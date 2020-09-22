Дни свободы. Художники и протест в Беларуси

Художественное сообщество Беларуси фактически превратилось в часть протестного движения, отвечающую за агитацию и пропаганду. С началом протестов плакат стал действенным и быстрым способом передачи информации, а также универсальной художественной формой, доступной каждому. Именно поэтому художники запустили ресурс cultprotest.me, где собрано огромное количество плакатов, которые можно использовать на митингах и протестах. В начале ХХ века многие художники тоже принимали участие в создании агитационного искусства, однако сегодня благодаря развитию технологий нарисовать плакат или листовку может каждый. Тем самым визуальная репрезентация протеста становится более инклюзивной – она включает взгляды и мнения людей разных возрастов, социальных групп и интересов.

Однако художники не ограничиваются созданием и распространением плакатов, но работают и в других жанрах: перформанса, акции, живописи. oDR поговорил с ними о том, как искусство может выразить протест и помочь формированию солидарности.

"Беларусь, не работай больше!"

Анализируя события украинскую революцию 2014-го года, историки и журналисты нередко прибегают к метафоре накрывшей страну ночи. Профессор Йельского университета Марси Шор, а также фотограф Мирон Цовнир и писательница Катерина Мищенко отмечают, что поэтический образ ночи, с его трансгрессией, неустойчивостью, пограничностью и сюрреалистичностью ярче всего описывает события, которые случились в Киеве в 2013-2014 году. Действительно, главные события Майдана вначале происходили именно ночью: именно в темное время суток могло случиться что-то радикальное. При этом ночь – не только время суток, но также дым и чернота горящих шин.

Протесты в Беларуси неоднократно сравнивали с Майданом, но различий в них едва ли не больше, чем сходств. Мирные протесты и полицейское насилие разворачиваются среди бела дня – не нужно ждать ночи, чтобы убедиться и в бесстрашии граждан, и в циничности власти. Более того: протесты в Минске сопровождаются практиками, связанными с повседневной "дневной" деятельностью: рабочими забастовками и прогулками (фраза "Я гуляю!", сказанная протестующей минчанкой Ниной Багинской, стала одним из слоганов движения). Тема работы и отдыха акцентирует внимание на новых формах коллективности, солидарности и ответственности за себя и своих близких.