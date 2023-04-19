"Дочка говорит, что нет сил уже слушать про Великую Русь". Как пропаганда войны проникает в российские школы
С российским вторжением в Украину политическая агитация в России заметно усилилась. Этого не избежали и школы, в которых учится более 17,7 млн детей. Но Кремль не учел, что школа – это прежде всего люди, которые в ней работают. Контроль за каждым педагогом – все еще непосильная задача для российских властей.
3 марта 2022 года, спустя неделю после российского вторжения в Украину, Минпросвещения провело Всероссийский открытый онлайн-урок "Защитники мира". Урок был посвящен "освободительной миссии на Украине" и тому, "какую опасность представляет НАТО", говорилось в официальном Telegram-канале министерства.
"Сейчас все готовы обсуждать новостные сводки из всех источников, давать оценочные суждения, кричать и плакать. Пространство вокруг наполнено эмоциями. Но сколько людей, столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и найти свое. Для этого нужно понять, что все немного сложнее, чем может показаться", – говорит в начале урока актриса и телеведущая 12-летняя София Хоменко, повторяя излюбленные нарративы российской власти о том, что "все не так однозначно".
Разговоры о войне с Украиной стали звучать в российских школах во время классных часов – обязательных еженедельных воспитательных уроков. Но первое время этой темы касались на усмотрение учителя, администрации школы или региональных властей. Требований обсудить эту тему с детьми на федеральном уровне не было.
Некоторые учителя при этом выступали с резкой критикой военной операции. Так, весной 2022 года учитель английского языка из Пензы Ирина Ген осудила российское вторжение, сравнила Россию с Северной Кореей и посоветовала воспитанницам отправиться вместо Чехии, куда они планировали поехать, на соревнования в Донбасс. Один из учеников, присутствовавших на разговоре, сделал аудиозапись и передал ее родителям, а те – в правоохранительные органы. Против учительницы возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о вооруженных силах РФ. Летом 2022 года суд Пензы приговорил Ген к пяти годам условно.
Первыми попытками на общероссийском уровне усилить в школах пропаганду военных действий России в Украине стала акция "Письмо солдату". Она была приурочена к излюбленной Кремлем календарной дате – 9 маю, Дню Победы.
Школьников, в том числе возраста 7-10 лет, призывали написать письмо российским военнослужащим, которые "выполняют боевой долг за пределами нашей страны" без упоминания непосредственно Украины. В чатах в WhatsApp, где учителя обычно общаются с родителями учеников, стали появляться призывы принять участие в акции, явно скопированные из внутреннего чата для учителей.
Помимо этого, министр просвещения Сергей Кравцов объявил о появлении в школах с 1 сентября 2022 года нового урока – "Разговоров о важном", на котором учителя будут рассказывать о "ключевых аспектах жизни человека в современной России".
К концу лета стали известны темы этих уроков: день знаний, забота о пожилых людях и окружающей среде, рассказы об известных ученых, композиторах, актерах, родившихся в России, СССР или Российской империи. Отдельные уроки посвящены военно-патриотическим темам – дню защитника отечества, государственным символам России, Конституции, а также аннексии Крыма, которую российские власти называют "воссоединением".
"Свобода учителя начинается тогда, когда закрывается дверь класса"
С сентября 2022 года каждый понедельник в каждой российской школе начинается с поднятия флага и прослушивания гимна России, после чего начинается урок "Разговоры о важном". Обязанность проводить эти уроки легла на плечи классных руководителей. К каждому понедельнику Минпросвещения готовит методические рекомендации и поурочные планы, где подробно объясняется, что нужно говорить детям в зависимости от их возраста. Все это было призвано унифицировать содержание этих уроков во всех российских школах.
Свобода за закрытой дверью
Но усилия Кремля по внедрению пропаганды в школьное образование натолкнулись на невозможность проконтролировать дословное исполнение своих рекомендаций. Многие учителя, не выступая открыто против войны в Украине, стараются не касаться этих вопросов во время "Разговоров о важном". Они фокусируют внимание на общечеловеческих ценностях: рассуждают о важности науки и образования, бережного отношения к близким – и избегают упоминаний Украины и военного конфликта.
"Свобода учителя начинается тогда, когда закрывается дверь класса и учитель остается один на один с детьми. Там же и заканчивается", – рассказал oDR источник в системе образования, пожелавший остаться анонимным по соображениям безопасности.
По его словам, учитель может заниматься с детьми тем, чем посчитает нужным, "и даже иногда получить одобрение – часто негласное – на свои действия со стороны завуча и даже директора".
