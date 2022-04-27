Министерство юстиции пытается демонизировать ЛГБТ+ людей и представить их как тех, кто выступает под «иностранным влиянием». Но активист|ки выражают желание продолжить бороться за свои права

21 апреля 2022 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в лице судьи Татьяны Кузовкиной вынес решение о ликвидации ЛГБТ+ организации, командой которой я руковожу, благотворительного фонда «Сфера».

БФ «Сфера» предоставляла прямую помощь ЛГБТ+ людям в России, поддерживала региональные инициативы и вела адвокационную деятельность по освещению дискриминации по признаку СОГИ в течение более чем десяти лет.

Министерство юстиции России выразило позицию, что деятельность фонда направлена против государственной политики, поскольку работа организации посвящена поддержанию ЛГБТ-движения в стране, и, следовательно, «Сфера» стремилась «изменить законодательство и моральные устои в РФ». Подобное решение суда, основанное скорее на идеологии нежели на праве, создает опасный прецедент для будущего остальных ЛГБТ+ инициатив в стране.

Узнав о судебном решении о ликвидации «Сферы», мы не были особенно удивлены – мы ожидали подобного месяцами. В октябре прошлого года, когда представители Минюста начали незапланированную проверку деятельности фонда, мы уже подозревали, что это знаменует конец нашей работы в той форме, которая была для нас привычна.

Нас попросили предоставить более пяти тысяч страниц документации за три последних года в рамках недели. Затем наступило затишье - Минюст некоторое время никак не высказывался о результатах проверки, но из-за нее мы уже чувствовали себя так, словно бы мы стали мишенью.

Вскоре после основатель «Сферы», правозащитник Игорь Кочетков, и межрегиональное общественное движение Российская ЛГБТ-сеть, программы которого реализуются фондом, были добавлены в реестры «иностранных агентов».

Аналогичной судьбе подвергся ряд других организаций, деятельность которых тем или иным образом ассоциировалась со «Сферой». Более того, весь реестр так называемых «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента» cостоит из семи пунктов, пять из них - это инициативы, помогающие ЛГБТ+ людям.

В течение последнего месяца, три человека, которые были публичны о своей работе с ЛГБТ+, также были признаны «иностранными агентами». В рамках правозащитного сообщества быть «иностранным агентом» в России является своего рода знаком качества. Это также предполагает значительный объем отчетности, которую необходимо предоставлять в госструктуры, и потенциально снижает уровень доверия к отдельному лицу, СМИ или организации со стороны широкой общественности в стране.

Пристальное внимание к «Сфере» и ЛГБТ-движению в целом все больше приобретало черты последовательного преследования. Минюст России подал иск о ликвидации фонда уже в феврале 2022, основываясь на результатах прошлогодней незапланированной проверки. Складывалось впечатление, словно бы государство надеялось, что с закрытием «Сферы» будет «отрезана голова дракона» – иными словами, что таким образом будет создано значительное препятствие для дальнейшего функционирования ЛГБТ-движения, или, по меньшей мере, что мы станем примером для других ЛГБТ-инициатив и они будут достаточно напуганы, чтобы минимизировать видимость своей деятельности.

ЛГБТ+ люди в России сейчас находятся как в никогда уязвимом положении

Желание российского государства противодействовать правозащитному движению в целом и независимым СМИ не является шокирующим. Активист|ки и журналист|ки повсеместно сталкиваются с административными исками, допросами, обысками и арестами – любое слово или действие может быть истолковано как неверное, противоречащее закону. Выражение мнений, которые отличны от официальной риторики, или защита прав человека и демократических свобод видится угрозой режиму. Потому не странно, что за последнее время тысячи - или десятки тысяч, данные разнятся - людей покинули Россию.

Но при всем при этом у российских властей, кажется, особое неприятие ЛГБТ+ сообщества. В конце концов, государственная гомофобия была легитимизирована уже в 2013 году, с принятием федерального закона против «гей-пропаганды». С того времени он применялся для подавления ЛГБТ-активизма путем наложения штрафов, блокировки онлайн-ресурсов и закрытия мероприятий. Все это – не принимая во внимание то, что само введение понятия возможности «гей-пропаганды» в законодательство становится благодатной почвой для социальной стигматизации и создания условий враждебности в отношении ЛГБТ+ людей.

В последнее же время в России рассматривается введение ряда новых законодательных инициатив. Одна из них направлена на создание реестра «токсичного контента». В частности, он затронет публикации об ЛГБТ+ и радикальном феминизме как тех темах, которые «противоречат общественной нравственности».

Второй законопроект посвящен введению «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который, стоит полагать, будет способствовать укреплению патриархальных норм в обществе, гендерных стереотипов и неравенства. Несмотря на то, что проект был раскритикован и, как следствие, приостановлен, власти утверждают, что намерены к нему вернуться.

ЛГБТ+ в рамках российской государственной риторики – это не про людей, а про внешнее, «иностранное» влияние. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность используются в идеологическом противостоянии с западными странами: если они «нетрадиционны», они как будто бы обязательно пришли извне.

Это значит, что ЛГБТ+ люди сейчас находятся как в никогда уязвимом положении, по мере того как в последнее время в России набирает обороты сопротивление всему, что не совпадает с официальным курсом и выстраиваемой идеологией.

Именно поэтому не имеет значения, имеет ли «Сфера» как организация право на существования в глазах Минюста. Значимо другое.

Во-первых, в России есть люди - целая социальная группа - которых лишают голоса и признания их идентичности как части них, а не демонизируют ее как результат некоего внешнего влияния. Эти люди все еще нуждаются в поддержки и освещении дискриминации и сложностей, с которыми они сталкиваются.

Во-вторых, у нас все еще есть наша команда тех, которые обладают уникальной экспертизой и навыками; тех, кто приноравливался к нестабильным и даже опасным условиям для работы в течении многих лет и неизменно справлялся.

И тогда результатом дела о ликвидации нашего фонда может быть лишь одно. Конечно же, теперь делать нашу работу стало сложнее - возможно, сложнее, чем когда бы то ни было прежде. Но «Сфера» как объединение тех, кто не считает возможным прекратить помогать людям защищать их права, никуда не исчезнет. Мы продолжим делать то, что делали всегда.