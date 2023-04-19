"Дочка говорит, что нет сил уже слушать про Великую Русь". Как пропаганда войны проникает в российские школы

3 марта 2022 года, спустя неделю после российского вторжения в Украину, Минпросвещения провело Всероссийский открытый онлайн-урок "Защитники мира". Урок был посвящен "освободительной миссии на Украине" и тому, "какую опасность представляет НАТО", говорилось в официальном Telegram-канале министерства.

"Сейчас все готовы обсуждать новостные сводки из всех источников, давать оценочные суждения, кричать и плакать. Пространство вокруг наполнено эмоциями. Но сколько людей, столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и найти свое. Для этого нужно понять, что все немного сложнее, чем может показаться", – говорит в начале урока актриса и телеведущая 12-летняя София Хоменко, повторяя излюбленные нарративы российской власти о том, что "все не так однозначно".

Разговоры о войне с Украиной стали звучать в российских школах во время классных часов – обязательных еженедельных воспитательных уроков. Но первое время этой темы касались на усмотрение учителя, администрации школы или региональных властей. Требований обсудить эту тему с детьми на федеральном уровне не было.

Некоторые учителя при этом выступали с резкой критикой военной операции. Так, весной 2022 года учитель английского языка из Пензы Ирина Ген осудила российское вторжение, сравнила Россию с Северной Кореей и посоветовала воспитанницам отправиться вместо Чехии, куда они планировали поехать, на соревнования в Донбасс. Один из учеников, присутствовавших на разговоре, сделал аудиозапись и передал ее родителям, а те – в правоохранительные органы. Против учительницы возбудили уголовное дело о распространении ложной информации о вооруженных силах РФ. Летом 2022 года суд Пензы приговорил Ген к пяти годам условно.

Первыми попытками на общероссийском уровне усилить в школах пропаганду военных действий России в Украине стала акция "Письмо солдату". Она была приурочена к излюбленной Кремлем календарной дате – 9 маю, Дню Победы.

Школьников, в том числе возраста 7-10 лет, призывали написать письмо российским военнослужащим, которые "выполняют боевой долг за пределами нашей страны" без упоминания непосредственно Украины. В чатах в WhatsApp, где учителя обычно общаются с родителями учеников, стали появляться призывы принять участие в акции, явно скопированные из внутреннего чата для учителей.