Но такая вольность – большой риск и для учителя, и для всей школы.
"Стоит найтись ученику, который пожалуется родителям или сам снимет все происходящее на камеру, учителю, а с ним и директору, будет не до смеха", – говорит собеседник.
Так произошло с учительницей математики в московской школе №1747 Татьяной Червенко. Вместо "Разговоров о важном" она проводила урок математики в восьмом классе. Осенью ее отвезли на допрос в полицейский участок после череды доносов, а затем уволили из школы.
Проще всего учителям начальной школы. Сценарии "Разговоров о важном" для младшеклассников, разработанные Минпросвещения, мало упоминают военную кампанию в Украине.
"Наша учительница просто рассказывала весь год о русских писателях, композиторах, дети слушали музыку Чайковского. Она рассказывала о жизни Ломоносова, о том, что важно учиться, работать, любить свою страну. Какие-то общие слова обо всем и ни о чем. Кто-то спит, как моя дочка, кто-то слушает, кто-то болтает с соседом – в общем, какой-то бессмысленный урок, но без пропаганды, – говорит Ольга, мама четвероклассницы из московской школы (имена родителей и детей изменены по их просьбе и из соображений безопасности). – Дочь рассказывала, что один раз учительница резко выключила видео, где прозвучало слово Украина, так что дети даже не поняли, что там говорилось". По ее словам, педагог спокойно смотрит на то, что многие дети часто пропускают "Разговоры о важном".
Тем не менее учителям средней и старшей школы сложнее избегать политических вопросов: в рекомендациях для старшеклассников уже фигурируют фразы о "Русской весне", угрозах, исходящих от стран НАТО, а также об "антироссийской" и "антирусской" политике украинских властей в Крыму. К тому же дети в старших классах активнее пользуются смартфонами и могут записать урок на диктофон или видеокамеру. Но и в этом случае педагоги стараются оградить детей от пропаганды.
"Классный руководитель – учитель математики. Изначально он старался вообще не касаться политики, говорил о красотах природы, про полеты в космос, – рассказывает Яна, мама семиклассницы из Подмосковья. – Но в последнее время стали проскальзывать актуальные проблемы. Тема Украины не поднимается, но есть противопоставление США. Например, он говорил, что на нашем гербе орел гордо распахнул крылья, а у них – скромненько сидит, как жалкая птичка".
Хотя "Разговоры о важном" должны проходить лишь один раз в неделю по понедельникам, политические темы часто поднимаются на других уроках. Все зависит от настроения и политических взглядов конкретного учителя.
"Учителя истории и географии активно выражают свою позицию за [российское вторжение в Украину], – говорит Александр, отец восьмиклассника из Москвы. – В основном такие смыслы: американцы всегда наши враги, поэтому иначе быть не могло, и вообще исторически эти земли были российскими. Последнее говорил учитель истории".
Похожая ситуация складывается и в школе, которую посещает дочь Яны. О войне в Украине чаще говорят учителя на своих уроках, чем классный руководитель на "Разговорах о важном". Так, по словам Яны, "учительница музыки включала детям несколько раз песню "Я русский", но детей ее исполнять не заставляла, а сама она сетовала, что очень боится за брата, который воюет – добавила, что он патриот, ушел добровольцем".
Опять про Великую Русь
Неумелый морализаторский тон пропагандистских уроков мало пришелся по вкусу детям всех возрастов.
"Учительница русского языка постоянно говорит детям о величии России, какая это великая и большая страна. К месту и не к месту. Дочка говорит, что нет сил уже слушать про Великую Русь. И еще говорит, что учительница даже голос меняет, когда произносит слово Русь. Как бы завывает – Вели-и-и-икая Ру-у-у-усь", – пересказывает слова дочери-четвероклассницы ее мама Ольга.
На "Разговорах о важном" скучают и "тупят в телефонах" даже те дети, которые согласны с тем, что "фашисты хотели напасть на нас и всех уничтожить, но, слава Богу, Путин всех защитил", – говорит Яна, мама семиклассницы из Подмосковья.
По словам Александра, отца восьмиклассника из Москвы, подростки охотно подхватывают радикальные настроения, перенимают обсценную лексику, звучащую с экранов телевизоров и из уст старших родственников: "украинцы – хохлы, американцы – пиндосы, рисуют Z-символику". Впрочем, говорит Александр, это никак не мотивирует их идти на военную службу: попасть в армию никто не хочет, "есть разговоры про то, как откосить".
