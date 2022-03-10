"Не думала, находясь на молдавской границе, что мне будет казаться, что я в Сирии"
Как Молдова помогает украинским беженцам — и надолго ли хватит ее ресурсов.
За первые десять дней войны в Молдову, одну из самых небогатых стран Европы, въехало порядка 250 тыс. украинских беженцев. Около 100 тыс. остаются в стране по состоянию на 7 марта. Это примерно 4% от всего населения Молдовы. В стране уже почти невозможно снять жилье, а все оперативно развернутые государством лагеря для размещения беженцев заполнены более чем на 75%. При этом поток беженцев на границе не стихает. Кровопролитная война, развязанная Россией против сорокамиллионной Украины, рискует обернуться гуманитарной катастрофой и для Молдовы.
Нескончаемый поток людей
О том, что в случае военной агрессии против Украины одним из главных вызовов для Молдовы станет огромный поток беженцев, еще в конце января говорил глава Службы информации и безопасности Александр Есауленко.
Поэтому реакция на тысячи бегущих от войны украинцев не заставила себя ждать. Уже к середине дня 24 февраля у пункта пропуска через молдавско-украинскую границу в селе Паланка был развернут палаточный лагерь временного размещения беженцев. На следующий день похожий лагерь заработал в селе Каларашовка, неподалеку от самого загруженного северо-восточного КПП Атаки — Могилев-Подольск.
В приграничных лагерях для беженцев и стационарных пунктах на КПП (где таких лагерей нет), круглосуточно дежурят волонтеры. Они оказывают прибывающим в Молдову первичную помощь, помогают найти транспорт до пункта назначения или, в случае необходимости, до центра размещения.
Правозащитник и координатор лагеря беженцев в селе Паланка по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Татьяна Кебак рассказывает, что молдавские власти смогли быстро отреагировать на ситуацию.
"Наверняка был план, который быстро реализовали. Мои коллеги из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев видели много конфликтов, в том числе их гуманитарную сторону, они были удивлены тем, насколько быстро Молдова отреагировала", — рассказывает правозащитница.
Несмотря на оперативную реакцию властей, из-за растущего потока людей на границе ресурсов государственных учреждений вряд ли будет хватать в будущем. По словам Кебак, сотрудники Пограничной полиции, Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, Бюро по миграции и убежищу работают на пределе возможностей:
"Каждый день все больше людей. Первые дни люди были только из Одессы, теперь уже пошли и Киев, и Харьков, и Мариуполь и Донбасс. Очень много городов. Теперь мы встречаем людей, которые говорят: "моего дома больше нет, моих родственников сегодня убило бомбой". Люди, которые видели войну, взяли все, что было, и убежали".
Украинцам, бегущим от войны, нередко требуется помощь психолога. Среди беженцев также множество детей.
"Всегда есть психологи в лагере. Потому что очень часто первые вопросы от людей, которые проходят за пограничный шлагбаум, следующие: а у вас тут не стреляют? А у вас не бомбят? Конечно, им нужна психологическая помощь. Еще мы привлекаем психологов, чтобы понять — этот ребенок точно с этими людьми приехал, или его подобрали и непонятно в каких он отношениях со взрослыми", — поясняет Кебак.
К 3 марта власти Молдовы подготовили около 25 тысяч мест в 78 центрах временного размещения. Как заявил прессе глава Единого антикризисного центра при правительстве Думитру Урдя, еще 25 тысяч мест откроются в ближайшее время.
Центры временного размещения разворачивают в легкоатлетическом манеже, спортивных залах, кинотеатрах, студенческих общежитиях, базах отдыха, санаториях и больницах
"Количество размещенных в Молдове людей сложно подсчитать. Многие размещаются у волонтеров. Очень помогают церкви, причем самых разных конфессий. Государственные центры размещения заполнены примерно на 77%. Точные цифры сложно назвать. Данные по количеству беженцев из Украины устаревают каждый час. Сейчас у Молдовы самая большая нагрузка по числу беженцев на душу населения", — говорит социолог, эксперт в области миграции и один из администраторов сайта помощи для беженцев dopomoga.gov.md Александр Макухин.
По подсчетам советника главы Нацбанка Молдовы Натана Гаршти, к 3 марта количество находящихся в стране беженцев составило около четырех тысяч человек на 100 тыс. местных жителей.
"Наплыв волонтеров — это что-то впечатляющее"
Украинская трагедия не оставила равнодушными и самих граждан Молдовы. С первых дней войны в стране развернулось волонтерское движение небывалых масштабов. Тысячи людей отправились к пунктам пропуска через госграницу, чтобы на личном транспорте бесплатно перевозить беженцев, оказать помощь в поиске жилья, помочь с логистикой. У каждого приграничного КПП появились стационарные пункты оказания первичной помощи. Там жителям Украины предлагают еду, средства личной гигиены, помогают найти транспорт, ночлег, бесплатно выдают sim-карты, предоставляемые мобильными операторами.
В центры размещения и организованные пункты сбора помощи граждане Молдовы доставляют продукты. Так, за первые два дня войны огромный павильон кишиневского выставочного комплекса Moldexpo, переоборудованный под склад, был забит гуманитарной помощью, которую туда принесли жители молдавской столицы.
