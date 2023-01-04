"Предлагают что-то фантастически хорошее, от всего сердца". Женский труд и сетевой маркетинг в России девяностых

[Консультант] мне объясняет, что надо $65, чтобы оформиться. Ну, у кого я могла занять тогда? Сказать свекрови мне было неловко, потому что мне казалось это такой глупостью… У нас в семье "продавать" было ругательным словом.

Когда я получила сумку [со стандартным набором продукции], я позвонила своей родственнице и сказала: "Вот сижу, получаю огромное удовольствие от огромного количества баночек, помадочек". Говорю ей: "Можно к тебе приехать?" Она говорит: "Ну можно, только у меня сейчас здесь подружка моя".

Я провожу класс, и мне родственница говорит: "Мне нужно это, это и это из того, что мы попробовали, как это можно купить?" Я считаю, получается $136, и думаю: ничего себе – приятное времяпрепровождение, удовольствие от того, что я сделала. Это меня ободрило, я отрыла свою записную книжку 1984 года – замечу, тогда был 1994-й – и стала обзванивать тех, кого я не видела...

Я позвонила фотографу, которая когда-то мне давала свой телефон – я помню, что женщина хорошо выглядела – и сказала:

– Вы не помните меня, мы с вами встречались в МИДе, вы предлагали тогда сфотографировать детей?

– Вы хотите сфотографировать детей?

– Нет, я работаю в косметической компании.

– Ну отлично. Приезжайте, у меня еще две дочери-близняшки.

Я приехала, провела с ними класс, они у меня заказали еще на $360, это было на следующий день. То есть первый свой заказ я делала уже на $660. Я окупила все затраты и осталась с прибылью. По итогам первого месяца я посчитала свою чистую прибыль, а первый месяц – это с 17 по 31 мая – это оказалась моя самая маленькая прибыль за годы работы в компании, $770. Это считалось много, очень много – с учетом того, что когда со многими разговаривала и говорила о стоимости набора – $65, у многих это вызывало гомерический хохот, и многие говорили: это моя зарплата за месяц.