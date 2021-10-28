На границе со смертью: как и зачем Беларусь спровоцировала миграционный кризис

“Востребованное направление”

Первые столкновения и конфликты на белорусско-польской границе начались летом: польская пограничная служба начиная с августа ежедневно сообщает о предотвращении сотен попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси. По данным на 8 октября, с начала месяца пограничникам пресекли около 4,3 тысячи таких попыток, а с начала года - около 15,8 тысяч.

С аналогичными проблемами столкнулись соседние Литва и Латвия. Вильнюс впервые заявил о проблеме весной, когда количество задержанных иностранцев перевалило за четыре тысячи. Это в 55 раз больше, чем за весь 2020 год. А в июле на белорусско-литовской границе уже возвели более 20 километров заграждений из колючей проволоки - сооружение планируют закончить к осени 2022 года.

Государственная пограничная охрана Латвии в августе впервые зафиксировала, как белорусские силовики в форме сопровождают мигрантов к латвийско-белорусской границе. С того момента беженцы 1319 раз пытались прорваться на территорию страны. 38 человек латвийские пограничники пропустили по гуманитарным причинам, еще 390 задержали за незаконный переход границы.

Еще весной было очевидно, что в Беларуси нет такого количества мигрантов из стран Ближнего востока и Африки, чтобы создать проблемы на границе Евросоюза. Но уже 10 мая в Минске приземлился первый самолет авиакомпании Fly Baghdad. Беларусь стала привлекательной для туристов из Ирака - уверял глава комитета по международным делам белорусского парламента Андрей Савиных.

Число иракцев, “желающих приобщиться” к белорусской культуре, вскоре выросло настолько, что самолет заменили на более вместительный, а число рейсов увеличили. С мая по август 2021 года количество перелетов авиакомпания Iraqi Airways из Багдада в Минск выросло с четырех до пяти в неделю. Добавились рейсы из трех иракских городов. В столице Беларуси стал регулярно приземляться Fly Baghdad, а из Турции прямые рейсы осуществлялись практически каждый день. По мере увеличения количества рейсов росло и число желающих пересечь границы Литвы, Латвии и Польши.

В августе Лукашенко заявил, что Беларусь и дальше готова принимать туристов из ОАЭ, Турции, Сирии, Ирана, Ирака и Афганистана. Он объяснил это экономическими причинами, но отверг свою причастность к организации миграционного потока. "Они говорят: вот там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, факты на стол, где Лукашенко, кого взял, перекидывает и так далее”, - потребовал он.

Тем временем на фоне первых несчастных случаев на границе ЕС удалось убедить Багдад прекратить авиасообщение с Минском. Переговоры о прекращении перелетов ведутся с Турцией и странами Африки. А журналисты провели ряд расследований, доказывающих причастность Беларуси к проблемам на границе.

К примеру, из расследования аналитического центра "Досье" и немецкого издания Der Spiegel следует, что в организации потока нелегальных мигрантов из Ирака с весны 2021 года замешана компания "Центркурорт". Она входит в в структуру Управления делами президента Беларуси. Фирма оказывала содействие в оформлении белорусских виз для граждан Ирака, которые в качестве цели визита в Беларусь называли "проведение охотничьего тура" под Минском. "Центркурорт" также обеспечивал и трансфер из аэропорта в Минск, размещение гостиницах “Минск” и “Беларусь”, откуда гостей организованно вывозили к границе. Агентство по безопасности внешних границ Евросоюза Frontex зафиксировало, что некоторые группы мигрантов к границе сопровождал автомобиль, напоминающий транспорт белорусских силовиков.