Благодаря волне общественного недовольства, некоторые молдавские банки отказались от спекулятивного курса украинской гривны и позволяют обменять украинскую валюту по приемлемой цене.
Самая популярная группа в Facebook, посвященная помощи беженцам из Украины, насчитывает более 80 тыс. участников. В большинстве своем это граждане Молдовы, желающие оказать помощь спасающимся от войны.
В последние дни активность волонтеров все же снижается.
"Наплыв волонтеров в первые дни — это было что-то впечатляющее. Мы понимаем, что их энтузиазм будет угасать. Они устанут, они не могут помогать бесплатно вечно. Сейчас у государства есть немного времени, пока волонтеры берут на себя какой-то объем работы, чтобы сконструировать новые институты, инфраструктуру, найти людей, которые будут заниматься всем этим", — говорит Кебак.
Конечно, далеко не все граждане Молдовы с одинаковым радушием встречают украинских беженцев. Как отмечают собеседники, причин тому может быть несколько. Во-первых, молдавское общество хоть и в большинстве своем сочувствует народу Украины, но все-таки не едино в оценках этой войны. Во-вторых, в первые дни войны в Молдову въезжали люди не самого низкого достатка, которые не соответствуют классическому представлению о людях, терпящих бедствие.
"Да, в первые дни в Молдову въехали люди с достатком выше среднего, возможно, золотая молодежь, Одесса — богатый город. Возможно, они вели себя не совсем корректно здесь. Не думаю, что есть национальная причина", — считатет социолог Макухин.
Хейтспитч и недовольство в отношении украинцев, по мнению Кебак, могут быть связаны с несколько завышенными ожиданиями благодарности:
"Мы не должны играть в спасателей и жертв. Люди часто находят себя в статусе жертвы или спасителя, и им начинает это нравиться. Нужно обращаться с украинцами, как с гражданами своей страны. Не нужно иметь никаких ожиданий. Люди бегут от войны, они потеряли свои дома, они видели смерть".
Следует отметить, что сообщения о неподобающем поведении украинцев в Молдове в соцсетях нередко распространяют нынешние или бывшие активисты пророссийских движений или люди с пророссийской позицией.
Молдова или ЕС?
Главное, что пока спасает Молдову от логистического и гуманитарного коллапса — это то, что большинство въезжающих в страну жителей Украины используют ее в качестве транзитной страны.
"В первые дни уехали самые состоятельные украинцы. Это все заметили. У людей есть возможность, и мы не должны их за это осуждать. Сейчас все больше приезжают более уязвимые люди, которые часто вынуждены последние 20 км до границы идти пешком. Большинство, конечно, хочет в Европу: Польша, Германия, в последние дни и Болгария ", — рассказывает Кебак.
Тем не менее динамика такая, что с каждым днем все больше людей остается в стране — и это не только в Кишиневе, но и в регионах. Почти нигде уже невозможно снять жилье.
"Люди бегут сюда от страха. Я сталкивался с людьми, которые уезжали из своих городов, чуть ли не из под бомбежки, эти рассказы очень похожи на сцены из фильмов о Второй мировой войне. Эти люди, когда доезжают до безопасной территории, им психологически нужно успокоиться и понять, что они в безопасности. Они остаются на какое-то время. Сложно сказать, насколько они здесь", — добавляет Макухин.
Несмотря на большое количество нуждающихся в помощи и защите, немногие решаются официально запросить в Молдове убежище. Дело и в удобном режиме пребывания украинцев (могут находиться на территории страны 90 дней в течение полугода), и в нежелании носить подобный статус.
"Думаю, сейчас многие просто надеются, что все это закончится. Когда прояснится ситуация или когда будет заканчиваться срок пребывания, тогда буду просить. Сейчас просят убежища самые уязвимые. Они все беженцы, но формально попросили убежище только около двух тысяч человек", — говорит координатор лагеря в Паланке.
Справится ли страна?
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица во время пресс-конференции 7 марта призналась, что страна уже находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Без оперативного перенаправления потока беженцев в другие страны в Молдове очень быстро закончатся резервы.
Правительство предпринимает усилия, чтобы упростить транзит беженцев в страны Евросоюза
"Это очень большая нагрузка. Можно много говорить про героизм молдавских волонтеров — это действительно так. Но пока вся структура функционирует по принципу: мы делаем хоть что-то, потому что не знаем, что будет дальше. Нормальный уровень размещения пока как-то держится. Но если беженцы будут пребывать в геометрической прогрессии, то я не уверен, что наша система выдержит. Вопрос даже не в социальной помощи, а в обеспечении элементарных условий проживания", — опасается Макухин.
В последние годы, по словам правозащитницы Татьяны Кебак, в Молдове находилось около 500 беженцев. Примерно 100 человек в течение года запрашивали беженство, многие получали гражданство. Теперь число просителей постоянно возрастает.
"Я не знаю, что будет. Я никогда не думала, что я буду находиться на молдавской границе и мне будет казаться, что я где-то в Сирии после бомбежки Алеппо", — говорит Кебак.
Война, по ее словам, оказывается, везде похожа.
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