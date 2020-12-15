"Открыла Facebook и написала все, что на душе". Как украинская медсестра организовала протестное движение

Нина Козловская – медсестра из районной больницы в Боярке Киевской области и основательница движения за права медработников. "Не пора ли нам уже выйти под Верховную Раду и напомнить нашим "верховодам", что не только о реформе нужно думать, но и о тех, кто в ней работает за копейки?" – так она начала свой пост в Facebook в ноябре прошлого года. Медики со всей Украины откликнулись и под хештегом "Будь как Нина" стали писать свои истории – о низких зарплатах и разочаровании в медреформе, начатой в Украине в 2018 году.

Уже в декабре Козловская собрала медработников на первую акцию под Верховной Радой. "Не раб", – написали протестующие на своих медицинских масках и требовали повысить им зарплаты. В феврале этого года украинские медики снова протестовали. К требованию о достойных зарплатах добавились лозунги о недовольстве медреформой, предполагавшей в ходе “оптимизации” закрытие ряда больниц и сокращение персонала. Медработники потребовали провести парламентские слушания, чтобы пересмотреть всю реформу – теперь уже с их участием.

Накануне очередной акции, запланированной на 16 декабря, мы поговорили с Ниной Козловской о ее работе в больнице и проблемах, вызванных пандемией COVID-19, о защите прав медработников и попытке создать независимый профсоюз.

"Работы в больницах прибавилось, а зарплаты не изменились"

Я – медсестра, у меня высшая категория и 25 лет стажа. Мой оклад – 3841 гривен (около 135 долларов – ред.). С надбавками и после уплаты налогов я получаю где-то 4500-4700 гривен в месяц (до 165 долларов – ред.).

За аренду квартиры – а я живу с сыном и сама его воспитываю – нужно заплатить 5000 гривен плюс коммунальные услуги (около 200 долларов). Это больше, чем моя зарплата. Поэтому после смены я бегу на подработку, например, ставлю больным капельницы на дому, делаю уколы. Подрабатываю и на выходных. Мои родители живут в селе и помогают домашними овощами и фруктами. Так и живем. Если бы я работала только в больнице и мне никто не помогал, было бы просто невозможно выжить.

Когда я только пришла в эту больницу, там как раз не хватало медсестер в неврологическом отделении. И меня туда взяли сразу. Потом я поняла, почему. Потому что это отделение очень тяжелое, одно из самых тяжелых. Там лежат больные с инсультом, за которыми нужен особый уход.

Зарплаты у нас всегда были невысокие. Но раньше хоть цены на продукты и коммунальные услуги были ниже, и мы могли как-то выживать. Из-за инфляции цены на все поднялись, а зарплаты остались такими же. В нашем отделении всегда не хватало медсестер, из-за чего нам приходилось больше работать. Теперь медсестер стало еще меньше – они увидели, что работы прибавилось, а зарплаты не изменились. Поэтому большинство стало искать лучшие зарплаты в частных клиниках или выезжать за границу.