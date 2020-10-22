Вилами по воде писано: как российские власти обещали, но не решили проблему водоснабжения в Крыму

"У нас семья большая, трое детей, поэтому, конечно, воды не хватает", - рассказывает Татьяна Михальчук, жительница поселка Грэсовский, расположенного на въезде в Симферополь.
Год назад она вместе с мужем Арсением и детьми решила переехать в крымскую столицу из Армянска – города, расположенного на севере полуострова. Одной из причин переезда, говорит она, стал именно страх остаться без воды. Всегда считалось, что именно северный Крым – самый засушливый район, и случись что, первыми пострадавшими будут Армянск и Красноперекопск, говорит Татьяна.
Причины для опасений были: летом 2018 года жара и засуха привели к тому, что на заводе "Крымский Титан" произошла серия выбросов токсичных химических веществ: сернистого ангидрида, хлороводорода, аммиака и других. Муж Татьяны перенес пневмонию, а у нескольких ее друзей были диагностированы ожоги дыхательных путей.
"Переезжая, мы предполагали: уж столицу власть найдет, как напоить", - вспоминает она.
"Не вода, а коричневая жидкость"
Сегодня уже можно утверждать, что главной жертвой засухи 2020 года стал именно Симферополь с расположенными в его окрестностях деревнями и поселками.
С конца августа на территории Симферополя и Бахчисарайского района были введены графики подачи воды для населения. Власти ограничивали водоснабжение в три этапа. Сейчас в дома симферопольцев вода подается лишь шесть часов в сутки: три утром и три вечером. Ранее предполагалось, что такой формат станет самым жестким, однако уже сейчас чиновники рапортуют, что если ситуация с наполнением водохранилищ принципиально не изменится, воду в крымской столице могут начать подавать через день.
Впрочем, острый дефицит воды в доме – не единственная проблема, с которой столкнулись жители Симферополя вследствие засухи, рассказывает Татьяна. Сразу после начала отключений качество воды в кране заметно ухудшилось, вспоминает она:
"Из крана начала течь не вода, а коричневая жидкость. Каждый день я встаю в шесть утра и по полчаса сливаю ее в ванну, чтобы она стала хоть немного прозрачной, и муж мог принять душ перед работой, а я - помыть в квартире полы".
"Восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу в повестке дня нет, и это не является предметом какого-то торга"
Систему фильтрации воды, которая была установлена в квартире Татьяны, супруги были вынуждены отключить. Специалист из компании, продающей водяные фильтры, сказал им, что при такой степени загрязнения система выйдет из строя за несколько дней. Крымские власти признавали наличие проблем с качеством воды в некоторых районах Симферополя: вода начинает вымывать из труб продукты коррозии металла.
Для того, чтобы приготовить еду и искупать двух маленьких детей, Татьяна вынуждена покупать воду в специальных терминалах и возить пластиковые канистры домой на машине. Стоимость такой воды – 3-4 рубля за литр. В день семья набирает по 40 литров воды. Теоретически, говорит она, воду можно было бы набрать и бесплатно: сейчас в разных районах Симферополя установлены специальные высокие пластиковые бочки с питьевой водой, однако обслуживание этих емкостей не самое качественное: иной раз нужно полгорода объездить, чтобы найти воду – везде бочки стоят пустые.
До аннексии Крыма Россией, 85% воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу с территории Херсонской области. Около 80% от этого объема шло на сельскохозяйственные нужды, остальные 20% сбрасывались в наливные водохранилища и использовались для снабжения населения.
В 2014 году Украина перекрыла канал, соорудив специальную заградительную дамбу, и прекратила поставки воды на территорию полуострова. Представители украинских властей неоднократно утверждали, что не намерены возобновлять поставки воды на территорию аннексированного Крыма. Летом текущего года глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что "восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу в повестке дня нет, и это не является предметом какого-то торга".
Как спасали Симферополь?
