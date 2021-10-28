На границе со смертью: как и зачем Беларусь спровоцировала миграционный кризис
События на границе Беларуси с соседними Польшей, Латвией и Литвой в последние месяцы напоминают фронтовые сводки. И хотя прямого вооруженного столкновения нет, власти трех европейских стран обвиняют Минск в гибридной войне. В ней уже появились первые реальные жертвы - мигранты из разных стран Азии и Африки, которые через Беларусь пытаются попасть в Евросоюз. oDR разбирался, зачем Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис и почему действия соседних стран вызывают опасения у правозащитников.
Сразу четыре трупа были обнаружены пограничниками 19 августа в различных местах вдоль польско-белорусской границы. Тело 39-летней гражданки Ирака - с белорусской, еще три - с польской. Предварительно, все скончались от переохлаждения. 21 сентября в Свислочском районе Беларуси обнаружен гражданин Ирака "в бессознательном состоянии с признаками физического насилия". 23 сентября - еще одно тело иракца на территории Польши. Предположительная причина смерти - сердечный приступ.
Больше месяца на белорусско-польской границе возле деревушки Уснаж-Гурны жило около 30 выходцев из Афганистана. Они пытались попасть из Беларуси в Польшу, но угодили в ловушку. Их остановили польские пограничники, а проход назад закрыли белорусские. Долгое время афганцы жили под открытым небом, после им выдали палатки, одеяла и теплые вещи. Волонтеры польского фонда “Оцалене” сообщали, что из-за нехватки продуктов питания жители стихийного лагеря голодают и вынуждены пить воду из лесного ручья. Это провоцировало проблемы со здоровьем, обезвоживание и отравления.
Большинство попавших в ловушку требовали от Польши международной защиты, но погранслужба отправляла их в оборудованные пункты пропуска. 24 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Польшу исполнить Конвенцию о статусе беженцев, принять афганцев и оказать им медицинскую помощь. Варшава ответила: иностранцы находятся на белорусской территории, поэтому ответственность - на Минске. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что принять этих людей - значит поддаться давлению со стороны Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что такая сложная ситуация на границе возникла впервые за последние 30 лет.
Погранкомитет Беларуси утверждал, что транзитные мигранты находятся на польской территории и обвинял Польшу в нежелании исполнять международные обязательства. Варшава пыталась направить беженцам гуманитарный груз, но беларусы его не впустили.
В октябре ситуация еще более обострилась. Так, 4 октября польский пограничный патруль обнаружил муляж бомбы с часовым механизмом. 8 октября польских пограничников обстреляли с белорусской стороны холостыми патронами. Еще спустя три дня пограничники Польши заявили о предотвращении двух попыток мигрантов штурмом прорваться с территории Беларуси. А 14 октября в приграничной зоне был найден труп еще одного мигранта из Сирии.
“Востребованное направление”
Первые столкновения и конфликты на белорусско-польской границе начались летом: польская пограничная служба начиная с августа ежедневно сообщает о предотвращении сотен попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси. По данным на 8 октября, с начала месяца пограничникам пресекли около 4,3 тысячи таких попыток, а с начала года - около 15,8 тысяч.
С аналогичными проблемами столкнулись соседние Литва и Латвия. Вильнюс впервые заявил о проблеме весной, когда количество задержанных иностранцев перевалило за четыре тысячи. Это в 55 раз больше, чем за весь 2020 год. А в июле на белорусско-литовской границе уже возвели более 20 километров заграждений из колючей проволоки - сооружение планируют закончить к осени 2022 года.
Государственная пограничная охрана Латвии в августе впервые зафиксировала, как белорусские силовики в форме сопровождают мигрантов к латвийско-белорусской границе. С того момента беженцы 1319 раз пытались прорваться на территорию страны. 38 человек латвийские пограничники пропустили по гуманитарным причинам, еще 390 задержали за незаконный переход границы.
Еще весной было очевидно, что в Беларуси нет такого количества мигрантов из стран Ближнего востока и Африки, чтобы создать проблемы на границе Евросоюза. Но уже 10 мая в Минске приземлился первый самолет авиакомпании Fly Baghdad. Беларусь стала привлекательной для туристов из Ирака - уверял глава комитета по международным делам белорусского парламента Андрей Савиных.
