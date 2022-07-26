"Люди бастуют только в тех случаях, когда жизнь становится невыносимой"

Госстатистика утверждает, что в России практически нет забастовочного движения. По данным Росстата, за весь прошлый год в стране произошло лишь две забастовки, в которых участвовало 38 человек. Но за пределами этой утешительной и абсолютно искусственной реальности россияне и трудовые мигранты не только бастуют, но и прибегают к более радикальным действиям – вплоть до голодовок, угроз самоубийством и даже убийств работодателей.

Восстановить реальную картину рабочего сопротивления в современной России пытается независимый проект "Мониторинг трудовых протестов". oDR побеседовало с его руководителем, социологом Петром Бизюковым о том, как российские трудящиеся борются за свои права и чего ждать от рабочего движения в военное время.

Когда говорят о трудовых протестах, обычно имеют в виду забастовки. По вашим данным, это не совсем так. Что вы вкладываете в понятие "трудовой протест"?

В России – запретительное законодательство о забастовках, принятое в 1993 году неолиберальной командой, пришедшей тогда к власти. В нем прописана долгая и сложная процедура коллективного трудового спора, выполнить которую практически невозможно. Важнейший инструмент воздействия на работодателя выбит из рук профсоюзов и рабочих.

Петр Бизюков

В итоге за последние полтора десятилетия официальная статистика фиксирует не более пяти случаев легальных забастовок в год. При этом лента новостей пестрит информацией о трудовых протестах. Поэтому пятнадцать лет назад родился наш проект независимого мониторинга.

Работники используют разнообразные формы протеста: обращения к властям, пикеты, митинги, стоп-акции, стихийные забастовки, голодовки и многое другое.

Стоп-акциями я называю протест, сопровождающийся полной или частичной остановкой работ, но не считающийся забастовкой с точки зрения закона. Например, если вам не платят зарплату больше двух недель, вы имеете право прекратить работу, пока задолженность не будет погашена. Медики довольно часто применяют итальянскую забастовку, то есть трудятся по правилам (что замедляет или вовсе останавливает работу – прим. ред.).

Остановок в работе "по статье" или "итальянок" относительно немного, чаще встречается стихийная забастовка (которая организована вне юридической процедуры – прим. ред.). Доля стоп-акций колеблется от года к году: их количество – от 31 до 45%. В среднем, примерно каждый третий трудовой протест сопровождается остановкой работы.

Довольно редко бывают протесты, которые я называю сверхрадикальными, когда люди объявляют голодовку, перекрывают дороги, блокируют офисы, даже захватывают директоров. Сверхрадикальных акций всегда не больше 8% – примерно столько же, сколько законных остановок "по статье" или коллективных трудовых споров с забастовкой.