"Не думала, находясь на молдавской границе, что мне будет казаться, что я в Сирии"

За первые десять дней войны в Молдову, одну из самых небогатых стран Европы, въехало порядка 250 тыс. украинских беженцев. Около 100 тыс. остаются в стране по состоянию на 7 марта. Это примерно 4% от всего населения Молдовы. В стране уже почти невозможно снять жилье, а все оперативно развернутые государством лагеря для размещения беженцев заполнены более чем на 75%. При этом поток беженцев на границе не стихает. Кровопролитная война, развязанная Россией против сорокамиллионной Украины, рискует обернуться гуманитарной катастрофой и для Молдовы.

Нескончаемый поток людей

О том, что в случае военной агрессии против Украины одним из главных вызовов для Молдовы станет огромный поток беженцев, еще в конце января говорил глава Службы информации и безопасности Александр Есауленко.

Поэтому реакция на тысячи бегущих от войны украинцев не заставила себя ждать. Уже к середине дня 24 февраля у пункта пропуска через молдавско-украинскую границу в селе Паланка был развернут палаточный лагерь временного размещения беженцев. На следующий день похожий лагерь заработал в селе Каларашовка, неподалеку от самого загруженного северо-восточного КПП Атаки — Могилев-Подольск.

В приграничных лагерях для беженцев и стационарных пунктах на КПП (где таких лагерей нет), круглосуточно дежурят волонтеры. Они оказывают прибывающим в Молдову первичную помощь, помогают найти транспорт до пункта назначения или, в случае необходимости, до центра размещения.

Правозащитник и координатор лагеря беженцев в селе Паланка по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Татьяна Кебак рассказывает, что молдавские власти смогли быстро отреагировать на ситуацию.

"Наверняка был план, который быстро реализовали. Мои коллеги из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев видели много конфликтов, в том числе их гуманитарную сторону, они были удивлены тем, насколько быстро Молдова отреагировала", — рассказывает правозащитница.

Несмотря на оперативную реакцию властей, из-за растущего потока людей на границе ресурсов государственных учреждений вряд ли будет хватать в будущем. По словам Кебак, сотрудники Пограничной полиции, Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, Бюро по миграции и убежищу работают на пределе возможностей:

"Каждый день все больше людей. Первые дни люди были только из Одессы, теперь уже пошли и Киев, и Харьков, и Мариуполь и Донбасс. Очень много городов. Теперь мы встречаем людей, которые говорят: "моего дома больше нет, моих родственников сегодня убило бомбой". Люди, которые видели войну, взяли все, что было, и убежали".

Украинцам, бегущим от войны, нередко требуется помощь психолога. Среди беженцев также множество детей.

"Всегда есть психологи в лагере. Потому что очень часто первые вопросы от людей, которые проходят за пограничный шлагбаум, следующие: а у вас тут не стреляют? А у вас не бомбят? Конечно, им нужна психологическая помощь. Еще мы привлекаем психологов, чтобы понять — этот ребенок точно с этими людьми приехал, или его подобрали и непонятно в каких он отношениях со взрослыми", — поясняет Кебак.

К 3 марта власти Молдовы подготовили около 25 тысяч мест в 78 центрах временного размещения. Как заявил прессе глава Единого антикризисного центра при правительстве Думитру Урдя, еще 25 тысяч мест откроются в ближайшее время.