Сейчас в Крыму насчитывается более десяти водохранилищ естественного стока, еще одно – в Севастополе. Эти водоемы сегодня являются единственным источником водоснабжения региона.
О первых признаках наступающей засухи крымские специалисты предупреждали с 2018 года. Тогда на заседании российского Совета Федерации представители госпредприятия "Вода Крыма" заявили, что на полуострове подошел к концу очередной семилетний полноводный цикл и в ближайшее время уровень воды в местных водохранилищах существенно снизится.
Весной этого года крымские метеорологи сообщили, что в Крымских горах был зафиксирован острый недобор осадков. По сравнению с прошлым годом их уровень снизился на 91-96%, а в бассейнах некоторых горных рек осадков не было вовсе.
Когда объем воды в питающих Симферополь водохранилищах стал приближаться к критическому, крымские власти предприняли ряд шагов, направленных на поддержку водного баланса крымской столицы. Так, силами российских трубопроводных войск был сооружен 50-километровый водовод, по которому вода в Симферополь должна была подаваться из Тайганского водохранилища, расположенного в соседнем Белогорском районе.
Впрочем, этот проект, по словам местных жителей, прошел не без эксцессов. В проложенных на скорую руку трубах то и дело происходили прорывы, "и все жители Белогорска могли часами наблюдать, как из труб начинали бить фонтаны по 10 метров в высоту", - рассказывает белогорский бизнесмен Олег Зубков.
В июне 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров будет направлен единственный в России самолет, способный вызывать искусственные осадки: при обнаружении в небе облаков грозового фронта самолет должен взлетать и стрелять в эти облака специальными пиропатронами, содержащими иодид серебра. После этого на сайте государственных закупок был опубликован тендер на выполнение соответствующих "экспериментальных работ".
Подрядчиком была выбрана ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория". Этот "эксперимент" обошелся местному бюджету в 25,5 млн рублей. Приступило ли учреждение к выполнению этих работ, и в какие сроки их будут производить, oDR выяснить не удалось.
Нынешняя крымская засуха продемонстрировала, насколько халатно местные власти относятся к своей работе, уверен общественный активист Олег Кочеров. По его словам, степень износа водопроводных сетей в Симферополе варьируется в районе 60-70%. Таким образом, большая часть питьевой воды, которая выкачивается из водохранилищ и отводится в трубы, не доходит до конечного потребителя, а выливается в землю, говорит он:
"Если за последние шесть лет власть "ударными темпами" занялась бы ремонтом сетей водоснабжения, таких суровых ограничений для населения можно было бы избежать"
Пересохшие колодцы и русла рек
Вместе с тем нынешняя засуха затронула не только городское население Крыма. Люди, проживающие в селах, куда до сих пор не подведено центральное водоснабжение, также ощутили дефицит воды из-за резкого обмеления рек и подземных водных источников.
"В этом году урожая нет, - жалуется жительница села Голубинка Варвара Васильева. - Его нет, потому что мы летом просто прекратили все поливать. Поливать было нечем".
Голубинка – одно из сел Бельбекской долины Крыма, расположенное на юго-западе Бахчисарайского района. Во многих селах этой местности нет центрального водоснабжения. Более того, из-за специфического рельефа долины на этих земельных участках практически невозможно пробурить скважину. В результате многие сельчане вынуждены пользоваться водой из колодцев.
В течение лета становилось очевидным, что напор воды, подаваемой из колодца, все уменьшался и уменьшался, а однажды вода из шланга перестала бежать вовсе, говорит Васильева.
"Колодезным насосам нельзя работать вхолостую. Вот мы несколько раз так включили насос, а воды нет, уровень упал. И больше мы решили не рисковать и просто оставили весь огород без полива", - добавляет жительница Голубинки.
Кроме того, осенью нынешнего года жителям Бахчисарайского района пришлось включиться в борьбу за реку Коккозка, протекающую сквозь долину, на которой власти Севастополя намеревались построить водозабор. Это сооружение должно было собирать паводковые воды реки и отводить их в Чернореченское водохранилище – единственный водоем, питающий полумиллионный город.