Но многие родители российских школьников, даже выступая против войны в Украине, поддерживают введение "Разговоров о важном". Аргументом часто становится сравнение с США, которых советские, а теперь и российские власти называют главным геополитическим соперником. Родители отмечают, что "в США тоже понимают флаг" и рассказывают о любви к родной стране.
Цитадель для избранных
Уровень образования в школе напрямую влияет на количество пропагандистских мероприятий. В лицеях с углубленным изучением предметов, чьи воспитанники занимают первые места на всероссийских олимпиадах, количество пропагандистских мероприятий сведено к минимуму.
"После 24 февраля уехала примерно треть класса и очень многие учителя"
"Мой сын не был ни на одном "Разговоре о важном", школа относится к этому с пониманием, – говорит Оксана, мать одиннадцатиклассника из известного московского лицея. – Почти никто из мальчиков не собирается оставаться в России. Очень многие уже уехали, не только семьи с мальчиками. В целом после 24 февраля уехала примерно треть класса и очень многие учителя".
По ее словам, директор изо всех сил пытается сохранить классы и педагогический коллектив, состоящий из талантливых учителей, и "ради этого готов на многое". Тем не менее даже в лицее чувствуется раскол среди педагогического состава. Открыто за войну с Украиной высказывается учитель истории, который "считает, что гнилой Запад строит козни". Впрочем, дети относятся к нему скептически, добавляет Оксана.
В общеобразовательных школах, не занимающих первые места в рейтинге лучших школ региона, детей активнее призывают участвовать в мероприятиях, связанных с военной кампанией – писать на уроках письма и рисовать открытки российским солдатам, собирать для военных госпиталей одежду и лекарства. В некоторых школах за пропуски "Разговоров о важном" ругают, а детям, отказавшимся писать письма российским солдатам, ставили "двойки" по русскому языку или литературе.
"Если у школы есть достижения образовательного характера, школа будет в первую очередь хвастаться ими. И в общем количестве новостей обязательные патриотические мероприятия просто затеряются", – объясняет собеседник oDR, знакомый с работой российской системы школьного образования.
По его словам, у каждой школы есть KPI – система рейтинга, которая учитывает критерии и методики, разработанные региональными министерствами и департаментами образования. В списке критериев оценки вклада школ в качественное образование упоминается "Профилактика правонарушений". Если школа не показывает положительной динамики по этому критерию, могут возникнуть вопросы к администрации школы.
"Директору легче всего отчитаться количеством проведенных мероприятий, особенно патриотической направленности. Для некоторых директоров это становится прекрасной возможностью демонстрировать активность, при этом ничего реально не делая", – добавляет он.
"Уроки мужества" от Дарьи Дугиной
Давление на школы пытаются оказывать и некоммерческие организации радикального, порой националистического характера. Их цель – проводить свои мероприятия в образовательных учреждениях. Но школа не обладает автономией в принятии решений – любое мероприятие должно получить разрешение муниципальных или региональных властей, например, регионального министерства или городского департамента образования. Эта волокита пока спасает школы от ярых сторонников войны.
"Везде один ответ – пусть министерство согласует проведение мероприятия, и всем будет спокойно. Мы – за! Только министерство просто не отвечает – и когда мы были инициативной группой молодежи, и когда стали общественной организацией", – сетовал в начале апреля руководитель центра патриотического воспитания "Память Отечества" Владимир Кленин.
Он жаловался на отказы директоров школ согласовать проведение урока мужества, посвященного Дарье Дугиной – дочери российского националиста и философа Александра Дугина, которая погибла в результате подрыва автомобиля. Спустя неделю Кленин сообщил о получении разрешения от Минобразования Московской области, после чего ему стали поступать письма от образовательных учреждений о готовности провести "Урок мужества".
Легион лояльных
В 90-е годы директора школ в России могли избираться коллективом образовательного учреждения в соответствии с законом "Об образовании" в редакции 1992 года. Но в декабре 2012 года, спустя полгода после переизбрания Владимира Путина на третий президентский срок, в закон были внесены изменения.
Теперь директора назначаются муниципальными или городскими властями, если речь идет о государственных школах. В законе сохранилась формулировка о возможности избрания директора на общем собрании работников, но кандидатура руководителя все равно должна быть одобрена выше.
На практике российские власти не допускают выборов директора коллективом. Школам рекомендовали – по сути, приказали – принять единообразные уставы, в которых не упоминается возможность выбора директора. Эта реформа привела к тому, что школьные директора вынуждены выполнять не только приказы, но и рекомендации местных департаментов образования, если хотят сохранить свою должность. Часто эти рекомендации касаются непосредстенного участия школ в различных мероприятиях патриотической направленности.
