местонахождение тогда еще не было известно широкой публике). Источник в среднеазиатском СМИ, о котором идет речь, подтвердил, что Бабакулов, действительно, предлагал им это интервью, но они отказались от предложения. План с интервью, таким образом, не был реализован.

По времени эти события совпадают с заявлением Клары Сооронкуловой, бывшей судьи Конституционной палаты, а ныне лидера партии “Реформа”. 29 сентября в лайвстриме на фейсбуке Сооронкулова заявила, что Алканова выступала в роли переговорщика между ней самой и Матраимовым “с лета 2019 года”.

“С лета мы начали переговоры через Эльнуру Алканову, чтобы пригласить его (Матраимова – прим. ред.) на передачу, но потом он выехал за границу, потом у него появилось много дел, тем самым приглашение затянулось с лета по октябрь месяц. Потом в октябре встреча состоялась”, – сказала Сооронкулова.

На вопрос openDemocracy о ее отношениях с Матраимовым Алканова ответила по электронной почте: “С Райымбеком Матраимовым я знакома давно. Активно начали общаться и обмениваться мнениями о политике с августа 2019 года. Я считаю, что его демонизировали и специально хотели нейтрализовать его влиятельность. И хотела выступить мостом между ним и его оппонентами”.

“Команда троллей”

Вслед за предложением проинтервьюировать Саймайти, Бабакулов и Алканова обсуждали и другие идеи – в том числе работу на кампанию в фейсбуке, призванную защитить репутацию Матраимова и атаковать его оппонентов. Журналист передал openDemocracy сообщения, которыми он обменивался с Алкановой через социальные сети, включая голосовые сообщения. Несмотря на то, что openDemocracy не удалось подтвердить или опровергнуть подлинность этих сообщений, голос в аудио-сообщениях был очень похож на голос Алкановой.

Из содержания этих сообщений становится ясно, что сразу после публикации совместного расследования “Кланы, коррупция и патронаж на шелковом пути” в ноябре 2019 года Алканова принялась за координацию кампании в защиту Матраимова на фейсбуке. Суть этой кампании сводилась к критике общественных деятелей и политиков, которые согласились с результатами расследования, а также в переключении внимания с Матраимова на других политических деятелей.

На фоне выплеснувшегося в соцсети гнева Бабакулов (с его собственных слов) должен был под фейковым аккаунтом писать заметки и комментарии такого содержания, чтобы высмеять политических лидеров и представителей гражданского общества на фоне публичного возмущения в связи с расследованием о таможне.

“Она сказала, что нужно собрать команду троллей, которые будут работать на Матраимова, – говорит Бабакулов, утверждающий, что в команде с ним работало еще минимум пять человек. – Она говорила, что нужно создавать негативный информационный фон вокруг всех этих акций, вокруг расследования, где упоминается коррупционная схема во главе с Матраимовым. Сказала, что нужно будет высмеять правозащитников, активистов, журналистов, кто поддерживает “Азаттык”, кто требует дальнейшего расследования”.

“Ты, мол, умеешь писать такие издевательские статьи, ты можешь писать юмористику, фельетоны, – прололжает Бабакулов. – И при этом предлагалось даже не под своим именем, а под псевдонимом все это делать”.