Сергей Жадан: Донбасс сейчас – это восстановление

Как повлияла на эти процессы внутренняя миграция? Например, взять ваш родной город Старобельск – одно из тех мест, где живет большое количество переселенцев из других городов Донецкой и Луганской областей.

Частично, да. И в Старобельске, и в том же Славянске или Краматорске, или Северодонецке и в Мариуполе, безусловно, часть инициатив – это инициативы людей, которые переехали из других городов. Но это не всегда так, многими инициативами занимаются и местные. Такое впечатление, что люди просто проснулись, увидели возможные варианты, увидели собственно, что можно делать и начали работать.

Вот мы сейчас участвуем в фестивале в Лисичанске. Его делают молодые люди, которые там живут. Они обратились с идеей и попросили ее поддержать. Мы (группа "Жадан и Собаки" – прим. ред) и поддержали. У нас очень хорошие отношения сложились и с молодыми людьми с Авдеевки, которые тоже в какой-то момент организовались и начали делать фестиваль "Авдеевка FM". Мы с ними дружим, иногда приезжаем с выступлениями, привозим туда интересных людей. Последний раз мы там были в конце июня, перед Днем Конституции. Провели небольшой фестиваль, на который приехали музыканты, актеры, политики. Получилась интересная встреча.

Какие инициативы в Донбассе стали более эффективными: государственные или общественные и частные?

Для меня оптимальным вариантом является сочетание общественной инициативы и государственной поддержки, потому что это противопоставление себя государству – это такая стратегия и тактика с довоенных времен, когда многие из нас не желали иметь дело с государством, поскольку это не всегда было эффективным и требовало лояльного отношения к политикам.

Когда происходит сочетание общественной инициативы и государственной поддержки получается что-то эффективное.

Мне кажется, очень важно, чтобы у граждан Украины не было отношения к своему государству как к чему-то чужому и потенциально враждебному. Это не всегда удается, ведь наше государство умеет давать поводы для определенного дистанцирования. С государством и дальше трудновато работать – все же оно у нас довольно инертное. Это такая машина, которая не совсем подстроена под современные условия. Есть люди, которые хотят что-то делать, умеющие что-то делать, а есть государственные механизмы, которые к сожалению еще не очень модернизированные и часто работают исключительно на самовоспроизводство государства как такового.

Ну и собственно министерство культуры постоянно находится в состоянии реформ и трансформаций...

Это хорошо, что происходят изменения. На самом деле не только Минкульт меняется, и Министерство Образования тоже. Например, появилась программа "Новая украинская школа", которую мы активно поддерживаем. Это тоже, мне кажется, очень важная и насущная вещь. И с Министерством культуры мы тоже работаем. Например, минкульт запустил при предыдущей власти важную программу "Украинский Восток": писатели, музыканты и актеры из разных городов Украины ездили на Донбасс, выступали перед военными и гражданскими. Это были такие агитбригады. Мне кажется, это было важно и полезно и для тех, перед кем выступали, и для тех, кто выступал. То есть люди могли поехать, почувствовать свою принадлежность к тому, что происходит в Украине, поддержать своих соотечественников. Это хорошая программа и мы сейчас говорим с Минкультом и с управлениями культуры Донетчины и Луганщины, чтобы ее восстановить. Ведь, политика – это политика, власть приходит и уходит, президенты меняются, но есть вещи, которые важно сохранять и поддерживать. Поэтому, здесь вопрос не столько в политических симпатиях и партийности, сколько в отношении к государственным институтам. Это то, о чем часто говорит историк Тимоти Снайдер: очень важно поддержать институты, потому что власть меняется, а гражданину очень важно чувствовать возможность защиты, возможность поддержки со стороны своей страны. Поэтому мне кажется, это правильная тактика поддерживать конструктивные идеи и программы.