Число иракцев, “желающих приобщиться” к белорусской культуре, вскоре выросло настолько, что самолет заменили на более вместительный, а число рейсов увеличили. С мая по август 2021 года количество перелетов авиакомпания Iraqi Airways из Багдада в Минск выросло с четырех до пяти в неделю. Добавились рейсы из трех иракских городов. В столице Беларуси стал регулярно приземляться Fly Baghdad, а из Турции прямые рейсы осуществлялись практически каждый день. По мере увеличения количества рейсов росло и число желающих пересечь границы Литвы, Латвии и Польши.
В августе Лукашенко заявил, что Беларусь и дальше готова принимать туристов из ОАЭ, Турции, Сирии, Ирана, Ирака и Афганистана. Он объяснил это экономическими причинами, но отверг свою причастность к организации миграционного потока. "Они говорят: вот там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, факты на стол, где Лукашенко, кого взял, перекидывает и так далее”, - потребовал он.
Тем временем на фоне первых несчастных случаев на границе ЕС удалось убедить Багдад прекратить авиасообщение с Минском. Переговоры о прекращении перелетов ведутся с Турцией и странами Африки. А журналисты провели ряд расследований, доказывающих причастность Беларуси к проблемам на границе.
К примеру, из расследования аналитического центра "Досье" и немецкого издания Der Spiegel следует, что в организации потока нелегальных мигрантов из Ирака с весны 2021 года замешана компания "Центркурорт". Она входит в в структуру Управления делами президента Беларуси. Фирма оказывала содействие в оформлении белорусских виз для граждан Ирака, которые в качестве цели визита в Беларусь называли "проведение охотничьего тура" под Минском. "Центркурорт" также обеспечивал и трансфер из аэропорта в Минск, размещение гостиницах “Минск” и “Беларусь”, откуда гостей организованно вывозили к границе. Агентство по безопасности внешних границ Евросоюза Frontex зафиксировало, что некоторые группы мигрантов к границе сопровождал автомобиль, напоминающий транспорт белорусских силовиков.
Реадмиссия и политический шантаж
Точкой отсчета миграционного кризиса можно считать 23 мая, когда по личному распоряжению Лукашенко в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.
На Западе принудительную посадку сочли угоном и терроризмом. Решением ЕС воздушное пространство над Беларусью было закрыто для полетов, а в отношении белорусских властей был принят четвертый пакет персональных санкций. Минск ответил шантажом и угрозами в адрес Евросоюза.
26 мая белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь планирует отменить сотрудничество с ЕС по вопросам нелегальной миграции, "если на Западе на одумаются". Ранее Макей объяснил, что власти не собираются “сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад”.
22 июня Лукашенко отметил, что белорусская сторона якобы тратила сотни миллионов долларов на защиту Европы от контрабанды и нелегальной миграции, но теперь делать этого не собирается, пока не будут сняты санкции. Но именно Евросоюз десятилетиями помогал Беларуси укреплять пограничную безопасность. По разным оценкам, с 2012 года по различным программам, связанным с оборудованием границы и приграничной инфраструктуры, Беларусь получила от ЕС до 200 миллионов долларов.
4 октября обе палаты белорусского парламента единодушно одобрили приостановку договора с ЕС о реадмиссии (о приеме обратно на свою территорию граждан и иностранцев, которые подлежат депортации из другого государства).
Правозащитные организации раскритиковали изменения, поскольку они фактически узаконивают нарушение прав человека
Оборона вне правового поля
В ответ на увеличивающийся поток мигрантов в начале сентября польский Сейм ввел 30-дневный режим чрезвычайного положения в 183 населенных пунктах, примыкающих к белорусской границе Подляского и Люблинского воеводств. В октябре его продлили еще на 60 дней.
К границе стянуты полиция, военные, техника. Как и Литва, Польша начала отгораживаться от Беларуси забором из колючей проволоки - построено уже более 50 километров забора. Правительство заявило о готовности вместо забора построить заградительную стену, и 14 октября Сейм Польши одобрил такой проект, также проголосовав за поправки в закон об иностранцах. Изменения предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также запретят въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. При это власти Польши могут не рассматривать ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы.
Поправки уже подверглись жесткой критике. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что новый закон нарушает фундаментальное право на убежище, международное право и законодательство Евросоюза.
