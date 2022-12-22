"Никаких забастовок, пока идет война". Как выживают российские профсоюзы

Война, санкции и тоталитарный дрейф российского государства стали испытанием для профсоюзов. В то время как официозная Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает "спецоперацию", так называемые "новые" или "свободные" профсоюзы открыто или молчаливо осуждают войну. Но и те, и другие за редкими исключениями отказались от коллективных действий, опасаясь навлечь на себя гонения.

Тем не менее профсоюзный активизм в России не умер. oDR поговорил с российскими профсоюзными деятелями о том, как профессиональное движение переживает войну и какое будущее его ждет.

Что россияне думают о профсоюзах

Членами профсоюзов называют себя 5% взрослых россиян, опрошенных рекрутинговым порталом Superjob минувшей зимой. Если верить этой цифре, уровень юнионизации в РФ в разы ниже, чем в большинстве развитых стран.

В то же время старейший и крупнейший профцентр страны – ФНПР – заявляет, что в 120 его членских организациях состоит 19,4 млн человек, то есть почти четверть трудоспособного населения. Если взять за основу эти данные, то получается, что в России в профсоюзах состоит большая доля работающих граждан, чем, например, в Германии (16%) или США (10%).

Парадоксальным образом, по-своему верными могут оказаться обе цифры, что объясняется спецификой самой ФНПР – наследницы советских "государственных" профсоюзов. Ее членами россияне нередко становятся автоматически, когда устраиваются на работу. В итоге значительная часть членов профсоюза попросту не знает о собственном участии в нем.