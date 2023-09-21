"Я начал понимать, что чувствуют женщины, когда им что-то угрожает"

Год назад, 21 сентября 2022 года, российские власти объявили о начале "частичной" мобилизации. При этом смысл "частичности" так и остался неясным. Понятно было только одно: "загребут" не всех военнообязанных, но в опасности – каждый.

В следующие недели Россию покинули десятки тысяч мужчин призывного возраста. А многие из оставшихся приняли меры, чтобы избежать получения повестки: срочно переехали, сменили номер телефона, ушли из соцсетей. Памятки о том, как правильно "бегать от военкомата", опубликовали сразу несколько независимых НКО и масс-медиа, осенью 2022 года начала свою работу служба "Идите лесом", помогающая призывникам избежать мобилизации.

В годовщину начала "частичной" мобилизации oDR поговорил с мужчинами, уже год живущими под дамокловым мечом: как изменился их круг общения, какие меры предосторожности стали для них нормой, какие решения пришлось принять? Найти собеседников для этого материала было непросто: выражать мысли и эмоции стало настолько небезопасно, что ни с кем, кроме самого близкого круга, многие люди тему войны не обсуждают в принципе. Те, кто готов был поделиться своими мыслями, попросили скрыть их местонахождение и полностью анонимизировать их истории.

Мы благодарны нашим собеседникам, согласившимся пойти на риск, и публикуем их рассказы от первого лица под псевдонимами и с минимальными правками и сокращениями.

Петр, 44 года, самозанятый, строитель

Я давно живу не по прописке. Это решение не было связано с войной, но когда 21 сентября в прошлом году объявили о мобилизации, я подумал, что если придет повестка по адресу прописки, то мне придется уезжать. Я стал откладывать деньги, чтобы, если что, потом продержаться в каком-то другом месте. Хорошо помню, что в тот день, когда объявили мобилизацию, я начал понимать, что должны чувствовать женщины, когда их безопасности что-то угрожает. Это было новое для меня и странное чувство.

За последний год у меня было много стресса. Я понимаю, что в любой момент может сложиться такая ситуация, в которой мне надо будет мгновенно сорваться и уехать. Главный вопрос: "А успею ли я выбраться?". Не могу сказать, что пристально слежу за новостями и каждый день их мониторю, но в начале этого лета был момент, когда я отказался от всех поездок, потому что ожидал контрнаступления украинских военных, и часть моей семьи могла оказаться под угрозой. Я читаю буквально несколько каналов в Телеграмме, но не могу сказать, что ориентируюсь на них при принятии решений.