17 октября под лозунгами “Стоп пыткам на границе!” и “Нет нелегальных людей!” в Варшаве и Кракове прошли марши солидарности с мигрантами на белорусско-польской границе и против действий польского правительства. Организаторы заявили, что они не согласны “с пытками, депортациями и другими скандальными действиями польских властей по отношению к людям, ищущим убежища в Польше, которые испытывают гнев, отчаяние, беспомощность или возмущение!”
Ранее с критикой польских властей выступила директор офиса европейских институтов Amnesty International Ева Гедди: “Заставлять людей, которые пытаются получить убежище, вернуться назад без индивидуальной оценки их потребности в защите, противоречит европейскому и международному праву”.
Литовские пограничники, еще в июле столкнувшиеся с нарастающем потоком мигрантов, первое время старались действовать в русле международного права. Нежданных гостей размещали в палаточных лагерях и пустующих зданиях. Но миграционный кризис набирал обороты: из-за неудовлетворительных условий содержания в лагерях для беженцев периодически вспыхивали бунты. Также власти заявили, что в Литву проникли более 10 мигрантов, подозреваемых в связи с террористическими организациями.
Призывы Вильнюса к ЕС ввести новые санкции против Лукашенко потоки иностранцев не остановили. 2 июля правительство Литвы ввело режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Границу усилили сотней сотрудников, 30 машинами и двумя вертолетами для патрулирования Европейского агентство по охране границ Frontex.
13 июля литовский парламент в срочном порядке одобрил новый закон, разрешающий возвращать мигрантов в Беларусь. Нововведения также сократили время обработки заявлений о предоставлении убежища до 10 дней. Принятие закона обосновали противодействием "гибридной войне, которую развязали белорусские власти".
Правозащитные организации раскритиковали изменения, поскольку они фактически узаконивают нарушение прав человека. По сути права мигрантов "выбросили в мусорку", - резюмировал советник литовского президента Повилас Мачулис. Но вскоре около 40 иностранцев были принудительно выдворены в Беларусь. Правда, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу пятерых афганцев, застрявших на границе. ЕСПЧ наложил временный запрет на высылку иностранцев в Беларусь при условии, что они находятся на территории Литвы.
Дабы не нарушать международные нормы, литовский МИД решил, что прошения о предоставлении убежища иностранцы могут подавать в посольстве Литвы в Беларуси. А 13 сентября глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте заявила, что миграционное ведомство не нашло оснований для положительного решения ни по одному из рассмотренных заявлений. По ее оценке, рассчитывать на получение убежища могут не более трех процентов из более чем четырех тысяч мигрантов, попавших в Литву.
В сентябре Европейский совет по делам беженцев и изгнанников заявил, что принятые "законодательные изменения и практика создают предпосылки для коллективной высылки просителей убежища". А представители агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex занялись расследованием сообщений о серьезных инцидентах, связанных с мигрантами.
За добровольное возвращение на родину новоприбывшим стали предлагать билет на самолет и 300 евро. Но вернуться домой согласились немногие. В августе и сентябре несколько десятков мигрантов попытались сбежать из лагерей для беженцев. Часть из них задержали.
К сожалению, без трагедии не обошлось. 5 октября на территории Беларуси недалеко от литовской границы было обнаружено тело умершего мигранта. При нем нашли банковские карты, смартфон и документы на имя гражданина Шри-Ланки 29 лет.
И все же смена тактики дала свои плоды. Ситуация на границе на какое-то время стабилизировалась, поток просителей убежища в Литву заметно снизился. Но в последнее время число мигрантов снова возрастает.
В лесах и полях между Латвией и Беларусью застряло много мигрантов с детьми
Латвия также ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне еще в августе. Пограничников обязали выдворять беженцев силой. Принятие прошений о статусе беженца в приграничных районах было приостановлено. Глава МВД Латвии Мария Голубева заявила, что если иностранец попал в Латвию после объявления ЧС, просить убежище он уже не имеет права. А если его задержали при нелегальном пересечении границы, его отправят назад быстрее, чем если бы он запросил убежище. За это в Европарламенте Латвию обвинили в нарушении европейской директивы о предоставлении убежища.
