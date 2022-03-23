Поразила хладнокровность русских солдат, когда они сказали: "Да, расстреляли бы, даже скорую помощь…"

Старший боевой медик, сержант Инна Дерусова стала первым Героем Украины, получившим это звание посмертно. Дерусова погибла 26 февраля во время артиллерийского обстрела города Ахтырка в Сумской области, перед этим успев спасти более 10 человек. Всего, до данным Минздрава Украины, с начала войны и по состоянию на 16 марта российские войска обстреляли 43 машины скорой помощи и 117 больниц. Семь из них восстановлению не подлежат. Фотографии двух беременных женщин, получивших ранения после атаки на роддом и детскую больницу в Мариуполе, облетели мировые СМИ. Одна из женщин умерла, вторая родила девочку Веронику. Роды в бомбоубежищах стали привычной практикой, так же как и операции при обстрелах и эвакуация тяжело больных. oDR попросил украинских медиков из разных концов страны рассказать о том, как изменилась их работа во время войны.

Оксана Слободяна, медсестра детской больницы, активистка движения "Будь як Ніна", защищающего трудовые права медсестер, Львов

Нейрохирургия из киевского Охматдета (главная детская больница Украины, занимающаяся самыми сложными случаями; аббревиатура расшифровывается как "охрана материнства и детства" – прим. ред.) переехала во Львов, непосредственно в мою больницу. Реанимационные, кардиологические отделения тоже. Если кому-то нужны пересадки органов, то ждать не будут. Даже если можно немного потянуть время, то все равно операции нужно делать. Вообще детей много. Не все отделения переполнены, но много.

Во Львове тоже постоянно воздушные тревоги. И медсестры, помимо своих основных обязанностей, должны эвакуировать пациентов. Особенно это тяжело для персонала реанимации, хирургии, где дети лежачие без родителей. Там, где нужно брать этого ребеночка со всеми этими трубочками, со всеми аппаратами, и нести в бомбоубежище. Это очень тяжелая история. Ведь таких детей вообще не рекомендуется трогать. А тут ты обязан их переносить. И это может быть 2-3 раза в сутки. Это очень тяжело психологически, да и просто физически. Одна из мам устроила скандал, мол, она уже третий раз спускается, а ничего не происходит, и в бомбоубежище она больше не пойдет. Но ответственность за нее медики несут. Приходится "включать" психолога, чтобы иметь возможность и помочь, и поддержать, а иногда и отругать. Разные ситуации бывают.

К таким мелочам, как трудовые права, ни у кого нет внимания, потому что война. И это логично. Ну а мы же такие жертвенные! Мы лишний раз не будем добиваться, себя отстаивать, потому что понимаем, что в стране еще хуже ситуация. Это наша украинская натура.