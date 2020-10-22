Вилами по воде писано: как российские власти обещали, но не решили проблему водоснабжения в Крыму

"У нас семья большая, трое детей, поэтому, конечно, воды не хватает", - рассказывает Татьяна Михальчук, жительница поселка Грэсовский, расположенного на въезде в Симферополь.

Год назад она вместе с мужем Арсением и детьми решила переехать в крымскую столицу из Армянска – города, расположенного на севере полуострова. Одной из причин переезда, говорит она, стал именно страх остаться без воды. Всегда считалось, что именно северный Крым – самый засушливый район, и случись что, первыми пострадавшими будут Армянск и Красноперекопск, говорит Татьяна.

Причины для опасений были: летом 2018 года жара и засуха привели к тому, что на заводе "Крымский Титан" произошла серия выбросов токсичных химических веществ: сернистого ангидрида, хлороводорода, аммиака и других. Муж Татьяны перенес пневмонию, а у нескольких ее друзей были диагностированы ожоги дыхательных путей.

"Переезжая, мы предполагали: уж столицу власть найдет, как напоить", - вспоминает она.

"Не вода, а коричневая жидкость"

Сегодня уже можно утверждать, что главной жертвой засухи 2020 года стал именно Симферополь с расположенными в его окрестностях деревнями и поселками.

С конца августа на территории Симферополя и Бахчисарайского района были введены графики подачи воды для населения. Власти ограничивали водоснабжение в три этапа. Сейчас в дома симферопольцев вода подается лишь шесть часов в сутки: три утром и три вечером. Ранее предполагалось, что такой формат станет самым жестким, однако уже сейчас чиновники рапортуют, что если ситуация с наполнением водохранилищ принципиально не изменится, воду в крымской столице могут начать подавать через день.

Впрочем, острый дефицит воды в доме – не единственная проблема, с которой столкнулись жители Симферополя вследствие засухи, рассказывает Татьяна. Сразу после начала отключений качество воды в кране заметно ухудшилось, вспоминает она:

"Из крана начала течь не вода, а коричневая жидкость. Каждый день я встаю в шесть утра и по полчаса сливаю ее в ванну, чтобы она стала хоть немного прозрачной, и муж мог принять душ перед работой, а я - помыть в квартире полы".