Протест местных жителей был услышан, и проект строительства водоотводных сооружений был приостановлен. Вместе с тем даже без этого сегодняшний объем воды в Коккозке крайне мал.
Массовое пересыхание крымских рек – одно из самых тревожных явлений, спровоцированных нынешней засухой, уверена эколог Маргарита Литвиненко. На полуострове пересохло уже несколько русел, включая самую полноводную реку Крыма – Бельбек. Некоторые реки пересохли по естественным причинам, другие, как река Биюк-Карасу в Белогорском районе, из-за вмешательства военных, соорудивших на реке дамбу. Образовавшийся водоем также используется для отвода воды на Симферополь, говорит житель Белогорского района Илья Большедворов, который был свидетелем этих работ.
В результате, добавляет он, сразу несколько сел, которые были расположены ниже по течению Биюк-Карасу, были лишены речной воды, а некоторые виды обитавшей в реке краснокнижной флоры и фауны обречены на вымирание.
Севастополь: еще недавно били фонтаны
По сравнению с некоторыми районами Крыма, ситуация с водообеспечением соседнего региона – Севастополя – пока выглядит более стабильно. По состоянию на начало октября 2020 года объем Чернореченского водохранилища составлял около 18 млн кубометров воды (при максимальном объеме в 67 млн).
В среднем город потребляет около 170 тысяч кубов в сутки, таким образом, воды Севастополю, по прогнозам властей, должно хватить до декабря.
Еще в конце сентября в городе били фонтаны, а к подготовке общегородской программы экономии воды местные чиновники приступили лишь в начале октября. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что если в течение осени ситуация с водой не улучшится, то "город должен будет выйти на какие-то ограничения, связанные с графиком".
Дефицит воды в Севастополе ощутили пока только жители некоторых садовых товариществ – небольших коттеджных поселков, расположенных в зонах индивидуальной жилой застройки. Эти районы города не были переведены с зимнего на летний режим водоснабжения. Необорудованные собственными скважинами товарищества продолжают получать воду со сниженным давлением.
Говорит Москва
С момента перекрытия Северо-Крымского канала Москва разрабатывала несколько комплексных решений, которые якобы должны были закрыть вопрос дефицита воды в Крыму. Однако ни один из этих проектов так и не был воплощен в жизнь.
Проект водовода, по которому вода должна была перекачиваться в Крым со стороны Краснодарского края, был признан нецелесообразным. А строительство опреснительных установок – дорогим и нерентабельным.
Поиск "комплексных решений" продолжается и поныне. Так, в сентябре вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что поручил чиновникам из Минприроды и Росгеологии разработать "проект водоснабжения всего региона, а также Севастополя и Симферополя в приоритетном порядке".
Попытку воскресить проект опреснения черноморской воды в Крыму предпринял холдинг "Швабе", принадлежащий госкорпорации Ростех. Ее представители заявили о готовности установить в поселке Николаевка Симферопольского района первую опреснительную станцию российского производства.
Президент России Владимир Путин в последнее время нечасто высказывается о проблеме дефицита воды на Крымском полуострове. Во время открытия трассы "Таврида" Путин, выступая перед рабочими, заявил, что этот вопрос "еще нужно дорешать".
"Мне порой кажется, что вся эта история – странный и несправедливый сон, - говорит Татьяна Михальчук. – Мы уезжали от засухи, но, как оказалось, она нас догнала и здесь. Сколько мы так еще сможем терпеть все это? И что делать, когда уже терпеть будет невмоготу? Пока стараюсь об этом не думать".
По мнению специалистов, поводов для оптимизма у крымчан пока нет. Ограничения водоснабжения населения вводят все новые и новые районы полуострова: в сентябре решение о снижении давления в водопроводных сетях приняли городские власти Алушты.
По прогнозам главы совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, графики подачи воды в Крыму могут сохраниться до марта 2021 года.
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