Еще один из критериев эффективности работы директора – это участие школы в региональных или федеральных образовательных проектах, таких как классы с углубленным изучением определенных предметов: математики, физики, химии, истории и других. Но чтобы школа смогла открыть такой класс в своих стенах, ученики должны показать высокие результаты в ходе проверочных работ.
Собеседник oDR, знакомый с системой рейтинговая школ, объясняет: "Если школа не смогла войти в проект "Медицинский класс в московской школе" или "Инженерный класс в московской школе", то всегда есть "Кадетский класс в московской школе". А как только школа входит в этот проект, количество патриотических мероприятий возрастает многократно".
Проект "Кадетский класс в московской школе" стартовал в 2014 году – в год, когда Россия аннексировала Крым. Тогда к проекту присоединились 90 московских школ, а кадетами стали 8400 детей. В 2021-2022 учебном году число школ-участниц выросло уже до 261, а количество воспитанников превысило 27 тыс. детей.
Кадетские классы открыты не только в Москве, но и по всей стране. Так, в 2018 году в кадетских классах при обычных школах, кадетских корпусах и училищах учились почти 200 тыс. детей. Программа образования здесь нацелена на подготовку к государственной и военной службе, а многие классы курируют силовые ведомства: Минобороны России, МЧС, МВД, МИД, Минюст, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардиия.
При этом сфера работы ведомства напрямую влияет на темы пропагандистских мероприятий. Так, в московской школе №1694, расположенной в районе Ясенево недалеко от штаб-квартиры Службы внешней разведки, неизменной темой классных часов с прошлого учебного года стала история советской разведки. В сентябре 2022 года школа получила имя советского чекиста Павла Фитина, который возглавил пятый отдел ГУГБ НКВД СССР в 1939 году по приказу Лаврентия Берии и руководил службой внешней разведки до 1946 годы. По случаю присвоения нового имени школьная администрация проводила конкурс детских сочинений на тему "Мой герой – Павел Фитин".
Но кадетские классы – далеко не единственный проект российских властей по усилению военно-патриотического воспитания. Так, в 2015 году по указу Путина было создано Российское движение школьников (РДШ), а спустя год по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу – всероссийское детско-юношеское общественное движение "Юнармия". Первыми членами "Юнармии" стали участники военно-спортивных юношеских игр "Зарница" и "Орленок", появившихся еще в СССР. В 2023 году число участников "Юнармии" превысило 1 млн 300 тыс. человек.
В 2022 году, снова по указу Путина, было создано общероссийское молодежное "Движение первых", объединившее и "Юнармию", и РДШ, и всероссийский конкурс "Большая перемена", организованный Росмолодежью совместно с Министерством просвещения.
Именно из детей, участвующих в пропагандистских проектах федерального уровня, выбирают участников встреч с российским президентом.
1 сентября 2022 года Путин провел урок "Разговоры о важном", который транслировался по ведущим федеральным ТВ-каналам. На мероприятии присутствовали российские школьники со всей страны, которые так или иначе до этого участвовали в проектах военно-патриотической направленности.
Например, Даниил Лесных, представленный как школьник из Астраханской области, не первый раз видит перед собой на расстоянии вытянутой руки первых лиц государства. Он уже встречался с министром обороны Шойгу, фотографию с которым разместил на своей странице во "Вконтакте". Даниил сам рассказал перед камерами на встрече с Путиным, что является участником "Юнармия", а также активистом детского общественного совета Музея Победы и объединения "Сила – в правде!"
"Закрывать глаза на мрак уже нельзя"
Школы в России долго пытались соответствовать мифу, что они вне политики. Как минимум три российских закона запрещают идеологическую пропаганду и политическую агитацию в школах.
Но на практике эти законы нарушаются их же составителями, а давление на школы усиливается, что сказывается на общей атмосфере в педколлективе. В 2023 году это коснулось и тех школ, где благодаря высоким образовательным достижениям удавалось оградить детей от пропаганды и политической агитации. Оксана, мать одиннадцатиклассника из московского лицея, сокрушенно признает:
"Мне кажется, это сравнимо в какой-то мере с теми пресловутыми московскими и питерскими хипстерами, которые "строили сервисы", закрывая глаза на сгущающийся мрак. Эта школа много лет была такой кулуарной вещью в себе – да, вокруг творятся какие-то ужасы, но мы вот тут делаем свое дело, растим талантливых детей, круто их учим. Теперь закрывать глаза на мрак уже нельзя, он везде".
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