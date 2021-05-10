"Жилье стало еще недоступнее". К чему привела очередная пенсионная реформа в Казахстане?

Власти Казахстана позволили гражданам досрочно изымать часть пенсионных накоплений на покупку недвижимости, лечения и передачи в частные инвестиционные фонды. Инициатива должна была повысить доверие к пенсионной системе и помочь жителям страны в решении жилищных проблем.

Однако вопреки ожиданиям, реформа оказалась не слишком удачной и дала побочный эффект: она привела к спекулятивному росту цен на недвижимость и стройматериалы. Тем самым, по мнению экспертов, она только усилила экономическое неравенство среди казахстанцев, многим из которых личные квадратные метры стали теперь еще недоступнее. Впрочем, как и надежды на достойную старость на пенсии.

Пенсия или жилье: выбор без выбора?

Вопрос досрочного снятия пенсионных накоплений (до достижения пенсионного возраста – прим.ред.) на покупку жилья впервые был озвучен в Казахстане полтора года назад, 2 сентября 2019 года: в первом послании президента Касым-Жомарта Токаева к народу страны говорится о соответствующем поручении правительству. Этот же вопрос прозвучал и во втором послании президента год спустя.

Сама инициатива об использовании пенсионных средств для покупки жилья до этого обсуждалась в казахстанском Интернете. Озвучивались различные мнения и предложения, однако в итоге в стране приняли закон, который разрешает снимать только ту часть пенсионных средств, которая превышает так называемый "порог достаточности" для получения в старости минимальной пенсии – в 2021 году она равняется 43 272 тенге (≈ 73£).

Пороги достаточности – это суммы минимальных накоплений для каждого возраста, рассчитанные так, чтобы вкладчик, которому сейчас 20 лет, накопил к 63 годам 5,5 млн тенге (≈ 9200£). Этой суммы должно хватить, чтобы в старости (до 82 лет) он получал минимальную пенсию. Однако здесь необходимо учесть одно важное условие: эти деньги останутся в пенсионном фонде и будут приносить доходность выше уровня инфляции, а вкладчик в течение 40 лет регулярно, 12 раз в год, будет отчислять в фонд не меньше 10% от минимальной заработной платы по стране. В этом году взнос должен быть не меньше 4 250 тенге (≈7£) в месяц.

"Лучше сейчас забрать что есть, а то потом ничего не будет", – делится своим мнением о пенсионной реформе жительница Нур-Султана Надежда Михайлова. Она одна из 7% или около 800 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ), которым разрешили распоряжаться своими "излишками" – тем, что удалось накопить сверх порога достаточности. Михайлова планировала потратить свои пенсионные сбережения на покупку квартиры в одном из жилых комплексов столицы Казахстана:

"Мы с мужем были из тех, кто хотел потратить свои пенсионные сбережения, но нам не подошли условия гарантийного обслуживания дома, где мы хотели купить квартиру. Мы хотели использовать эти деньги, потому что неизвестно, что будет завтра. К тому же девальвация тенге их постоянно съедает, поэтому лучше их потратить сегодня на какие-то полезные и глобальные нужды, так как мы считаем, что до пенсии они просто обесценятся", – говорит она.