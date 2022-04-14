"Военные кричат: "Ты что, дурной? Уходи!" А я не могу — у меня в машине пять котов и одна птичка"

Как и почему вы стали волонтерами?

Дима Наумович (27 лет): Я - айтишник из Беларуси, в Украине у меня вид на жительство. Здесь я живу уже четыре года со своей девушкой Машей. Так случилось, что в один из первых дней Маша увидела в Инстаграме крик о помощи: нужно было помочь семье выехать. Я помог. Так все и началось. Маша написала в своем Инстаграме, что мы можем помогать, и оказалось, что помогать нужно многим. Нам начали поступать десятки запросов каждый день: просили вывезти чью-то сестру, чью-то бабушку. Я стал ездить каждый день. Маша оформляла заявки, общалась с людьми, а я уже ездил по адресам. На каком-то этапе начали писать о том, чтобы мы помогли вывезти животных. Вскоре с нами связалась Настя Тришкина, и с тех пор стали приходить сотни запросов по домашним животным. Кроме того, мы развозили гуманитарную помощь. У нас в Киеве есть знакомые, которые собирают еду. Однажды даже наше ЖК собирало помощь.

Все, что было, я довозил до Романовского моста (мост соединял Ирпень с Киевом и в ходе войны был взорван - прим. ред.) и оттуда переправлял людям по всему городу. К нам даже подключился мой тесть, он тоже ездит с гуманитарной помощью. Вообще могу сказать, что желающих помогать очень много, даже больше, чем машин. Я этим занимаюсь до сих пор. Ирпень уже находится под контролем Украины и там ведутся восстановительные работы. Но помощь людям все равно нужна. Теперь знаю этот город, как свой.

Мария Кривенко (27 лет): Я по образованию филолог, специалистка по украинскому, белорусскому и английскому языкам. До полномасштабного вторжения занималась изготовлением тортов и candy-баров на заказ. Потом, когда все началось, сразу стали думать, чем мы можем быть полезны. Сначала мы помогали нашим знакомым, у которых есть свои кофейни, которые готовили еду для украинских военных, а также людей, которые прятались в метро. Также помогали покупать лекарства, которые были в дефиците. В один из первых дней, когда эвакуация еще не была опасной, увидела репост у знакомой - нужно было вывезти семью. Так все и началось. Я вела социальные сети, постила информацию о городе, что там происходит, как выглядят дома - то, что можно было снимать. Многие ирпенчане начали подписываться на меня, потому что хотели видеть, что происходит с их родным городом.

Заявок было очень много. Люди в панике писали всем, кому только можно было. Иногда было даже такое, что мы приезжали, а людей уже кто-то вывез перед нами или им удалось эвакуироваться самим.

Сейчас помогать сложнее, потому что в городе контролируют ситуацию, следят за тем, чтобы не было мародеров. Людей вывозить можно, но вот с животными уже сложнее, потому что нужно иметь при себе не только ключи от квартиры, но и разрешение от хозяина. Это усложняет задачу, потому что у нас в списке еще много животных, которых нужно вывезти. Представьте, эти животные месяц не ели - и у нас просто напросто нет времени ждать юридически заверенные документы, которые бы нам разрешали забирать из квартир животных. Будем думать, как решить этот вопрос.

Анастасия Тришкина (25 лет): Я переехала в Киев из Луганска, по образованию психолог и менеджер внешнеэкономической деятельности, но работаю в консалтинге. Уже несколько лет у меня в Инстаграме есть собачья группа. Все началось с того, что я увидела на улице какого-то щеночка, решила найти ему дом. И так таких щенков стало очень много, все закрутилось, в итоге у меня появилось 50 подопечных собак, которые нуждаются в доме. Когда началась полномасштабная война, я понимала, что мне нужно помочь собакам. Кто-то из хозяев бросил их, кто-то выехал за границу и не смог забрать, кто-то находится во Львове и тоже не может приехать за питомцем. Сейчас из тех 50 собак осталось только пять: остальные вернулись по своим домам или нашли новые семьи. Понимая, что у меня ответственности уже меньше, я только недавно смогла выехать из своего дома в другое место - до этого жила между Вышгородом и Ирпенем. У меня бахало каждый день так, что я думала, что не выживу. Выехав, начала работать дистанционно.

С первого дня мне поступали заявки из Ирпеня, Бучи и Гостомеля о том, что нужно забрать животных. Однажды я ответила кому-то, что я бы помогла, но у меня нет волонтеров. Мне сразу же скинули контакты Маши. Так мы познакомились заочно и стали помогать сообща.

Сейчас, как сказала Маша, есть небольшие трудности, потому что все, кто будет находиться в чужих квартирах без разрешения, будут расцениваться как мародеры - даже если есть ключи или паспорт хозяев. Мы ранее связывались с полицией, но они сказали так: "Ребят, хозяева бросили своих животных, а вы рискуете жизнью?". Но мы не можем бросить животных. Планируем связываться с мэрами, чтобы получить от них разрешение. Будем надеяться на то, что многие сами будут возвращаться и забирать своих животных. У нас были разные случаи. Однажды хозяйка одного пса примчалась за ним за девять часов из Варшавы после того, как мы эвакуировали собаку.

Даже если в Ирпене мы не сможем заниматься эвакуацией, я все равно буду помогать спасать животных. Наша группа растет, и просьб о помощи становится больше.