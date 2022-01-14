От протеста к смуте: Казахстан в борьбе за справедливость и лучшую жизнь

Протесты, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. В Мангистауской области протесты поддержали рабочие нефтяных и горнорудных предприятий, жители городов и поселков. В следующие 4-6 дней протестные акции были поддержаны во многих городах и регионах страны. В некоторых они переросли в вооруженные налеты на здания и инфраструктуру (кто именно стоит за этими налетами и кто именно в них участвовал пока достоверно неизвестно).

Общность недовольных

Вечером 4 января группа молодых людей из политического движения Oyan, Kazakhstan (Проснись, Казахстан) стала собираться в Алматы у Парка первого президента – одного из многочисленных "сакральных мест", созданных авторитарным режимом Нурсултана Назарбаева в последние 30 лет. Политические активисты стояли под сильным дождем, надеясь, что горожане откликнутся на их очередной призыв поддержать митингующих в Мангистауской области.

Ожидая других демонстрантов, они с тревогой поглядывали на фотографирующего их мужчину, подозревая в нем сотрудника Комитета национальной безопасности. Уже тогда люди ощутили – полиция здесь не для того, чтобы их защищать.

Спустя некоторое время к активистам присоединилась большая группа мужчин, часть из которых была известна как молодые национал-патриоты, прежде конфликтовавшие с Oyan, Kazakhstan. Идеологические различия в тот вечер потеряли значение.

Вместе они прошли маршем по небольшой улице и вскоре были остановлены полицией. Затем часть убежала, часть отпустили, другую часть задержали, перед этим избив, или, причиняя боль, тащили по асфальту.

Те активисты, которым удалось уйти от полиции, чуть позже присоединились к другой группе протестующих почти на окраине Алматы. Митинг возле спорткомплекса Almaty Arena был организован незарегистрированной Демократической партией Казахстана.

Однако часть собравшихся там людей вовсе не принадлежит к какой-либо политической организации или движению, а к лидеру Демократической партии Казахстана Жанболату Мамаю относятся с опаской, объясняя свой скепсис его возможной аффиллированностью с властями. Сам Мамай, недавно судившийся с бывшим акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, впрочем, неоднократно отрицал подобные обвинения.

После нескольких часов митинга, все пришедшие отправились в 18-километровый путь до здания администрации города. Колонна казалась бесконечной – ее начала и конца не было видно. Люди шли вперемешку с машинами. Из многих машин были вывешены флаги, а на багажниках сидели демонстранты. Иногда они пели гимн страны и скандировали "Алга, Казахстан!". Жители ближайших домов приветствовали их с балконов, выносили воду и медицинские маски.