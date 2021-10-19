В защиту подвига

Сложно представить, сколько раз за последние пять лет я говорила своей команде правозащитников и другим активистам: "Подумайте о себе! Если вы умрете от переутомления сегодня, то завтра некому будет помогать другим!". А год назад мы – сообщество поддержки активистов "Открытое пространство" – запустили психологическую службу. У нас работает горячая линия, где десятки психологов бесплатно консультируют и поддерживают самых разных людей, работающих или занятых волонтерством в общественно-политической сфере. В запросах о помощи речь идет по большей части о двух типах травмы. Источник первой – в столкновении с полицейским государством в лице силовых или бюрократических структур. Вторая же – результат выгорания и недостатка поддержки внутри самого сектора НКО.

Параллельно с растущим давлением государства на общество гражданские структуры столкнулись и с внутренними проблемами. Так, в последние пару лет разразилось несколько скандалов, связанных с некоммерческими организациями и, казалось бы, либеральными средствами массовой информации. Часть конфликтов – например, в Молодежном правозащитном движении или издании Moloko Plus – были начаты с обвинений в сексуальном харрасменте. Но стоило копнуть поглубже, и выяснилось, что на деле речь шла о трудовой эксплуатации, авторитарности управления и нездоровой среде в целом. И если к атакам со стороны государства люди, идущие в некоммерческий сектор или политику, в целом готовы, то столкновение с токсичностью и со злоупотреблением властью внутри группы соратников и коллег становится полной неожиданностью и приводит к ощущению двойного давления.

"У моих сотрудников не может быть времени на ванну"

Я росла и взрослела среди старшего поколения правозащитников, у которых к пятидесяти годам было личное кладбище друзей размером с кладбище морпехов времен вьетнамской войны, а также полное отсутствие здоровья, блеска в глазах и прочих атрибутов живого человека. До сих пор помню высказывание своего бывшего шефа, с гордостью рассказывающего о преимуществах душевой кабинки в доме одной из сотрудниц: "У моих сотрудников не может быть времени на ванну". Я наблюдала целую команду молодых людей с горящими глазами, пришедших на волне ранних девяностых в НКО. Многие из них выгорели, не видя никакой отдачи и смысла в своей работе. Хотелось видеть вокруг здоровых, красивых, счастливых людей, вместе делающих жизнь лучше. И я взялась за принцип "сперва кислородную маску себе, потом ребенку" со свойственным мне энтузиазмом. Тем более, что принцип этот набирал все больший вес в публичном дискурсе.

Однако со временем я все сильнее понимала двойственность ситуации: ведь лично мне ни разу в жизни не удалось сделать ничего красивого, сильного и важного без того, чтобы не поломать себя, не переступить через "не могу" и "страшно", без бессонных ночей и в конечном итоге – без того, чтобы отдать кусочек себя. В первый раз остро я столкнулась с таким конфликтом ценностей в августе прошлого года, когда в соцсетях появился призыв волонтеров на помощь белорусским коллегам: нужны были руки и глаза, чтобы фиксировать и обрабатывать опросы пострадавших от пыток в изоляторе на Окрестина.