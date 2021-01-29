"То, что мы наблюдаем – это конфликт внуков и дедов": социолог Жанна Чернова о "детском" протесте.

"Нашими детьми манипулируют!" - "Они уже не дети!" - "Их используют как пушечное мясо!" - "Молодежь имеет право решать, в какой стране ей жить!". Социальные сети, СМИ, частные разговоры – в преддверии митингов 23 января и по их итогам, кажется, не было в России темы острее, чем участие школьников и студентов в массовых протестах. Пока блогеры в ТикТоке и Инстаграме выкладывали ролики, призывающие выходить на улицы, школы и вузы угрожали своим ученикам отчислениями – или, наоборот, заманивали неожиданными пересдачами экзаменов и "днями здоровья". Государство, казалось, готово было сделать все, чтобы удержать "детей" дома, желательно вместе с их родителями: сделайте фотосессию, приготовьте любимое блюдо, сидите же тихо, наконец! - увещевало в своем обращении министерство просвещения. В родительских чатах и онлайн-группах началась паника, поползли слухи о том, что "Путин приказал стрелять".

Что стало основой для этой паники и почему именно дети стали ее фигурантами? Можно ли говорить о том, что в стране назрел очередной поколенческий конфликт? Есть ли у несовершеннолетних право на политическую субъектность? Об этом oDR поговорил с социологом Жанной Черновой – экспертом по российским семейной политике, ведущим научный сотрудник Института социологии РАН.

Участие "детей" – или тех, кого сейчас называют "детьми" – в протестах стало едва ли не главной темой для полемики между властью и оппозицией. При этом статистика показывает, что среди участников митингов 23 января несовершеннолетних было менее 10%. Средний возраст протестующих – около 30 лет. В чем же тут дело, откуда появился такой фокус на "детей"?

Жанна Чернова. | Фото из личного архива.

В данном случае мы, конечно, имеем дело с моральной паникой. И мне кажется, что здесь нужно понимать одну важную вещь: консервативный поворот, насаждение так называемых "традиционных семейных ценностей" – они касаются не только отказа от гендерного равенства. Если мы попытаемся понять, что означает эта "традиционность" не исключительно в разрезе гендерных отношений, но и в поколенческой перспективе, то мы увидим, что она предполагает и власть отца над детьми. В подчиненном положении оказываются не только женщины, но и дети: они лишаются субъектности, поскольку они должны чтить авторитет отца, следовать его указаниям.

Сейчас эта сторона "традиционной семьи" стала особенно заметной из-за апелляции к детям как к неразумным существам, которых надо направлять, оберегать. Все это, конечно, прекрасно вписывается в конструкцию авторитарного государства, которое ограничивает в правах не только женщин, но и детей и молодых людей.

Кого вообще сегодня называют детьми? В эту категорию попали люди самого разного возраста – от детсадовцев до выпускников школ и даже студентов.

В прошлом году возраст молодости был официально продлен: решением Госдумы к "молодежи" теперь относятся люди от 14 до 35 лет. И нужно понимать, что эта возрастная когорта, с одной стороны, демографически растет количественно, а с другой стороны, она становится все более политически активной, как это, например, показывает исследование Левада-Центра. Поэтому эта возрастная группа превращается в потенциальный субъект политического действия, но в традиционной картине мира власти и семьи этот субъект никому не нужен. Напротив: он нужен как объект, которым можно манипулировать, которого можно вписывать во властные отношения.

При этом, даже учитывая все особенности второго демографического перехода, нужно понимать, что 35 – это уже, конечно, взрослые люди. Если мы возьмем традиционные маркеры взрослости – окончание послешкольного образования, автономизация от родительской семьи, трудоустройство, наличие устойчивых партнерских отношений и появление собственных детей – то мы говорим о взрослых людях. Это "растягивание" категории "молодежь" до 35 лет сказывается и на совсем молодых людях, которые видят, что в политической субъектности отказывают даже более старшим, даже в общем-то уже взрослым людям – не говоря уж о несовершеннолетних.

У государства есть беспокойство по поводу этой возрастной группы, которая становится все более массовой и более видимой: достаточно взять Арабскую весну, где эта когорта сыграла решающую роль. У нас пока это не так, но в России, тем не менее, тоже был период, когда увеличилась рождаемость, и ранне-путинское поколение детей, которые родились в начале 2000-х – их сегодня достаточно много. Поэтому у власти здесь много причин для того, чтобы играть на опасениях родителей и создавать моральную панику, тем более, что Навального уже не в первый раз обвиняют в том, что он "выводит на улицу школоту" или "прикрывается детьми".