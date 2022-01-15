"Члены ОДКБ приравнивают национальную безопасность к безопасности режима"

О существовании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) многие люди на постсоветском пространстве внезапно узнали в первые дни января, в ходе "миротворческой миссии" в Казахстане. Хотя ОДКБ существует с 2002 года, страны-участницы – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан – ранее не задействовали военный потенциал организации для подавления протестов или в иных целях. Почему мобилизация ОДКБ произошла именно сейчас и что это может означать для безопасности на постсоветском пространстве и в Европе? Как ЕС оценивает действия ОДКБ и на какую политику в отношении этой организации будет ориентироваться в ближайшее время? Об этом oDR поговорил с исследовательницей германского Фонда науки и политики (SWP), эксперткой по Средней Азии и Восточной Европе Маргаретой Кляйн.

Каковы интересы России в связи с событиями в Казахстане?

События в Казахстане изначально бросили вызов России из-за неопределенности разворачивающихся протестов. Однако вскоре Кремль воспринял ситуацию как окно возможностей. Во-первых, помогая казахстанскому руководству, Россия может расширить свое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. До сих пор страна проводила многовекторную внешнюю политику, направленную на уравновешивание влияния России за счет сотрудничества с Китаем и США. Не исключено, что Россия теперь, в свою очередь, будет подталкивать руководство Казахстана к ограничению военного сотрудничества, в частности, с США, или к признанию аннексии Крыма.

Во-вторых, Россия может заявить о себе как о важнейшем гаранте безопасности для стран Центральной Азии. Самым важным экономическим игроком в регионе пока является Китай. Однако в последние годы Пекин также расширил и военное сотрудничество со странами Центральной Азии, например, путем проведения совместных учений или учебных мероприятий. Развертывание сил ОДКБ теперь дает России возможность утвердиться с Китаем на равных, поделить в этом регионе сферы влияния.

В-третьих, вмешавшись в дела Казахстана буквально в течение нескольких дней, Россия продемонстрировала решимость и способность использовать военную мощь для поддержки своих основных интересов. На фоне размещения российских войск на границе с Украиной и переговоров с США и НАТО военная операция в Казахстане лишний раз подкрепляет силовую дипломатию России в отношении Украины и стран Запада.