ОД "Русская версия": Interview

"Члены ОДКБ приравнивают национальную безопасность к безопасности режима"

Почему мобилизация Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) произошла именно сейчас и что это может означать для безопасности на постсоветском пространстве и в Европе? oDR поговорил с эксперткой германского Фонда науки и политики (SWP) Маргаретой Кляйн.

Редакторы oDR
15 января 2022, 11.49
Личный состав российского контингента миротворческих сил ОДКБ, выведенного из Казахстана, на аэродроме в Иваново.
|
Дмитрий Рыжаков / РИА Новости. Все права защищены.

О существовании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) многие люди на постсоветском пространстве внезапно узнали в первые дни января, в ходе "миротворческой миссии" в Казахстане. Хотя ОДКБ существует с 2002 года, страны-участницы – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан – ранее не задействовали военный потенциал организации для подавления протестов или в иных целях. Почему мобилизация ОДКБ произошла именно сейчас и что это может означать для безопасности на постсоветском пространстве и в Европе? Как ЕС оценивает действия ОДКБ и на какую политику в отношении этой организации будет ориентироваться в ближайшее время? Об этом oDR поговорил с исследовательницей германского Фонда науки и политики (SWP), эксперткой по Средней Азии и Восточной Европе Маргаретой Кляйн.

Каковы интересы России в связи с событиями в Казахстане?

События в Казахстане изначально бросили вызов России из-за неопределенности разворачивающихся протестов. Однако вскоре Кремль воспринял ситуацию как окно возможностей. Во-первых, помогая казахстанскому руководству, Россия может расширить свое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. До сих пор страна проводила многовекторную внешнюю политику, направленную на уравновешивание влияния России за счет сотрудничества с Китаем и США. Не исключено, что Россия теперь, в свою очередь, будет подталкивать руководство Казахстана к ограничению военного сотрудничества, в частности, с США, или к признанию аннексии Крыма.

Во-вторых, Россия может заявить о себе как о важнейшем гаранте безопасности для стран Центральной Азии. Самым важным экономическим игроком в регионе пока является Китай. Однако в последние годы Пекин также расширил и военное сотрудничество со странами Центральной Азии, например, путем проведения совместных учений или учебных мероприятий. Развертывание сил ОДКБ теперь дает России возможность утвердиться с Китаем на равных, поделить в этом регионе сферы влияния.

В-третьих, вмешавшись в дела Казахстана буквально в течение нескольких дней, Россия продемонстрировала решимость и способность использовать военную мощь для поддержки своих основных интересов. На фоне размещения российских войск на границе с Украиной и переговоров с США и НАТО военная операция в Казахстане лишний раз подкрепляет силовую дипломатию России в отношении Украины и стран Запада.

RIAN_6739036.LR.ru.jpg
Военнослужащие Армении из состава контингента миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), охраняющие территорию хлебобараночного комбината "Аксай" в Алма-Ате. 11 января 2022. | Министерство обороны РФ / РИА Новости. Все права защищены.

Использование войск ОДКБ для подавления протестов в стране, даже агрессивных и вооруженных, кажется, с одной стороны, несовместимым с заявленными целями этой организации . С другой стороны, о вводе войск просил сам президент Казахстана – Касым-Жомарт Токаев. Есть ли предположения о том, как это повлияет на постсоветское пространство, на роль ОДКБ и личное положение Токаева в стране и на международной арене?

Официальным обоснованием военного вмешательства является защита суверенитета, безопасности и целостности Казахстана от террористической угрозы, поддерживаемой из-за рубежа. Ссылка на иностранную поддержку необходима для оправдания вмешательства согласно ст. 7 Устава ОДКБ. Стоит отметить, что это первая операция ОДКБ. В предыдущие годы, например, когда за помощью обращались Киргизия (2010) и Армения (2021), члены ОДКБ не смогли договориться об использовании войск. Это показывает, что единственное, что объединяет членов ОДКБ в первую очередь, - это угроза «цветных революций». Члены ОДКБ солидарны в том, что приравнивают национальную безопасность к безопасности режима. Но сейчас еще рано говорить о том, является ли операция в Казахстане, основанная на этом общем восприятии угрозы, единичным случаем или прецедентом для дальнейших операций аналогичного характера.

Можно ли предположить, что в результате своих действий Москва получила карт-бланш на подобные операции и ее позиции укрепились?

В прошлом члены ОДКБ с подозрением относились к гегемонистским амбициям России на постсоветском пространстве. В результате Россия не смогла использовать ОДКБ для осуществления своих претензий. Например, никто из членов ОДКБ вслед за Россией не признал Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами и не признал аннексию Крыма. И только Лукашенко под давлением Кремля признал Крым частью Российской Федерации. Сможет ли Россия активизировать ОДКБ в свою пользу в будущем, будет зависеть от ее текущего поведения. Поэтому в краткосрочной перспективе России придется проявить выдержку и быстро вывести свои войска. Она сможет получать согласие других членов ОДКБ на использование ресурсов организации только в том случае, если покажет, что может быть надежным защитником безопасности для полуавторитарных правителей и не будет использовать каждую их слабость для расширения своей власти.

С точки зрения ЕС, ОДКБ – это угроза или, наоборот, стабилизирующий фактор для европейской безопасности?

ОДКБ не рассматривается как имманентная угроза ЕС и НАТО. Однако она воспринимается как возможный инструмент в борьбе России за новые сферы влияния. И в ходе этой борьбы, действительно, подрываются нормативные основы европейского порядка безопасности. Таким образом, НАТО не отреагировала на предложения ОДКБ в 2000-х годах о взаимодействии с ней, поскольку НАТО не хотела укреплять легитимность этой организации. Вопрос о том, может ли ОДКБ обеспечивать безопасность помимо содействия (полу-)авторитарной стабильности, остается открытым, и ответ на него можно будет получить, когда отголоски конфликта в Афганистане создадут угрозу безопасности для государств Центральной Азии.

Читать еще!

View all in ОД "Русская версия"
oDR openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Комментарии

Мы будем рады получить Ваши комментарии. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим справочником по комментированию, если у Вас есть вопросы

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This article is published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence. If you have any queries about republishing please contact us. Please check individual images for licensing details.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData