"Члены ОДКБ приравнивают национальную безопасность к безопасности режима"

Использование войск ОДКБ для подавления протестов в стране, даже агрессивных и вооруженных, кажется, с одной стороны, несовместимым с заявленными целями этой организации . С другой стороны, о вводе войск просил сам президент Казахстана – Касым-Жомарт Токаев. Есть ли предположения о том, как это повлияет на постсоветское пространство, на роль ОДКБ и личное положение Токаева в стране и на международной арене?
Официальным обоснованием военного вмешательства является защита суверенитета, безопасности и целостности Казахстана от террористической угрозы, поддерживаемой из-за рубежа. Ссылка на иностранную поддержку необходима для оправдания вмешательства согласно ст. 7 Устава ОДКБ. Стоит отметить, что это первая операция ОДКБ. В предыдущие годы, например, когда за помощью обращались Киргизия (2010) и Армения (2021), члены ОДКБ не смогли договориться об использовании войск. Это показывает, что единственное, что объединяет членов ОДКБ в первую очередь, - это угроза «цветных революций». Члены ОДКБ солидарны в том, что приравнивают национальную безопасность к безопасности режима. Но сейчас еще рано говорить о том, является ли операция в Казахстане, основанная на этом общем восприятии угрозы, единичным случаем или прецедентом для дальнейших операций аналогичного характера.
Можно ли предположить, что в результате своих действий Москва получила карт-бланш на подобные операции и ее позиции укрепились?
В прошлом члены ОДКБ с подозрением относились к гегемонистским амбициям России на постсоветском пространстве. В результате Россия не смогла использовать ОДКБ для осуществления своих претензий. Например, никто из членов ОДКБ вслед за Россией не признал Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами и не признал аннексию Крыма. И только Лукашенко под давлением Кремля признал Крым частью Российской Федерации. Сможет ли Россия активизировать ОДКБ в свою пользу в будущем, будет зависеть от ее текущего поведения. Поэтому в краткосрочной перспективе России придется проявить выдержку и быстро вывести свои войска. Она сможет получать согласие других членов ОДКБ на использование ресурсов организации только в том случае, если покажет, что может быть надежным защитником безопасности для полуавторитарных правителей и не будет использовать каждую их слабость для расширения своей власти.
С точки зрения ЕС, ОДКБ – это угроза или, наоборот, стабилизирующий фактор для европейской безопасности?
ОДКБ не рассматривается как имманентная угроза ЕС и НАТО. Однако она воспринимается как возможный инструмент в борьбе России за новые сферы влияния. И в ходе этой борьбы, действительно, подрываются нормативные основы европейского порядка безопасности. Таким образом, НАТО не отреагировала на предложения ОДКБ в 2000-х годах о взаимодействии с ней, поскольку НАТО не хотела укреплять легитимность этой организации. Вопрос о том, может ли ОДКБ обеспечивать безопасность помимо содействия (полу-)авторитарной стабильности, остается открытым, и ответ на него можно будет получить, когда отголоски конфликта в Афганистане создадут угрозу безопасности для государств Центральной Азии.
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