Ранее латвийский омбудсмен Юрис Янсонс направил письма Сейму и кабинету министров. Он напомнил, что протокол №4 Европейской конвенции прав человека запрещает коллективное выдворение иностранцев. И даже если действует ЧС, а госструктуры "оттесняют" людей от границы, потенциальные соискатели убежища должны иметь возможность подать прошение о предоставлении убежища. Комиссар по правам беженцев Дуня Миятович заявила, что все страны-участницы Совета Европы обязаны соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища - даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу. Прибывших нельзя просто отправлять обратно без адекватной процедуры и оценки рисков для этих людей.
Тем временем в лесах и полях между Латвией и Беларусью застряло много мигрантов с детьми. Их вывезли с белорусской территории, но не пускали на латвийскую. Как и в случае с Польшей, за одну из застрявших на границе групп - иракских курдов - вступился ЕСПЧ. Суд призвал Ригу по возможности предоставить курдам пищу, воду, одежду, медпомощь и временную крышу над головой. Но отметил, что ни Латвия, ни Польша не обязаны пускать людей на свою территорию.
Чтобы защититься от мигрантов, Рига также готова построить стену на границе с Беларусью. Длина сооружения должна составить 37 километров - стена будет установлена в наиболее критических с точки зрения проникновения мигрантов участках.
"Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей"
Литва, Латвия и Польша уже приняли поправки к национальным законодательствам, которые помогли контролировать потоки миграции. Теперь страны пытаются добиться изменений миграционной политики от Брюсселя и заручиться поддержкой и других членов ЕС. Литва уже озвучила предложения по изменению правовой базы ЕС в вопросах миграции - ужесточить и скорректировать порядок предоставления убежища в чрезвычайных ситуация во “избежание злоупотреблений”. Также предлагается узаконить физический барьер в качестве меры защиты границы.
Евросоюз не намерен терпеть “гибридную атаку” белорусских властей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту 15 сентября: “Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле выпихнули к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала”.
В настоящее время Брюссель вместе со странами ЕС готовит пятый пакета санкций в отношении режима Лукашенко. Предполагается, что помимо судей и прокуроров, участвующих в репрессиях против белорусского народа, в него могут попасть белорусские турфирмы, замешанные в миграционном кризисе.
Транзитом до Германии
Тем временем последствия кризиса ощущают уже Германии - конечной цели многих мигрантов. Здесь наблюдается резкий рост прибывших через Польшу и Беларусь. Как сообщает Федеральная полиция, если с января по июль этого года по “белорусскому маршруту” в Германию без разрешения прибыли 26 человек, то сейчас эта цифра достигла отметки 4300 человек. В основном это граждане Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Только 30 сентября немецкие пограничники остановили два грузовика, в каждом из которых было по 40 мигрантов. Большинство новоприбывших были размещены в центрах приема беженцев. Но мест скоро не будет хватать. "Мы полагаем, что в этом месяце приедут четыре тысячи человек, а дальше их может быть и больше", - говорит директор лагеря беженцев в Айзенхюттенштадте Олаф Янсен.
Журналисты литовского издание LRT провели собственное расследование. Они опросили ряд мигрантов, а также работников иракских турфирм, и пришли к заключению, что режим Лукашенко зарабатывает не только на миграционных визах, поселении в гостиницы Минска и перевозках. Иракские турагентства собирают с туристов залог примерно три тысячи долларов с человека. Если гражданин Ирака вылетает в Беларусь и не возвращается, залог не возвращается. Вероятно, эти деньги идут на оплату услуг тех, кто доставляет мигрантов к границе и далее. Всего же транзит в Европу с переправкой через границу в зависимости от конечной точки назначения может стоить, по оценке LRT, от 6 до 15 тысяч долларов за человека. Для детей предусмотрены скидки. Примерно такой же порядок цифр назвали немецким изданиям Bz-berlin и Bild мигранты, которые прошли путь через Беларусь и оказались в Германии.
Тем временем профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение контроля на границе с Польшей - полицейские опасаются, что наплыв беженцев может привести к коллапсу на границе.
А пока в Минске ищут новые тропы для доставки мигрантов. 15 сентября Лукашенко издал указ №345 с перечнем стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси. Ранее список насчитывал 80 позиций, теперь сократился до 76. Из списка исключены США, Албания, КНР. Зато теперь безвизовый въезд в Беларусь разрешен гражданам Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР, Иордании. Безвиз для них действует только при наличии открытой визы в страны ЕС или Шенгенской зоны и обратных авиабилетов из Беларуси. Недавно указ вступил в силу.
Read more!
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
КомментарииМы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы